Alejandro Nolasco: "Ser vicepresidente me faculta para supervisar todas las áreas del Gobierno"

Vicepresidente con 31 años. ¿Se lo imaginaba cuando entró en política hace cuatro años?

No, no. Cuando la gente me felicita por la calle, siempre respondo: "Esto es una responsabilidad tremenda y felicítame cuando pasen los 4 años y lo haya hecho bien". Eso es lo importante.

¿Cuál será su primera medida como vicepresidente?

Hacer una reunión transversal. Temas tan ambiciosos como la despoblación o el desarrollo del territorio no se pueden hacer solo desde mi consejería con los fondos que al final pactemos. Hay una ventaja, y es que como vicepresidente puedo pedir reuniones, informes de cualquiera de las áreas y quiero una colaboración con todas las áreas que tengan que ver con la despoblación.

¿En qué va a fijar su prioridad?

Hay que revisar los incentivos fiscales para municipios pequeños, porque para garantizar la libertad de elección de centro en un pueblo hay que ajustar el desnivel que hay de igualdad. Y es una cuestión de transversalidad. En sitios donde solo hay un colegio es difícil, pero si las carreteras posibilitan llegar pronto al otro municipio donde prefieres llevar a tu hijo, pues ya te da la posibilidad. Además, es importantísimo que haya banda ancha, una cobertura móvil decente. Y luego un tema importante: la atención sanitaria.

Tendrá que priorizar y por eso le pregunto por su primera medida.

A corto y medio plazo, el tema de los incentivos fiscales.

¿Para antes de fin de año?

Ojalá, pero no estoy solo, tengo un socio de gobierno. Todas las medidas, y quiero que quede claro, van a ser consensuadas. El acuerdo de PP y Vox es un contrato con los aragoneses. Imagínese que la primera reunión que tenemos el presidente decide otra actuación preferente y me convence. Pero la atención sanitaria urgente y de los incentivos fiscales tienen que ser a corto plazo y todo lo demás, a medio.

¿En qué se va a notar que Vox está en el Gobierno?

Sobre todo, por la cercanía. He vivido en Teruel toda la vida y, por lo tanto, no soy ajeno a los temas de desarrollo territorial y despoblación. Y para Agricultura y Ganadería, hemos hecho un buen fichaje, un experto totalmente alineado con las posiciones de Vox.

Ha sido un aliado de la alcaldesa de Teruel, pero no le tembló el pulso al criticar su gestión con el incidente del Torico. ¿Seguirá el mismo criterio con Azcón?

Con Emma Buj he sido un aliado externo y no se me tenía en cuenta para muchas cosas, como es lógico. Como vicepresidente soy responsable de las acciones, tanto legal como penalmente, y en ausencia de Azcón soy el que el que firma los acuerdos. Somos un equipo y, por tanto, ahora las decisiones que se tomen son consensuadas. Y los errores y los aciertos espero que también las asumamos las dos partes.

73 días para cerrar el Gobierno. ¿Qué fue lo más difícil?

El acuerdo de las medidas. Fue duro. No quería que fuera de brocha gorda, sino minucioso. Y son 80 medidas bastante concretas, aunque luego se puede desarrollar.

¿Qué papel jugó en el pacto? El grueso de la negociación la llevó el jefe de gabinete de Abascal.

No es del todo cierto. El acuerdo sobre medidas de Aragón se hizo en Aragón, como es lógico, y las direcciones nacionales también tenían que entenderse, algo tendrían que decir y saber los términos del acuerdo.

"Hay que revisar los incentivos fiscales para municipios pequeños y hacerlo a corto y medio plazo"

¿Hasta qué punto van a tener independencia de Madrid?

Tendremos libertad absoluta, siempre y cuando lo que digamos no se aleje de las cien medidas fundacionales de Vox. Y de ahí no nos vamos a apartar.

¿Cómo le sentó que Azcón no firmara el pacto con usted ni que fuera al acto?

Bueno, tiene cierta lógica porque la firma era de los grupos parlamentarios, de los portavoces.

En el resto de pactos de gobierno PP-Vox firmaron los máximos responsables y así ha sido en la historia de acuerdos en Aragón.

Sí, sí, pero le soy sincero al decirle que no vi nada raro. Se dijo que se iba a firmar entre los portavoces, se dio la circunstancia que yo lo era y Azcón, no. Y ya está. Luego están las fotos de la investidura, dándonos un abrazo, que salió en todos los sitios.

¿Y qué le parece que insista en que le gustaría gobernar solo?

A mí también me gustaría. (Risas). Estaría encantado de gobernar solo, pero las cosas vienen como vienen y hubo que pactar.

El también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, en un momento de la entrevista. Javier Escriche

Tiene Ordenación del Territorio sin competencia en los PIGA…

(Interrumpe) De momento, parece que eso puede ser así.

No lo digo yo, sino la estructura publicada en el boletín, que asigna los planes de interés, los PIGA, a Fomento y Vivienda.

Pero mi consejería es transversal y como vicepresidente puedocoordinar eso. Una cosa es que lo gestione el PP, pero lo importante es que voy a tener algo que decir.

