Elem: “Este verano he hecho un viaje muy especial con mi madre a Egipto y Jordania”

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?Solía quedarme casi todo el verano en el apartamento de mis abuelos en Salou, con mis primos y mi hermana. Es un lugar al que le tengo mucho cariño, porque tengo miles de anécdotas con mi familia, y sobre todo con mi abuela. No podían faltar los juegos de cartas nocturnos con su copita de Baileys, los paseos con un helado de la Ibense, los desayunos con vistas al mar y a mi palmera favorita…

¿Y en la edad adulta?Me gusta seguir sacando a la niña interna, así que sigo disfrutando de lo que más me gusta hacer, pasar tiempo con los míos, viajar todo lo que pueda para conocer lugares nuevos, pero también volver a visitar rincones que me inspiran. Por mi trabajo, el verano es un momento de recorrer kilómetros para hacer música en directo, una de las cosas que más me gustan.