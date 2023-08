Estos son los pueblos y ciudades de Aragón que están de fiestas en agosto de 2023

Agosto es el mes en el que cierra España. No solo la mayoría de los comercios están con la persiana bajada si no que las calles de las ciudades grandes suelen vaciarse para llenar las playas y las zonas de montaña. El de agosto es el mes de: ¿playa o montaña?. Es curioso que el grio 'Santiago y cierra España' que usaban las tropas cristianas en la reconquista como una llamada al ataque coincida un poco con la realidad de cada año en la época moderna, porque el día de Santiago es el 25 de julio y agosto llega solamente una semana después. Aunque los cierres ya no son tan largos como antes, y es normal ver negocios que apenas avisan de una semana o dos de descanso, sigue siendo el mes en el que los españoles aprovechan para escapar de la rutina diaria: pueblo, playa, montaña, barco o avión, el plan de huida suele estar previsto desde un tiempo antes, aunque también hay quienes improvisan.

Ahora se acerca el día de la Virgen que marca las fiestas en muchos puntos de Aragón. La fiesta del 15 de agosto responde a la tradición y doctrina católica y se celebra en toda España. Muchas localidades españolas celebran sus fiestas mayores en esta jornada del mes de agosto, entre ellas los municipios y pedanías de Zaragoza, Huesca y Teruel:

Festivos en Zaragoza para el mes de agosto

ABANTO. 3 de agosto.

AGÓN. 1 y 2 de agosto. .

ALADRÉN. 5 de agosto.

ALBORGE. 10 de agosto.

ALCALA DE MONCAYO. 14 de agosto.

ALFAMÉN. 16 de agosto.

ALHAMA DE ARAGÓN. 16 de agosto.

ALMOCHUEL. 28 de agosto

ALMONACID DE LA CUBA. 16 de agosto.

AMBEL. 29 de agosto. .

ARTIEDA. 10 de agosto

ATEA. 25 de agosto.

BADULES. 4 de agosto.

BARDALLUR. 16 de agosto.

BELMONTE DE GRACIÁN. 16 de agosto

BERDEJO. 18 y 19 de agosto.

BIJUESCA. 16 de agosto.

BOTORRITA. 28 de agosto.

BUJARALOZ. 28 de agosto.

BULBUENTE. 24 de agosto.

BURGO DE EBRO (EL). 16 de agosto.

BUSTE (EL). 14 y 16 de agosto.

CALATAYUD. 16 de agosto

CALATORAO. 24 de agosto

CALCENA. 5 de agosto.

CASPE. 16 de agosto.

CASTEJÓN DE LAS ARMAS. 14 y 16 de agosto.

CHIPRANA. 16 de agosto.

CLARES DE RIBOTA. 25 de agosto.

CODO. 21 de agosto.

CONTAMINA. 24 de agosto

COSUENDA. 24 de agosto.

CUERLAS (LAS). 16 de agosto.

ENCINACORBA. 4 de agosto.

ESCATRÓN. 16 de agosto.

FIGUERUELAS. 24 de agosto

FOMBUENA. 24 de agosto.

FRASNO (EL). 24 y 25 de agosto.

FUENDETODOS. 24 de agosto.

GRISEL. 16 de agosto

IBDES. 16 y 18 de agosto.

JARABA. 16 de agosto

LÉCERA. 4 de agosto.

LECHÓN. 10 de agosto.

LOBERA DE ONSELLA. 31 de agosto.

LUCENI. 28 de agosto.

MARA. 17 de agosto.

MARÍA DE HUERVA. 14 y 16 de agosto.

MESONES DE ISUELA. 3 de agosto.

MONTERDE. 16 de agosto

MONTÓN. 17 y 18 de agosto.

MORATA DE JALON. 16 de agosto

MOROS. 7 de agosto.

MURERO. 16 y 17 de agosto.

MURILLO DE GÁLLEGO. 24 de agosto.

NUÉVALOS. 25 de agosto.

OLVÉS. 24 y 25 de agosto.

PEDROLA. 16 de agosto.

PEDROSAS (LAS). 16 de agosto y 24 de agosto.

PIEDRATAJADA. 31 de agosto.

PINA DE EBRO. 16 de agosto.

PINSEQUE. 16 de agosto. San Pedro y San Roque.

PINTANOS (LOS). 31 de agosto.

OMER. 18 de agosto.

PUEBLA DE ALFINDÉN (LA). 16 de agosto.

RUESCA. 31 de agosto.

SABIÑÁN. 16 de agosto

SANTA EULALIA DE GALLEGO. 16 de agosto

SANTED. 8 de agosto.

TARAZONA. 28 de agosto

TORRALBILLA. 10 de agosto

TORRELAPAJA. 25 de agosto

TOSOS. 24 de agosto.