Lo que quería preguntarle: ¿su departamento es un cascarón?

¿A qué se refiere?

A que carece de poder real de decisión.

Hay que dotar de contenido a la consejería, que está pendiente. Pero que sea vicepresidente me da la facultad de pedir informes e influir. Recordemos que en el Parlamento tenemos mayoría los dos partidos juntos, estamos condenados a entendernos.

Han perdido competencias y organismos. ¿El papel de Vox será secundario?

No, no. La vicepresidencia faculta para una labor fiscalizadora y de supervisión de todas las áreas.

¿Ha pactado con el PP la entrada del PAR en el segundo nivel del Gobierno?

No, es un pacto aparte.

Pero se lo han consultado.

Sí, nos dijeron que iban a pactar con el PAR. Les preguntamos en qué términos y nos dijeron que les iban a dar direcciones generales de las áreas del PP.

¿Está cómodo con ese acuerdo?

Ni cómodo ni incómodo, no nos afecta. Vincula a los firmantes.

¿Y qué le parece que vaya a tener también altos cargos de Aragoneses en el Gobierno?

Esta es la política. Hay partidos que se separan y luego son absorbidos por otros más grandes. Imagino que Aragoneses comparte al 100% el programa del PP. Ha sido absorbido por el PP, son socios muy en consonancia.

Su número dos en la consejería lo fue con el PP en 2011. ¿No tienen equipo?

No, no, lo que pasa es que buscamos a gente que conozca mucho la administración y con un currículum muy importante. Los dos de Vox van a ser un apoyo importantísimo. Solo le veo ventajas encontrar a una persona de valía, que es complicado en todos los sitios.

«Legislar sobre lo que pueda o no pasar de aquí a 50 años es peligrosísimo. No hay una decisión unánime de la ciencia sobre el cambio climático»

Sus rebajas fiscales ascienden a 200 millones, según el PSOE. ¿De dónde van a recortar?

Es uno de los temas que tenemos que hablar. Llevamos una semana de gobierno y no puedo hablar todavía de dónde lo vamos a sacar, pero sí está clara la intención.

Cheque escolar, cheque bebé, ampliación de conciertos educativos… ¿Cómo lo van a financiar?

Con el presupuesto. Esto es como lo de José Mota, las gallinas que entran por las que van saliendo.

Pero las reglas fiscales se van a recuperar en 2024.

Tenemos que ser muy minuciosos, diseccionar el presupuesto y ver cómo lo repartimos sin que se recorte un derecho básico. Y los 200.000 euros de los comisionados, que son una pequeña parte, ya pueden ir a otra cosa.

Eso es el chocolate del loro en un presupuesto de 6.000 millones.

Pero podemos ir haciendo cosas. Todo suma.

Dicen que van a racionalizar el gasto político y suman cuatro direcciones generales más que el cuatripartito. ¿Cómo lo explica?

Hay más direcciones generales, pero no hay comisionados. Vamos a reunirnos para ver cómo quitamos grasa a la Administración. Es una de las prioridades y se puede recortar de muchos sitios.

¿Ya sabe de dónde recortar?

No. Es una labor que también hacen los secretarios generales técnicos, que saben de qué partidas se puede detraer sin perder derechos sociales.

"Hay más direcciones generales, pero no hay comisionados. Vamos a reunirnos para ver cómo quitamos grasa a la Administración"

¿Por qué suprimen la Dirección de Igualdad cuando las agresiones sexuales han aumentado en el primer trimestre un 10%?

Contra la violencia se ha luchado siempre, mucho antes de que existiera un Ministerio de Igualdad. Esa es la prueba perfecta, con un Ministerio y una Dirección General de Igualdad han aumentado las agresiones. Si no son efectivos, habrá que ir por otro lado.

La presidenta de las Cortes niega que haya violencia de género. ¿Considera que hay violencia machista?

Sí, siempre lo hemos dicho. Hay violencia machista, feminista, de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos y de nietos a abuelos. Hay agresiones de todo tipo porque la violencia tiene muchas caras y una es la machista. La ideología de género ha llevado a unas desigualdades catastróficas. En el tema de las denuncias se ha invertido la carga de la prueba, tú ya eres un presunto culpable.

Denuncias falsas hay pocas.

Denuncias falsas hay muchísimas, que se archivan y quedan en nada, pero pueden hacer que una persona duerma en el calabozo un fin de semana. Todas las violencias deben ser tratadas por igual. Y en el acuerdo nos referimos a la violencia machista hasta cinco veces.

¿Secundará las concentraciones contra la violencia machista o se pondrá tras otra pancarta?

Tendremos que ver de qué van las convocatorias, en qué términos se hacen y quién va. Evidentemente, estaremos en contra de la violencia machista y por supuesto apoyaremos las concentraciones si se circunscriben a la violencia machista y no hay nada del tema de género.

¿En qué consistirá la mejora de derechos en la ley ‘trans’ a la que se refiere el presidente Azcón?

En ofrecer más información. Siempre digo que este Gobierno se centra mucho en la libertad y no lo puedes ser si no tienes la información necesaria. Y en decisiones tan importantes como la que ofrece la ‘ley trans’ y ese tipo de cosas, tienes que disponer de la información clara, completa, sin que te digan cuál es la mejor opción.

