De Natalie Wood a Sánchez Silva: cuando los famosos protagonizan la crónica negra

La casualidad ha querido que el caso de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, que está detenido en Tailandia tras confesar el asesinato de un amigo, se haya producido mientras otro sonado suceso rodeado de misterio volvía a la actualidad vía docuserie de Netflix: el de la muerte de Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, que apareció muerto en circunstancias que han sido y siguen siendo objeto de controversia.

Ejemplos ambos de hasta qué punto el ingrediente de un rostro conocido, ya sea en calidad de víctima o -no digamos- de autor o sospechoso, puede acentuar el aroma morboso de un crimen.

Mientras el joven Daniel Sancho, confesión mediante, se encuentra recién llegado a la cárcel de la isla de Samui, acusado de haber matado y descuartizado a un médico colombiano, la plataforma Netflix ofrece entre los lanzamientos estrella del verano la serie de tres episodios en la que se aborda la muerte del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva, una tragedia que acabó convertida en caso policial por la negativa de la familia del joven italiano a aceptar la versión oficial y el cierre de las investigaciones.

El 30 de mayo de 2013, el cámara de 36 años apareció muerto en el domicilio conyugal en lo que a primera vista parecía un suicidio (ahorcado en una estantería), mortal colofón a una noche de excesos que comenzó tras una discusión con la presentadora.

Apenas unos meses después, la familia de Biondo comenzó a través de las redes sociales a manifestar su rechazo a la actitud, a su juicio, poco apenada de la presentadora, que desemboca en la petición de la exhumación del cadáver de su hijo y hermano para reabrir las investigaciones ante lo que entienden como un asesinato. Es octubre de 2013 y comienza una guerra aún sin concluir que ha generado ríos de tinta, investigaciones paralelas en España e Italia y, como más reciente episodio, el estreno de la serie de Netflix, un relato muy de parte de Sánchez Silva (entre los productores está su exmanager).

Pero es en Estados Unidos con su vasto ‘star system’ donde la crónica rosa teñida de negro ha tenido epítomes que a estas alturas forman, incluso, parte de la iconografía popular.

Fatty Arbuckle

Si seguimos un relato cronológico hay que remontarse a los albores de la industria cinematográfica para dar cuenta del primer actor que pasó de las páginas de espectáculos a las de sucesos. Se trata del infame Roscoe Conkling Arbuckle, conocido artísticamente como Fatty Arbuckle por su peso excesivo. El actor, entonces en la cima, fue acusado en 1921, nada más firmar uno de los primeros contratos millonarios con un estudio, de matar a la actriz Virginia Rappé, un crimen del que salió absuelto tras tres juicios. En un Hollywood de fondo donde un 'me too' era más que impensable, la prensa ventiló los escabrosos detalles del caso, entre ellos que Rappé, de solo 25 años, acabó tras pasar por la habitación con Arbuckle con la vejiga destrozada, lo que finalmente le causó la muerte. Fatty salió indemne judicialmente pero no socialmente. Su estrellato se apagó. Murió a los 46 de un ataque al corazón y olvidado.

Lana Turner. AP LaPresse

Lana Turner

Saltamos 37 años hacia delante en el tiempo, a una de las décadas más doradas del cine: los 50. Una entonces conocidísima Lana Turner se sentó en el banquillo acusada de matar a su marido de entonces (el cuarto de los ocho que finalmente tuvo), Johnny Stompanato, un gangster de poca monta. En realidad, fue su hija Cheryl, fruto de su anterior relación con Lex Barker (a su vez primer marido de Tita Cervera) la que efectivamente acuchilló a su padrastro cuando, según su relato, defendía a su madre de los ataques de Stompanato. Como sucediera con Arbuckle, el juicio en el que madre e hija se enfrentaban por igual a cargos de asesinato, fue un festín para la prensa sensacionalista que publicó todo tipo de teorías y versiones sobre lo que sucedió aquel día. Incluso dio a entender que Cheryl estaba enamorada del gangster y actuó por celos. Finalmente, ambas fueron exculpadas por el tribunal, que consideró que la joven actuó en "legítima defensa". Al contrario de lo sucedido con Fatty Arbuckle, a Lana Turner aún le esperaban grandes éxitos. Particularmente, 'Imitación a la vida', una de sus películas más exitosas y recordadas con una trama cuanto menos 'curiosa': la de una mujer que ve cómo su hija se enamora de su pareja.

