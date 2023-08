Por qué ni Cristina Pedroche se queda igual que antes tras el parto (y debería dar igual)

"Recuperar el estado físico anterior al parto no es lo más importante, lo importante es la salud mental". Es lo que quiere subrayar sobre todas las cosas Ana Sánchez Adrián, matrona perteneciente a la Asociación Científica de Matronas de Aragón. Pero es que además, dice, es algo que "no puede ser". "Una mujer se puede acercar mucho a cómo era antes de embarazarse y dar a luz, pero nunca volverá a ser como era", sostiene. Es algo inalcanzable, incluso para Cristina Pedroche.

La capacidad de una madre de recuperar su figura después del parto ha vuelto a ser objeto de controversia después de que la presentadora haya mostrado en las redes sociales su figura en bikini apenas tres semanas después de traer al mundo a su primera hija, Laia.

En su post, la madrileña, apenas sin tripa, habla de su recuperación, de lo que le queda pero sobre todo de lo que ha conseguido, algo que atribuye a su "esfuerzo" durante el embarazo, sobre todo en lo que a ejercicio físico y alimentación se refiere.

Sus comentarios le han reportado una avalancha de críticas, en su mayoría negativas, por lo que muchos consideran que es atribuible sobre todo a un estilo de vida que no está al alcance de cualquiera.

Una tesis con la que Sánchez Adrián coincide, si bien con matices: "Lo que dice Pedroche tiene todo el sentido, que el ejercicio y la nutrición son muy importantes en una vida sana, pero lo son en cualquier etapa de la vida, incluida el embarazo, y las matronas lo promovemos. Por supuesto, cuidarse en los casi diez meses de gestación influye en una mejor y más rápida recuperación cuando llega el bebé". Pero, considera, "es un error compararse con una persona que tienen un estilo de vida tan concreto. Cristina Pedroche no puede servir de referencia para la mayoría". Una mayoría, cuenta Sánchez Adrián, "para la que el puerperio suele ser mucho más duro".

El puerperio es el nombre profesional con que las matronas designan a las semanas que siguen al parto, un periodo corto pero intenso en el que lo más natural y habitual es que las recién paridas se vean desbordadas a muchos niveles. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco madres va a padecer un trastorno de salud mental durante el embarazo o el primer año tras el parto.

Es una etapa para la que, reconocen estas profesionales, muchas mujeres, sobre todo las madres primerizas, no llegan preparadas y sobre la que aún planea un enorme desconocimiento. "Lo que faltaba es la presión social", señala la matrona. "Es un momento muy complejo en el que la báscula o nuestra figura no deberían ser cuestiones importantes". Sánchez Adrián enumera otras que sí lo son verdaderamente en ese periodo, como el hecho de no tener sangrados o infecciones o los retos de la lactancia.

A juicio de Jessica Gómez, entrenadora personal, "la mejor recuperación postparto pasará por haber tenido buenos hábitos durante el embarazo y también por el estado físico anterior. Si antes no estabas bien después seguramente tampoco".

En este sentido, Gómez señala que el hecho de reconocer la conveniencia de hacer ejercicio durante el embarazo es algo "relativamente reciente". "Antes parecía que lo más conveniente era que la mujer permaneciera sedentaria", recuerda. Ahora tiene por qué, eso sí, apunta, "siempre y cuando no haya contraindicaciones médicas y se haga ejercicio adaptado a las diversas etapas del embarazo".

Aun así, Jessica Gómez entiende que el postparto y la subsiguiente recuperación física llevan "un tiempo determinado, lo mismo para Cristina Pedroche que para cualquier mujer". Un plazo que con carácter general ella sitúa como mínimo "en torno a los seis meses".

Sin prisas

"No hay que tener prisa, recuperar en la medida de lo posible las condiciones fisiológicas y estructurales tras algo como un embarazo y un parto no se puede adelantar". Amén, añade, de que depende de variables como la edad, la genética, la elastina de la piel o la calidad muscular. "Ni siquiera a las deportistas profesionales que yo he entrenado les recomiendo que recuperen la actividad física previa al embarazo rápidamente", señala. "No se tiene más salud por volver rápida y exactamente a como se estaba antes del embarazo".

La matrona Ana Sánchez Adrián coindice y abunda diciendo que "no hay fórmulas básicas". El puerperio, como el embarazo y, sobre todo el parto, tiene también componentes azarosos así como condicionantes físicos y psicosociales que harán imposibles las comparaciones.

Dinero y tiempo

A colación del caso Pedroche dice: "Ni ella quedará como estaba antes. Hay cuestiones como las estrías, el estado de las mamas o el útero, lo que más cambia pero lo que menos se ve, que son muy difíciles de devolver a su estado original de manera natural. Otra cosa es que personas como la presentadora, que tienen una genética determinada, viven de su imagen y además tienen medios, puedan enfrentarse a ello de otra manera". Para lograr esas recuperaciones tan rápidas, opina Sánchez Adrián, hace falta dinero y, sobre todo, tiempo para una misma que no todo el mundo tiene.

Subraya por todo ello que la recuperación de Cristina Pedroche "no es aplicable a todo el mundo". Lo ideal es, a juicio de esta profesional, asumir los efectos de algo que, en general, ha sido elegido libremente y tratar de "optimizar las circunstancias de acuerdo a la realidad de cada madre, el embarazo y el tipo de parto que haya tenido".