Las personas que están en ese proceso lo tienen muy claro.

¿Y si no lo tienen claro?

Muy pocos casos hay de personas que se arrepientan.

Hace poco salió una denuncia de un caso, no sé dónde, al que se le habían mutilado los genitales con 14 años y no lo tenía tan claro. Hay personas que lo tienen claro, perfecto, pero no hay que empujarles porque es una decisión que va a afectar a su vida para siempre.

Azcón niega que se haya pactado un pin parental. ¿Cómo le llama a la potestad de los padres a vetar actividades extracurriculares?

Libertad de elección. Pin parental es un nombre que se puso porque siempre hay que poner un nombre. ¿Pin parental? Vale.

¿Las familias con muertos en las cunetas seguirán teniendo apoyo de la DGA para enterrarlos dignamente pese a derogar la Ley de Memoria Democrática?

Totalmente. No tiene que haber huesos humanos en ningún sitio indigno como es una cuneta, sean del bando que sean, deben descansar en un cementerio. En eso las familias nos van a encontrar siempre porque es un derecho. Lo que no estamos de acuerdo es que, como dijo Tamames, se haga historia desde el boletín oficial. Usar los hechos de una cosa tan complicada y tan grave como es la Guerra Civil para hacer valoraciones políticas y agitar el avispero del enfrentamiento con una visión única no se puede hacer.

Crean una Dirección General de Caza y Pesca que afecta a unas miles de personas y suprimen la de Cambio Climático que afecta a todos en pleno récord de calor. ¿Gobiernan para una minoría?

Para nada, al revés. Legislar sobre lo que pueda o no pasar de aquí a 50 años es peligrosísimo y suele acabar en fanatismos climáticos, como demoler la presa turolense de Los Toranes en plena sequía porque tiene impacto. Sobre el cambio climático no hay una decisión unánime de la ciencia, hay científicos que dicen que no.

Hay series históricas que demuestran el calentamiento.

Sí, pero no te dicen que esa temperatura no pueda descender de aquí a 10 años. Y lo concreto es que hay sequía y la solución, como pone el pacto, es proteger nuestros recursos hídricos. Es decir, más pantanos, más regadíos, ayudas directas y no tirar el agua.

El agua no se tira, desemboca en el mar, y hay un caudal ecológico a respetar.

De lo que se tira del Ebro al mar, un 20% serviría para el caudal, pero el 80%, no. ¿Por qué no usamos esos recursos y hacemos regadío? Lo último que hay que hacer es volar pantanos. Eso está claro.

Los Toranes es un caso muy concreto. No se vuelan embalses en Aragón.

Es un caso concreto muy concreto, bueno, pero importante.

Y con pocos hectómetros de capacidad.

Pero tiene agua.

Es obvio

Si hay sequía, vamos a proteger el agua aquí. En Teruel, hace cuatro años, el pantano estuvo bajo mínimos y a punto estuvimos [de tener restricciones].

"Si se diera el caso de un trasvase, tendríamos que hacer un Consejo de Gobierno y hablarlo, claro"

Azcón asegura que el Gobierno de Aragón estará, si se diera el caso, radicalmente en contra del trasvase. ¿Lo comparte?

Bueno, lo que he dicho es que somos dos partidos distintos. El PP en Aragón, porque en otras comunidades pues igual ha dicho otras cosas, está en contra del trasvase. Nuestra postura es única en todo el Estado y decimos que el agua sobrante se puede compartir con la conexión de cuencas. Pero el acuerdo se ciñe a proteger los recursos hídricos en Aragón.

Le pregunto si compartiría como vicepresidente la afirmación de Azcón de que su gobierno se opondría a un trasvase del Ebro.

Vamos a ver. Si se diera el caso, habría que hablar y llegar a un acuerdo entre los dos. Yo entiendo su postura y ellos tienen que entender la mía. Lo del trasvase es una herramienta política y requiere tal cantidad de presupuesto… Pero si no sabemos ni quién va gobernar y parece que Pedro Sánchez no se ha mostrado de momento favorable al tema del trasvase.

Núñez Feijóo tampoco.

Es muy difícil que pueda llegar a realizarse. Pero si llegara el momento, tendríamos que hacer un Consejo de Gobierno y hablarlo.

No quieren dar fondos a colectivos relacionados con el aragonés, pero el PAR ha pactado el apoyo con el PP. ¿No es contradictorio?

No, estamos de acuerdo en proteger todas las formas dialectales del aragonés oriental como forma cultural. Aquí, en Aragón, no hablamos catalán, se habla otra cosa.

¿Se es más aragonés por llamar chapurriau o lapao al catalán?

Es distinto, es distinto.

Tanto como el español que se habla aquí o en Andalucía.

No, es distinto. No hay una composición morfológica ni semántica parecida. El español también se parece al catalán y al francés porque son lenguas romances. El catalán, en su expansionismo político, puede llegar a decir hasta que Cervantes es catalán. Y nosotros no vamos a permitirlo.