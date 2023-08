El adiós silencioso de la sastrería taurina Daniel Roqueta, que incluso vistió a Madonna

Nació entre vacas bravas y toda su vida ha girado en torno al mundo de los toros. No llegó a ser torero (aunque lo intentó en su juventud), pero para ellos confeccionó sus trajes desde el negocio familiar que fundó en 1984 en la localidad zaragozana de Utebo. Es Daniel Roqueta, 'alma mater' de la sastrería para toreros de su mismo nombre, cuyas puertas cerró sin hacer apenas ruido hace poco más de un año (con su hijo Alfredo ya al frente del establecimiento).

"Todo tiene su principio y su final; nada es eterno. Lo he asimilado normal", reconoce cuando se le pregunta qué supone para él ver clausurada la tienda, a la que se acercaba con asiduidad una vez jubilado (a los 67 años). El parón de los pedidos durante dos años al no poderse celebrar festejos taurinos tras la irrupción del coronavirus fue la puntilla para la sastrería, que durante casi 40 años ha contado con clientes de toda España y mucho torero de Francia.

También crearon una segunda línea de negocio (De Azabache) de moda de mujer taurina y, en plena pandemia, se pusieron a confeccionar mascarillas (con tela de capote) al igual que otras muchas compañías aragonesas. "Es un oficio complicado, pero muy emocionante. Cuando lo haces a gusto y el trabajo sale bien, te quedas satisfecho. Si tuviera que empezar, lo volvería a hacer", apunta Daniel Roqueta, al que siempre acompañó en los quehaceres laborales su mujer Mercedes Milian.

Roqueta ha sido un sastre autodidacta. Su primer contacto con el mundo de las telas fue en el taller de confección (de ropa de señora) que un primo hermano suyo regentaba en Zaragoza. "Tenía 15 años cuando me vine de mi pueblo, Valdelinares (Teruel); entonces estudiar era para ricos. El primer año estuve de aprendiz y me enseñó a coser a mano", recuerda. Aquella era la época de Manuel Benítez Pérez, 'El Cordobés', en la que muchos chavales querían ser como él. "Estaba el dicho de: 'Ganas más dinero que un torero'", observa. Fue entonces cuando se escapó de casa de su tío para ser maletilla por los pueblos, una aventura que no duró mucho al comprobar lo difícil del arte del toreo. También vendió aspiradores, estuvo en el Circo Ruso y en el Americano (cuidando caballos) y, de nuevo, entró en contacto con la costura de la mano de su suegro, sastre en Alcora (Castellón). "Me enseñó a cortar pantalones y la sastrería a mano. Tenía 20 años", apunta.

Ya casado e instalado con su familia en Utebo abrió su negocio en un local debajo de casa (más tarde se trasladaron a la calle de Viola Manuel), donde se dedicaba a hacer ropa militar. "Pero una vez que a los soldados se la daban ya hecha me especialicé en sastrería para toreros; por mediación de un banderillero comencé a hacer capotes. Me hice mi propio método: cortaba los trajes a la medida de cada cliente y así me quedaba bien. El modelo actual de la calzona (o pantalón) de picador es invención mía; la antigua era muy complicada, con muchos botones por arriba y yo los quité e hice un pantalón normal (por la parte superior). He sacado muchos modelos nuevos, que luego me los han copiado, y también he reproducido algunos. La única sastería que he pisado de toreros ha sido la mía. Ahora solo quedan en nuestro país cinco sastres, la mayoría en Madrid", explica.

"La única sastrería para toreros que he pisado ha sido la mía"





"El modelo actual de la calzona (o pantalón) de picador es invención mía; la antigua era muy complicada, con muchos botones por arriba"

"Es un trabajo muy artesano. Un traje de torero es caro, pero no se paga lo que cuesta porque es muy laborioso"

Entre sus primeros clientes figuran Jesús Gómez ‘El Alba’, el banderillero Romito, Manuel Rodríguez Blanco 'El Mangui'... Después vinieron El Juli (en su etapa de novillero), Antonio Ferrera, Víctor Puerto, El Soro, Enrique Ponce o El Litri, entre otros muchos toreros. También hizo trajes para el Liceu de Barcelona o la Ópera de París. "Todos para la ópera Carmen. La representaron por 22 ciudades y nos iban llamando", rememora. "Era una tienda muy bonita -continúa- Hacíamos trajes, capotes, muletas, camisas, castañetas... También teníamos zapatillas y medias. Es un trabajo muy artesano; todo se hace a mano. Un traje de torero es caro (desde 2.000 en adelante), pero no se paga lo que cuesta porque es muy laborioso".

Un traje de torero confeccionado por Daniel Roqueta. Toni Galán

Capítulo aparte son los dos trajes de luces y el capote de paseo que elaboraron para la cantante Madonna en su gira de 2015 por España. No supieron que eran para ella hasta una vez acabados los conciertos. "Nos estuvieron mareando con los modelos 40 días y, después, tuvimos que hacer todo (incluidas taleguillas, hombreras y unas mangas para unas bailarinas que la acompañaban) en 12 días. Cada jornada trabajábamos mañana y noche y solo dormíamos dos horas. Les mandamos un esquema para tomarle medidas y los diseños; nunca la vimos en persona y no podíamos reproducir los modelos", cuenta.

Ser sastre de Madonna les dio fama, pero fue algo "efímero". Lo que Daniel Roqueta valora es que casi todos sus clientes son sus amigos. "Siempre me han apreciado por el trato que les he dado", dice. En esta nueva etapa de jubilado (desde hace 8 años) -y tras superar en 2021 un revés de salud, que le hizo estar en coma mucho tiempo- tiene entre manos un mantón a la Virgen del Pilar, con motivos de traje de torero. "Es una promesa que hizo mi hijo si me recuperaba. Ahora tenemos que tomar medidas", avanza. Al mismo tiempo, no se pierde ninguna corrida de toros que transmiten por televisión. Y es que, como dice al inicio de la conversación, el mundo taurino ha sido su vida. "Una afición loca; siempre soñaba con ser torero".