Por qué cada vez hay más accidentes causados por jabalíes en Aragón

Los jabalíes están cada vez menos escondidos. Tradicionalmente, de día suelen estar encamados en zonas espesas, pero de noche pueden recorrer hasta 15 kilómetros explorando y buscando alimento. Ahora, no solo se desplazan por la noche. Hace unos meses, en Zaragoza, más de uno se quedó con la boca abierta al ver a siete ejemplares corriendo por el Huerva en pleno centro de la capital.

Los accidentes producidos a causa de estos animales son cada vez superiores, según las diferentes aseguradoras. La razón es que cada vez hay más en nuestra Comunidad (tal y como se extrae de un informe del Grupo Operativo de prevención frente a la Peste Porcina Africana) y se desplazan con mayor frecuencia.

Nicolás Urbani, veterinario y asesor técnico de la Federación Aragonesa de Caza asegura que en Argón, "la población de jabalí es alta e incluso sobreabundante en algunas zonas". "A más ejemplares, más accidentes de tráfico se producen por esta causa", especifica. Entre las principales razones por las que esta especie se mueve más que hace años está la sequía. "Se desplazan para buscar alimento y agua", argumenta.

"El otoño y el invierno son las épocas del año donde más movimiento hay porque es la cosecha de muchos cultivos, especialmente, del maíz. También es el momento de hacer leña para las casas y de coger setas. Todos esos aprovechamientos suponen el desplazamiento ordinario de estos animales", señala. A eso se suma también que entre noviembre y diciembre es la época principal de celo. "Los ejemplares se mueven para buscar a su pareja", añade.

En definitiva, comenta, "hay más jabalíes y se trasladan más". La caza, insiste Urbani, cumple una labor "fundamental". "Hay un estudio de la Federación Navarra de Caza y de la Universidad de Castilla-La Mancha que concluye que si no se caza en dos años, se multiplicarán por tres los accidentes por esta causa", defiende.

Susto en la carretera

"Volviendo de un viaje de trabajo, nos aparecieron tres jabalíes en la carretera. Era de noche y no se veía muy bien. De primeras, parecía un arbusto que ocupaba casi toda la calzada, pero no. Por suerte, me dio tiempo a mirar por el retrovisor, ver que no había nadie detrás y frenar", cuenta Jorge Oto, que sufrió este "susto" en la A-127, a la salida de la localidad zaragozana de Gallur.

Jorge Oto se encontró con tres jabalís en la carretera que conecta Gallur con Tauste. HA

No tuvo la misma suerte el aragonés Jorge Ederra. "Circulaba por la autovía que conecta Logroño con Zaragoza. Era de noche y hacía mucha niebla. Vi muchos coches parados con las luces de emergencia a la derecha, por lo que me puse a la izquierda. A los cinco metros vi un jabalí muerto y lo pasé por encima porque no me dio tiempo a hacer otra cosa", recuerda el joven de 29 años, que sufrió el incidente la semana pasada. Ahora tiene su coche en el taller ya que tienen que reparar una chapa. "No me ha roto nada mecánico, pero sí una protección", cuenta.

Seguros

"En la zona rural, la gente está más concienciada de que tiene que contratar un seguro de atropello a animales porque sucede de manera frecuente en las carreteras secundarias. En la ciudad, hay quienes solo usan el coche dentro de la localidad por lo que no lo ven necesario. Aún así también hay gente que lo contrata", explica el mediador de la aseguradora MGS en el municipio de Tauste, David Leciñena. En el seguro a todo riesgo de esta compañía, sí que entra este tipo de siniestro, sin embargo, en el de terceros, es necesario especificar si quieres contar con esa cobertura. "Supone unos 20 o 30 euros más al año. No es mucho dinero y al fin y al cabo, merece la pena porque las averías tras atropellar a un animal suelen ser importantes y de alto coste", especifica.

Leciñena asegura que para que el seguro se haga cargo es "imprescindible" un atestado de Guardia Civil o Policía.

¿Cómo actuar si me aparece un jabalí en la carretera?

"Los atropellos de animales es un siniestro frecuente en carreteras de alta montaña. Es peligroso porque chocamos de manera frontal con los animales y a velocidades altas. Además, se vuelve más todavía al intentar dar volantazos para esquivar al jabalí", asegura Marcos Vital, educador vial en la autoescuela El Volante.

"Lo que debemos de hacer es frenar el vehículo de manera brusca y antes de impactar con el animal soltar el freno para que cuando choquemos, el morro se eleve hacia arriba y el ejemplar no acabe en el parabrisas", especifica.

Una vez que el accidente se ha producido, añade, hay que retirarse de la calzada para no molestar al resto de vehículo. "Tenemos la obligación de ponernos el chaleco reflectante al salir del coche y avisar del peligro. O bien, señalizamos con los triángulos o con la señal V-16", apostilla. Después hay que llamar al seguro y a la Guardia Civil.