VELILLA DE EBRO. 4 de agosto

VILLAFELICHE. 3 de agosto y 4 de agosto.

VILLAR DE LOS NAVARROS. 14 de agosto.

VILLARROYA DEL CAMPO. 7 de agosto.

ZAIDA (LA). 16 de agosto

ZUERA. 26 de agosto.

Festivos en Huesca para el mes de agosto

ABIEGO. 4 de agosto.

ADAHUESCA. 25 de agosto.

AGÜERO. 16 de agosto.

AÍSA. 14 y 16 de agosto.

LBELDA. 16 de agosto.

ALBERO ALTO. 24 de agosto

ALCALÁ DE GURREA. 24 de agosto.

Fañanás. 28 de agosto

ALCAMPELL. 31 de agosto

Radiquero. 18 de agosto

ALTORRICÓN. 24 de agosto

ARAGÜES DEL PUERTO. 4 de agosto

Alins del Monte. 12 de agosto

AZLOR. 25 de agosto.

BALLOBAR. 29 de agosto.

BELVER DE CINCA. 14 de agosto

Cerler. 10 de agosto

BIERGE. 10 de agosto.

BIESCAS. 18 de agosto.

BISAURRI. 31 de agosto

BLECUA-TORRES. 31 de agosto

BOLTAÑA. 25 de agosto.

BONANSA. 16 de agosto.

Oto.14 de agosto

Buesa. 31 de agosto

Asín de Broto. 24 de agosto

ANFRANC. 14 de agosto.

CAPELLA. 25 de agosto

Laguarres. 4 de agosto

CASTILLAZUELO. 7 de agosto

ESPLÚS. 16 de agosto.

ESTADILLA. 10 de agosto

ESTOPIÑAN DEL CASTILLO. 7 de agosto.

FISCAL. 14 de agosto

FONZ. 14 de agosto

Cofita 25 de agosto.

FORADADA DEL TOSCAR. 16 de agosto.

GISTAÍN. 21 de agosto.

Artasona. 4 de agosto

Fraella. 24 y 26 de agosto

Costean. 10 de agosto.

HOZ DE JACA 10 y 11 de agosto.

HUESCA. 10 de agosto.

ISABENA (LA PUEBLA DE RODA). 17 y 18 de agosto

JASA. 16 de agosto.

LABUERDA. 16 de agosto.

San Lorenzo de Flumen. 10 de agosto

Marcén. 1 de agosto

LASCUARRE. 17 y 18 de agosto

LASPAULES. 21 Y 22 de agosto

LUPIÑEN-ORTILLA (LUPIÑEN) 25 de agosto

MONFLORITE-LASCASAS (MONFLORITE). 31 de agosto.

Lascasas. 24 de agosto

Nocito. 24 de agosto.

San Bartolomé Santa Eulalia de la Peña. 17 de agosto

PALO.14 de agosto.

PANTICOSA. 16 de agosto.

Ena. 14 de agosto

Rasal. 14 de agosto

Triste. 14 de agosto

Peralta de la Sal. 25 de agosto

PERALTILLA. 18 de agosto.

PERARRÚA. 8 de agosto.

Saravillo. 14 de agosto

Serveto. 25 y 26 de agosto

PUEBLA DE CASTRO (LA). 16 de agosto.

PUENTE DE MONTAÑANA. 14 y 16 de agosto

Eriste. 1 de agosto

SALLENT DE GÁLLEGO. 4 de agosto

Escarrilla. 21 de agosto

Sandinies. 24 y 25 de agosto

SAN ESTEBAN DE LITERA. 16 de agosto

SAN JUAN DE PLAN. 25 de agosto

Santalecina. 7 de agosto

SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ. 4 y 7 de agosto.

Buera. 29 de agosto.

Pallaruelo de Monegros. 7 de agosto.

San Juan de Flumen. 29 de agosto.

Lastanosa. 7 de agosto.

La masadera. 10 de agosto.

SENES DE ALCUBIERRE. 24 de agosto

SESUE. 24 y 25 de agosto.

Arbaniés. 14 de agosto

SOTONERA (LA) (BOLEA). 24 de agosto (Aniés. 3 de agosto; Plasencia. 31 de agosto; Quinzano. 4 y 5 de agosto.

Lafortunada. 4 de agosto

Sin. 3 de agosto

TIERZ. 10 de agosto.

TORRE LA RIBERA. 10 y 11 de agosto

TORRENTE DE CINCA. 4 de agosto.

VERACRUZ (BERANUY). 16 y 17 de agosto.

VILLANUEVA DE SIJENA. 4 de agosto.

YEBRA DE BASA. 10 de agosto.

YEBRA DE BASA. 10 de agosto. ZAIDIN. 14 de agosto.

Festivos en Teruel para el mes de agosto