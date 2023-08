Claudia Conte, la aragonesa que bailó con Rosalía: "La danza es un arte admirado, pero no valorado"

¡Hábleme de usted! La he visto en un ‘videoclip’ de Rosalía. ¿Cómo empezó en este mundo? De pequeña empecé con gimnasia rítmica y me encantaba. Participé en muchas competiciones y sin duda, era mi pasión. De mayor, decidí hacer Estudios Ingleses, pero la verdad es que lo que realmente me gustaba era bailar. Me empecé a formar con los mejores bailarines del país. En concreto en un estilo muy específico y que está en auge: ‘heels’. También en ‘vogue’.

¿Dónde se ve en unos años?

El futuro es incierto y me gusta que me vaya sorprendiendo cada año. Algo que me gusta mucho y en lo que me estoy centrando bastante es en coreografiar. También me encantaría seguir con mi proyecto de enseñanza, ‘Dance in heels’, y viajar a otros países para enseñar. Ya he estado en Miami (Estados Unidos) y Malta realizando clases magistrales. También me gustaría trabajar con más artistas y hacer alguna gira.