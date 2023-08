Este será el peor día de calor del puente de agosto en Aragón

La tercera ola de calor del verano es un hecho en toda España. Cuando los termómetros se disparan, Zaragoza suele estar entre los núcleos más afectados por la circunstancia: siempre cerca del podio de ganadores en cuando a cifras máximas, confirma una y otra vez ese microclima siempre expuesto a temperaturas extremas, que el cierzo suele matizar para bien y para mal según la época del año. Si usted tiene que vivir este puente de la Virgen de agosto en la capital zaragozana, debe saber que el calorazo no va a dar tregua, sobre todo en las horas centrales del día.

Se hace complicado elegir una jornada más dura desde ahora hasta este martes 15 de agosto. Cada día, las máximas rondarán en Zaragoza los 40 grados, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El sábado, por poco, se lleva la palma en cuanto a calor: 38 de máxima y, lo que es igualmente preocupante, 23 de mínima, en la línea de las noches de la semana laboral previa, cuando se ha llegado a ver en la calle 30 grados centígrados después de que el sol se fuese a dormir. Hay que recordar, eso sí, que las mediciones oficiales no se hacen en el centro de la ciudad, sino en las estaciones presentes en Valdespartera y el aeropuerto.

El sábado no se esperan lluvias en la ciudad. Tampoco domingo, lunes o martes, a no ser que haya giro inesperado de los acontecimientos. Este sábado sí se notará algo de alivio a última hora de la tarde y en la noche, cuando una brisa del oeste atenuará un poco el calor. Este hecho continuará vigente el domingo, con el aire cambiante de dirección oeste a sureste: este último suele ser cálido, con lo que su efecto beneficioso no lo será tanto. La brisa y el fuerte calor del domingo continuarán lunes y martes, con temperaturas muy similares los tres días: entre 21 y 23 de mínima y 37-38 de máxima.