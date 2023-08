Los centros de salud atienden más casos de covid, pero la mayoría son leves

Los centros de salud de Aragón están atendiendo desde hace días a más pacientes con síntomas compatibles con la covid-19, aunque, en su mayoría, son cuadros leves que no revisten de gravedad.

Leandro Catalán, médico de Familia y presidente del sindicato médico de Atención Primaria Fasamet, reconoció que a las consultas están llegando más casos que hace unas semanas. Muchos acuden tras hacerse el test de antígenos en su propio domicilio. Tal y como explicó, la mayoría de los casos se tratan como otras enfermedades respiratorias, y los cuadros clínicos son similares a los de otras olas de la pandemia del coronavirus.

Para Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, se aprecia un aumento de la incidencia. Los profesionales hacen más test para confirmar este diagnóstico, aunque muy lejos de las cifras alcanzadas en otros momentos de la crisis sanitaria. El aumento de casos puede estar directamente relacionado con una mayor movilidad e interacción social durante los meses estivales. Desde el centro de salud Seminario, la enfermera Natalia Lázaro, también confirmó que están detectando más contagios por coronavirus, aunque "de momento no son graves".

En general, el tipo de pacientes que acuden a Atención Primaria por síntomas compatibles con covid son personas mayores, pero también de una franja comprendida entre los 30 y los 50 años. "Por lo general –dijo– no se hacen la prueba" para confirmar esta patología, y muchos además la hacen en su domicilio cuando llevan ya días con síntomas –como cefalea o dolor de garganta–. No obstante, a ancianos que acuden con estos cuadros (la población más vulnerable) sí se les suele hacer el test. Alguno de los casos requiere también atención en Urgencias y hospitalización, a falta de datos oficiales sobre la ocupación de camas por este virus. En la uci del Miguel Servet, el hospital más grande de Aragón, no hay en estos momentos pacientes ingresados por covid.