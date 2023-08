Jorge Azcón: "Para una parte de los españoles, el discurso del miedo ha triunfado sobre el de la ilusión"

¿Habrá repetición electoral?

No sería bueno. Cuando ha habido elecciones, el que ha ganado tiene que gobernar. No sería respetuoso con la voluntad de los españoles.

¿Cree que Nuñez Feijóo tiene opciones de ser presidente?

Va a luchar hasta el último minuto para ser presidente del Gobierno. Tiene algo muy importante, que es que ha ganado las elecciones. Y por lo tanto tiene toda la legitimidad y la obligación moral de presentarse a esa investidura.

¿Qué suma se debería dar?

Yo creo que la primera de ellas es que hubiera un cierto sentido común en el PSOE. El PSOE tiene la posibilidad de echarse en brazos de todos los que quieren romper España para que Sánchez continúe en la Moncloa o de llegar a acuerdos con el PP.

Pero el PSOE ya ha dicho que esa posibilidad no existe.

Hasta que el día 17 no se constituyan las Cortes, Núñez Feijóo acierta manteniendo las espadas en alto. No vamos a bajar los brazos.

Sin el PSOE y sin Junts, ¿cómo es posible?

Si el PSOE se junta con separatistas y herederos del terror, Sánchez puede ser presidente del Gobierno. Otra cosa es que para España esa sea la peor de las noticias en la historia de su democracia.

¿Cree que la unidad de España está en peligro, está en riesgo?

Hoy la unidad de España tiene amenazas políticas que no son nuevas. Lo que es nuevo es que el partido socialista esté dispuesto a cooperar, esté dispuesto a ser el socio de quien quiera amenazar a España. Pero estoy convencido de que la fortaleza de nuestro país y de la constitución española es mucho más que un gobierno que durará lo que pueda durar.

¿El PP cometió algún error que le impidió alcanzar la mayoría?

No es tanto los errores que haya cometido el PP como algo que ya ha ocurrido en la historia de nuestra democracia. Ha habido una parte de los españoles en la que el discurso del miedo ha triunfado sobre el de la ilusión. El de la ilusión lo representaba Alberto Núñez Feijóo y el del miedo lo representaba Pedro Sánchez. Ese discurso ha triunfado, yo creo que por poco tiempo.

Jorge Azcón, durante la entrevista. José Miguel Marco

¿La gestión de los pactos de los gobiernos autonómicos y municipales pasó factura al PP?

Yo no lo creo. Los gobiernos que se han formado en esta comunidad autónoma y en otras tienen que ver con lo que ha votado la gente. Y creo que los escaños en los que se reflejan los votos tienen que a su vez reflejarse en la composición de los gobiernos. Esa es la democracia y yo creo que la democracia no da miedo.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dijo que la única manera que tiene el PP de gobernar en España era crecer por el centro sin mirar a Vox. ¿Lo comparte?

Lo que se ha demostrado en la historia de la democracia de este país es que los gobiernos centrados son los que obtienen buenos resultados. Yo comparto absolutamente que el PP tiene que mirar al PP y gobernar para la mayoría para poder obtener más votos todavía de los que ya hemos obtenido.

¿Hay dos almas en el PP a la hora de relacionarse con Vox?

Lo que hay son dos partidos políticos distintos. El PP no es Vox y Vox no es el PP y hay cuestiones en las que estamos de acuerdo y cuestiones en las que no. Todo aquello que tiene que ver con la defensa de los derechos LGTBI se enfoca de forma distinta desde Vox que desde el PP. Hay temas como la Unión Europea en los que Vox tiene ideas que no son las mismas que tenemos el PP. Y lo normal es que en aquellas cuestiones en las que somos capaces de llegar a acuerdos avancemos, pero yo no voy a renunciar a las ideas que toda la vida he defendido del PP porque hace unos años pudiera necesitarles como socios parlamentarios o porque ahora tengan una parte del Gobierno de Aragón.

¿El liderazgo de Núñez Feijóo se veía cuestionado si no es presidente del gobierno?

Ese es un mensaje que le interesa lanzar a la izquierda. No es verdad. El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es incuestionable y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es absolutamente necesario para el PP en España.