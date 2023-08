¿Podemos encontrarnos con un lobo o un oso durante una excursión por la montaña?

El verano es una época ideal para salir a descubrir el entorno que nos rodea. Con la familia o lo amigos, muchos son los que se calzan las botas y planifican una ruta por la montaña, una excursión al campo o una visita por el monte para darse un chapuzón en alguna poza o descubrir un paraje escondido en el bosque.

Estos aventureros deben tener en cuenta algunas cuestiones previas a su viaje. La primera, la preparación del mismo para conocer bien la ruta que van a hacer. Después, deben asegurarse de llevar todo lo necesario para una salida de estas características: teléfono móvil, agua, ropa de abrigo, algo de comida, y avisar a alguien del camino que van a tomar por si ocurriese algún problema.

Pero además, todo el que salga a hacer una excursión al monte o al campo debe de tener una previsión de lo que se puede encontrar por el camino, en concreto, conocer la fauna salvaje que habita la zona por la que tiene previsto realizar su ruta. Aragón es una tierra con una rica biodiversidad y algunos de los animales que viven en nuestro territorio tienen un tamaño considerable por lo que no es difícil divisarlos en una de estas incursiones a la naturaleza. Hablamos de los corzos, sarrios, zorros, cabras montesas o jabalíes.

Corzos y jabalíes, por doquier

Adrián Lafuente es un joven que pasa el verano en Sos del Rey Católico y que todas las mañanas sale a pasear por parajes como el barranco de Ceranuga, el Alto de la Peña o los montes que rodean al puerto. “Allí es habitual encontrarse no pocos conejos, también jabalíes y algún que otro corzo. Estos son muy asustadizos y, como salgo con perros, enseguida huyen a la velocidad del rayo. A veces te das más cuenta de su presencia porque escuchas rocas o piedras cayendo en su huida que por haber visto efectivamente al animal”, dice Lafuente.

“Los corzos y los jabalíes podemos encontrarlos en cualquier parte de Aragón”, confirma José Damián Moreno, Agente de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón y coordinador de este servicio en la Comarca del Somontano. “Incluso se aventuran dentro de los municipios. En Barbastro los hemos visto por la calle y cada vez hay más accidentes de carretera causados por estos animales”, señala el APN.

También se han dejado ver en Zaragoza capital, en la ribera del Huerva, por el Canal Imperial e incluso en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Y es que “desde hace unos 30 años la población de estos mamíferos se ha multiplicado de manera exponencial debido al aumento de los pueblos abandonados y al crecimiento de las zonas de bosque. Ahora se pueden encontrar en cualquier sitio”, asegura Moreno.

Un jabalí ha sorprendido a los ciudadanos que estaban en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza este sábado por la tarde.

Unos datos que corrobora el Gobierno de Aragón. Recientemente el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha elaborado un informe de seguimiento de las especies de mamíferos cinegéticos. Según este documento todas estas especies han aumentado su población en el último siglo, extendiéndose, algunas de ellas, por todo el territorio aragonés, como es el caso del jabalí cuya densidad media en el Pirineo se encuentra en torno a los 4,5 jabalíes por km², llegando a los 7 en los Monegros y a los 5,4 en la comarca de Sobrarbe.

Evolución de la población y distribución de jabalíes en Aragón. Gobierno de Aragón

Evolución de la población y distribución de corzos en Aragón. Gobierno de Aragón

La disminución de la ganadería extensiva en favor de la intensiva y de la tala de árboles para las calefacciones de leña de muchos municipios, que ahora han cambiado por el gasoil, estaría detrás del aumento del número de ejemplares de estas especies, según este agente de protección de la naturaleza. “Los bosques ahora son mucho más cerrados y espesos. Eso beneficia a estas especies de animales. Tenemos ahora más bosque que nunca”, afirma el APN. Las zonas boscosas que más han aumentado según este experto son las situadas en el entorno del Prepirineo y la zona norte de la Sierra de Guara.

"Los bosques son ahora más espesos, amplios y cerrados. Eso beneficia a estas especies de animales".

Lobos y osos, esquivos y huidizos

Además de estos animales cinegéticos, en nuestro territorio podemos encontrar también, aunque en menor medida, otros animales de mayor tamaño y que suelen acarrear más problemas, sobre todo a los ganaderos. Hablamos del oso y del lobo. Pero, ¿Es posible encontrarlos en una excursión por la montaña o el campo?

Con respecto a los avistamientos de lobos, Moreno insiste en que “son muy puntuales y es muy difícil encontrarlos si sales al monte”. Además, “En Aragón no hay una población de lobos asentada sino que suelen ser ejemplares que están de paso, hacen algún ataque a ganado y siguen su camino”, explica. “Creemos que en la zona de Alcañiz hay una pareja que lleva un tiempo allí pero que no se dejan ver. Es posible, incluso, que ya se hayan ido”, indica el APN.

"En Aragón no hay una población de lobos asentada sino que son ejemplares que están de paso".

Lo que deja claro este agente de protección de la naturaleza es que “todos los animales huyen de los hombres. Nos tienen pánico”, subraya. “Antes de que nosotros los veamos, nos detectan y se van. También los jabalíes, los lobos y los osos”, asevera.

"Antes de que les veamos, estos animales nos detectan y huyen de nosotros. Nos tienen pánico".

Con respecto a estos últimos, en el último recuento oficial se han contabilizado 76 ejemplares en la franja pirenaica pero “es muy difícil que un montañero se encuentre con uno. Los avistamientos que ha habido suelen ser de cazadores que van con perros que los han hecho huir y lo que más se suele ver son los rastros que dejan, huellas y excrementos”, señala.

Hace un par de semanas dos montañeros detectaron a uno de estos ejemplares cuando descendían del collado de Foratón, cerca del refugio de Lizara, en Huesca. Captaron las imágenes con un teléfono móvil y el refugio las difundió en sus redes sociales. En ellas se veía al animal correr en dirección contraria a la que se encontraban los montañeros, huyendo de ellos.

Unos montañeros detectaron al animal cuando descendían del collado de Foratón.

Pero esto no es lo habitual. “Lo máximo que hemos visto en alguna ocasión son pisadas de oso porque no es fácil ver este tipo de animales. No hay que tenerles miedo porque escapan en cuanto notan la presencia humana”, asegura José María Gállego, presidente de la asociación Os Andarines de Aragón.

Otro caso diferente es el de Asturias, según describe José Damian Moreno. “Allí hay un turismo de observación del oso y en algunos casos se les suele acosar junto a sus crías para hacerles fotos. Pero si no se les sigue y se les deja tranquilos, huyen siempre del hombre”, reitera, y da algunos consejos para los excursionistas.

"Hay que hacerse visibles y hablar en voz alta para que los animales nos detecten y puedan huir de nosotros".

Si se topan con algún animal salvaje “nunca se les debe acosar o gritar. No debemos ir en su busca y hay que procurar hacerse visibles para ellos y hablar en voz alta. Así, cuando nos vean o nos escuchen en la lejanía, podrán huir de nosotros”, concluye el coordinador de APN del Somontano.