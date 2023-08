Las redes sociales estallan contra Cristina Pedroche tras publicar estas imágenes de su recuperación postparto

El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaron la llegada de su hija Laia. Tras un parto natural rápido y sin complicaciones, la presentadora publicó el pasado domingo una fotografía donde mostraba, orgullosa, la evolución de su cuerpo pocos días después de dar a luz. El ‘post’, que ya acumula más de 10.000 comentarios en Instagram, ha generado polémica entre los internautas dando lugar a un aluvión de reacciones en las redes sociales.

"Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribió Pedroche en Instagram.

Sus palabras estaban acompañadas de una foto y un vídeo donde la presentadora se mostraba en bikini, presumiendo de la ausencia de secuelas. "Vida saludable, deporte, comida sana y meditación" han sido los cuatro pilares básicos en los que ha enumerado su fórmula para conseguirlo.

Tras la publicación, han sido muchos los usuarios que han lamentado que Cristina Pedroche no tenga en cuenta la situación de la mayoría de madres, que no gozan en sus pospartos de unos "privilegios" como los de la presentadora que les permitan cuidar su cuerpo de este modo tras dar a luz.

La anestesióloga Elena Casado Pineda ha querido mandar un mensaje tranquilizador a todas aquellas mujeres que no consiguen esos resultados a las tres semanas de parir: "Ni tenéis un entrenador personal, ni tiempo todos los días para preparación preparto y recuperación postparto, trabajáis 8h y no tenéis nutricionista. No os comparéis", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Chicas que no conseguis esto a las tres semanas de parir.



Ni teneis un entrenador personal, ni tiempo todos los días para preparación preparto y recuperación postparto, trabajáis 8h y no teneis nutricionista.



No os comparéis.



Sois igual de válidas y no os hace peores ni vagas. https://t.co/kW1jmwHHLl — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) August 6, 2023

"Vida saludable, deporte, comida sana y meditación... ok. Pero sobre todo muchísima pasta para pagar a muchísima gente que te ayude", escribía otro tuitero.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación… ok. Pero sobre todo muchísima pasta para pagar a muchísima gente que te ayude (en casa, con el bebé, con tu físico).



Presumir de esta manera ocultando el factor principal es contribuir a las frustraciones ajenas, Cristina. — Juan Naranjo 📚 (@Juan_Naranjo_) August 5, 2023

"No hablo de otros casos que no sean el mío"

La popular colaboradora de 'Zapeando' ha querido aclarar su publicación y ha confesado que resulta "agotador" recibir "este odio siempre". Cristina Pedroche ha asegurado que en ningún momento ha pretendido mostrar su cuerpo como el ideal de referencia tras un parto.

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz", aclara. "Es mi cuenta y hablo de mí, sólo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros casos que no sean el mío", Pedroche ha agregado que ha querido compartir su alimentación y sus entrenamientos para "motivar a llevar una vida sana".

Feliz verano a todos. pic.twitter.com/rrB0e8bCF5 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 6, 2023

Para terminar, Pedroche no ha dudado en lanzar un mensaje a sus seguidores, a quienes manda un abrazo "porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida". "Feliz verano a todos", ha sentenciado.