Las ventas de test de antígenos en farmacias aumentan un 177% desde junio en Aragón

El repunte de casos covid durante este verano se está traduciendo a su vez en un aumento en las ventas de test de antígenos en las farmacias, uno de los indicadores de la evolución del coronavirus tras el fin de la pandemia. En Aragón se ha observado un incremento del 177% desde finales de junio, cuando se registró el último valle, alcanzando las 6.121 unidades en la primera semana de agosto (en la anterior fueron 4.177), según el último informe de la consultora especializada en gestión sanitaria, Iqvia. Un porcentaje similar al registrado a nivel nacional (174%), aunque en comunidades como Navarra y Cantabria se multiplica por seis.

Desde las boticas reconocen que este mes están detectando una mayor demanda de este producto, que en muchos casos se solicita al mismo tiempo que mascarillas, sobre todo FFP2. Hay quien acude con síntomas similares a los de una gripe o un resfriado o quien lo adquiere para descartar el diagnóstico como medida preventiva para evitar contagios.

En la Comunidad, el Datacovid actualizó la evolución del virus hasta el 20 de julio. El último Boletín Epidemiológico de Aragón que informó de casos de covid en centros residenciales (ninguno, aunque en los anteriores no indicaba ni el número de afectados) fue el del 3 de julio (semana 26), recordó Nacho de Blas, epidemiólogo y profesor de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. En el siguiente informaron de que terminaba la emergencia sanitaria y que la vigilancia de covid pasaba a integrarse en el Sistema de Vigilancia Centinela de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

"Nos quedaba ‘stock’, pero hemos tenido que ir pidiendo más"

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Federico Arribas señaló que el último informe revela que la covid-19 sigue aumentando (la tasa en Atención Primaria se sitúa en 88 casos por 100.000 habitantes, frente a los 76 de la semana previa), "y quizás seguirá haciéndolo alguna semana más". Un incremento que podría estar favorecido por el aumento de contactos sociales veraniegos y una mayor movilidad en estas fechas. Tal y como explicó, en los ingresos afecta a los más mayores, pero fuera del hospital se detecta en niños principalmente.

Para De Blas, la covid es "multisistémica, con graves consecuencias a medio y largo plazo y la estacionalidad sigue sin aparecer y se observan incidencias en verano incluso superiores a las registradas en invierno". Además, añadió, la vacuna ofrece "una protección parcial frente a síntomas graves, no protege de la infección y dura entre 6 y 12 meses": "Las mascarillas son la única medida de protección que confiere protección independientemente de la variante circulante y del virus respiratorio que sea".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) vigila la nueva subvariante de SARS-CoV-2 (EG.5 o eris), descendiente de ómicron, que podría incrementar los contagios, aunque no se ha demostrado que cause más hospitalizaciones. Entre sus manifestaciones se especifica dolor de garganta, congestión nasal y dolor de cabeza. La dificultad para respirar, la pérdida del olfato y la fiebre ya no serían los síntomas principales.

Incidencia en niños

La presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, Elena Javierre, apuntó que han observado un incremento de consultas por procesos por vías altas: "Pero al ser cuadros leves, no hay test de diagnóstico hecho". Aun así, tal y como puntualizó, los profesionales recomiendan a las familias "valorar hacerse el test para confirmar o descartar covid". "Pero en cualquier caso -añadió- aconsejamos ser responsables y evitar aglomeraciones o contactos con personas vulnerables".