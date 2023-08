Jorge Azcón: "Hubiera preferido gobernar en solitario. Ni quise engañar a los aragoneses ni he cambiado de opinión"

Han sido 73 días para lograr un acuerdo para su investidura. ¿Por qué ha tardado tanto?Nunca había habido unas elecciones generales convocadas al día siguiente de las autonómicas. Sánchez tomó la decisión pensando en él, no en los españoles, y ese es un elemento novedoso. Entendí que el periodo electoral no era el de mayor tranquilidad para poder pactar un gobierno de futuro.

Dijo que quería gobernar en solitario, ¿estaba incómodo con Vox?Me siento cómodo con un gobierno del PP. Hubiera preferido un gobierno en solitario. Ni quise engañar a los aragoneses ni he cambiado de opinión. Pero este gobierno es el resultado de las urnas.

No ha dicho si se siente cómodo.Cuando llegas a un acuerdo es pensando que va a funcionar. Tengo que defender a mi gobierno y las decisiones que se tomen.

El texto no cita el trasvase, una de las reivindicaciones de Vox.Bueno, fue una de las cuestiones que se negociaron. El trasvase se agita políticamente para generar un miedo que no existe. No se va a impulsar un trasvase por parte del Gobierno de España.