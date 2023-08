Alejandro Nolasco: "Que el PP nos haya dejado fuera de la Mesa del Congreso no cambia la relación en Aragón"

¿Dónde se ubica Alejandro Nolasco, en el ala dura de Buxadé o en la liberal de Espinosa de los Monteros?

Alucino con los medios. Siempre éramos todos ultraconservadores y ahora, de repente, cuando alguien se va, hay un ala liberal que son los buenos y una dura que son los malos. No hay nada de eso, ni lo he oído ni vivido. Nunca. Vox es un partido liberal en lo económico y conservador en algunas cuestiones sociales y en otras, no tanto.

Pero Espinosa de los Monteros se ha ido.

Por motivos personales que ha dicho. Otras personas no estaban a gusto y se han ido, pero Iván acaba de felicitar a Pepa Millán [la portavoz que le sustituye en el Congreso]. Sigue como afiliado, sigue apoyando, ya se fue en 2016 y volvió en 2018.

Se lo pregunto de otra forma. ¿Con quién de los dos se siente más cómodo?

A Iván no lo conozco y con Jorge hablé cuando vino a la toma de posesión de la presidenta de las Cortes.

Vamos, que es políticamente correcto.

¿Qué ideas distintas tienen Espinosa de los Monteros y Buxadé? No lo veo así. Se usa para erosionar al partido.

Entonces, no cree tampoco que haya una crisis interna en Vox.

No, no, no, de verdad que no. Otra cosa es que ha sido una gran pérdida, porque Iván lo hacía muy bien como portavoz. Pero lo importante es que Vox sea un instrumento para los españoles, esté Iván o no, esté yo o no. En las cien medidas fundacionales de Vox estamos todos de acuerdo.

¿En qué cambia la relación con el PP tras haberles dejado fuera de la Mesa del Congreso?

En Aragón, nada, y a nivel nacional, ni idea.

¿Qué le parece que el PP esté dispuesto a hablar con Junts?

La factura que le va a poner es inasumible.

E incompatible con Vox.

Sí, porque nosotros jamás, eso sí que está en estos estatutos, podemos pactar con independentistas. A Feijóo no le va a dar su apoyo, eso está muy claro y a Pedro Sánchez puede que tampoco.

Entonces, ¿es postureo?

Igual no. Está intentando formar gobierno, que es su deber.