Imagen de Natalie Wood y Robert Wagner EFE

Natalie Wood

Hollywood también tiene sus particulares 'Casos Biondo', muertes que empiezan pareciendo accidentales que se tornan en sospechosas. En este sentido quizá la más famosa sea la de Natalie Wood, cuya muerte en 1981, con solo 43 años, conmocionó al mundo. La actriz murió ahogada tras caer de su yate, The Splendor, cuando disfrutaba de una tarde de navegación junto a su marido, el también actor Robert Wagner y otro compañero de profesión, Christopher Walken. Lo que pareció una tragedia azarosa acabó como posible asesinato cuando en 2011 la policía reabrió el caso al publicarse un libro que sostenía que el marido de Wood estaba involucrado en su muerte. En 2018 los investigadores recalificaron su muerte como "sospechosa".

Sid y Nancy

Otro crimen que hoy en día sigue sin autor conocido es el de Nancy Spungen, quien apareció muerta la mañana del 12 de octubre de 1978 con una apuñalada en el abdomen en el baño de la habitación que compartía con Sid Vicious, líder de la banda punk por excelencia, Sex Pistols. Heroinómanos ambos, Sid reconoció haberla matado en primera instancia, para negarlo al día siguiente, una versión que avaló su entorno. Libre bajo fianza (que pagó Virgin Records), el músico acabó finalmente en una cárcel de Nueva York por una agresión. De allí salió 55 días después, el 1 de octubre de 1979, limpio de droga. A la mañana siguiente, tras una fiesta para celebrar su libertad, Vicious apareció muerto por una sobredosis.

O.J. Simpson, la ex estrella de la liga de fútbol americano NFL. Efe

O. J. Simpson

Pero si alguien es digno de ocupar el siniestro trono en la categoría de '¿Quién lo hizo?' es OJ Simpson. Pocos asesinatos y posteriores juicios han generado tantos ríos de tinta en un país, Estados Unidos, con una ya larga tradición de espectacularización de los sucesos. Puede decirse sin exagerar que el caso marcó la década de los 90 convertido prácticamente en un hito de la cultura popular generador de todo tipo de contenidos audiovisuales. Todo comenzó en 1994 cuando O. J. Simpson, rutilante estrella del fútbol americano, fue señalado como principal sospechoso del asesinato de su exesposa, la modelo Nicole Brown, y su amigo Ronald Goldman.

Las pesquisas incluyeron una fuga en coche de Simpson que fue televisada en directo ante millones de espectadores. El juicio, que se extendió durante once meses y tuvo como abogado defensor a Robert Kardashian (sí, el padre de las Kardashian), terminó con la absolución de Simpson, lo que no hizo sino agrandar aún más el fenómeno.

Pistorius, en el año 2016

Óscar Pistorius

Quien no pudo evitar la condena es Óscar Pistorius, el atleta paralímpico sudafricano quien también ocupó todos los titulares por un crimen similar: el 14 de febrero de 2013 fue acusado de asesinar a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, de cuatro disparos, tras golpearle repetidamente la cabeza con un bate de cricket. El deportista dijo haber confundido a la joven con un ladrón, pero su versión fue desmentida por las pruebas y acabó condenado a 15 años de cárcel. Este año 2023 es el primero en el que Pistorius podría optar a la libertad condicional.

Charles Manson en una foto de 2011. Reuters

La familia Manson

Pero si hablamos de crímenes terribles convertidos prácticamente en leyenda, no se puede obviar la tenebrosa figura de Charles Manson. Líder de un extraño culto sectario, él y sus acólitos entraron -justo ayer 9 de agosto hizo 54 años- en la casa californiana del director de cine Roman Polanski y asesinaron salvajemente a su pareja entonces, Sharon Tate, que estaba embarazada, y a cuatro personas más y a otras dos al día siguiente.

Él y sus compinches fueron condenados a cadena perpetua. Manson murió hace siete años en una cárcel sin dejar de ser un personaje tan siniestro como famoso, inspirador de los más variados contenidos. De él y de su ignominioso crimen se han hecho eco desde los Simpson hasta Tarantino.