Cartas al director de HERALDO: La maternidad duele, no es como nos la pintan

La maternidad duele, no es como nos la pintan

Creo firmemente que a lo largo de mi vida he cumplido ‘casi’ todo lo que la sociedad esperaba de mí: una infancia feliz, una adolescencia rebelde, estudiar una carrera universitaria con su posterior máster, tener una pareja estable, comprar una casa, casarme y tener un trabajo con previsión de futuro. Seguía el siguiente objetivo, la maternidad.

Teníamos amigos que llevaban varios años en búsqueda del embarazo y no estaban teniendo éxito, así que decidimos ponernos a ello pensando que costaría un tiempo, pues lo conseguimos a la primera. Recuerdo no sentirme especialmente contenta, tampoco triste, pero ni de lejos como aparentan otras madres en sus vídeos llorando de emoción. Ahí ya me di cuenta que no sería una madre modelo. La maternidad que nos pintan quizá no era tan maravillosa. Siempre tuve unas expectativas muy bajas respecto a ser madre, pero jamás pensé que sería tan doloroso y traumático. La maternidad duele, y duele aunque todo haya ido bien, porque nos pintan algo que no es la realidad, la maternidad es llorar en tu cuarto cansada, con el pecho dolorido, con un cuerpo que no es el tuyo, un bebé que llora y no puedes perder de vista, una inversión económica grande, discusiones de pareja muchas veces, y una lista más larga o menos en función de cada una pero en absoluto es todo precioso, de arcoíris y piruletas. Ojalá no se idealizase la maternidad de esta manera, las madres muchas veces nos sentimos malas madres por no sentirnos felices al mirar a nuestro bebé, por querer tiempo a solas, por dejar de hacer algo por descansar… Señores, por favor, dejémonos de tanto ‘happy world’ y enfrentemos la vida de cara, la vida no siempre es maravillosa y no pasa nada, Se compensa con otras muchas cosas a lo largo de los años. Firma una mala madre atípica, cansada pero contenta.

Ana Notivoli Rodrigo. Zaragoza

Palos en la rueda de la nueva Romareda

No eran bastantes 25 años de luchas políticas para que el Real Zaragoza tuviera un campo acorde al rango de su ciudad. Por respeto a esos miles de zaragocistas que conviven por cariño y sentimiento, la grandeza que encierra llevar el escudo del león pegado al corazón, en ese pedazo de camiseta en la que va tejida la enorme historia de este equipo, también de la ciudad y de todo Aragón. Al fin un capital privado llegado del exterior, haría realidad lo que políticos y grandes empresarios de nuestra ciudad han sido incapaces de lograr, sí otras ciudades de igual o menor rango para mejorar sus estadios y, de paso, su presencia en un mundial. Se ponen piedras en las ruedas, algo suena familiar, en una comunidad que presume de llegar a acuerdos. Ahora ha sido el recurso de Podemos, hoy sin mando en plaza y lejos de cooperar para el bienestar y el sueño de esa gran parte de aragoneses, paraliza lo que se daba ya por seguro, lejos de Sumar, restan. Una muestra de los pobres ardides que a veces utilizan para hacerse notar cuando ya pocos o nadie les vota, en una práctica contraproducente y sin sentido. Solo cabe esperar que, si el recurso se resuelve en el menor tiempo posible, se pueda continuar con la tramitación del proyecto. Pero los plazos son cortos y todo esto no favorece en nada a los intereses de la candidatura de Zaragoza y si a esas otras ciudades que desean ocupar su plaza. Otros 25 años más no los aguanta nadie, menos el vetusto campo.

Daniel Gallardo Marin. Garrapinillos (Zaragoza)

¿Qué pasará?

Primer día sin mascarilla en el hospital; no para todos, tan solo para los que se han enterado. ¿Seremos coherentes y conscientes con nosotros mismos? ¿y con los demás? Esperemos que sí, aunque de todo habrá. No he visto muchas caras sin mascarillas. Las que no la llevaban se veían contentas, será que es el primer día. Unos van con y otros sin, cada uno hace lo que cree mejor, igual que los pacientes. Los que saben que deben de llevarla por algún riesgo la llevan y los que no la llevan se sienten liberados al poder respirar mejor. La verdad, algo agobiante para muchos. Respirar de vez en cuando sin ella hace sentir mejor al organismo cuando tienes que estar encerrado tantas horas en él. Ves a compañeros, gente conocida, los miras a la cara y te parece no reconocerles. Estamos tan acostumbrados a vernos solo los ojos que ahora ni nos reconocemos al mirarnos a la cara sin tapar; nos tapamos la boca con la mano y nos reímos diciendo... soy yo. Nos hemos imaginado las caras en nuestra mente y nos cuesta el reconocer a la persona con la que trabajábamos diariamente; nos parece otra. Será bueno. Será malo. ¿Qué pasará a partir de hoy? ¿Seremos más propensos a coger cualquier enfermedad? ¿Nos pondremos malos antes o nuestro sistema inmunitario reaccionará mejor? Conforme vaya pasando el tiempo, nos iremos dando cuenta de toda su evolución. Al final nos acostumbraremos, pero siempre habrá una mascarilla puesta en nuestro camino. No será tan fácil el olvidarla.

Nuria Marruedo López. Zaragoza

La fratenidad entre el Midi D’Ossau y Astún

Cuenta una antigua leyenda, que, en el principio de los tiempos, la tierra estaba habitada por titanes. En aquel entonces existían dos superpotencias enfrentadas: estaba el imperio del Ego y el emporio de la Conciencia. El rey de la Conciencia era el cíclope Astún (2.283 m). Y este reino, aunque indestructible, en apariencia se veía flojo y escaso. Su ejército constaba solo de tres escuadrones: la sabiduría, la conciencia y la quietud. Y el nombre del rey del país del Ego era el coloso Midi d’Ossau, el terrible (2.884 m). Este era tremendamente poderoso. Disponía de cinco batallones: los cinco sentidos, las emociones, los sentimientos, la racionalidad y el de las generalizaciones. Toda la tierra estaba cubierta de cadáveres como resultado de sus cruentos y silenciosos encuentros. Pero nadie sabía a qué era debido. Los especialistas examinaban las consecuencias; mas nadie atendía al origen del conflicto. Y, por lo tanto, la conflagración se sucedía generación tras generación en la oscuridad y en secreto. Viendo que los enfrentamientos no cesaban y que los caídos se contaban por millones, el rey de todos los gigantes, Aneto (3.404 m), mandó una comisión para que recorriera el tramo comprendido entre: Biuos-Artigues-Lacs d’Ayous y Astún, para que mediara en esta fratricida reyerta. Y, aunque de momento no consiguió gran cosa imprimiendo sabiduría, conciencia y quietud, alguno de los contendientes entró en razón y esa fue la levadura que posteriormente acabaría haciendo fermentar la paz. A partir de entonces, los lagos de Ayous son un mar en calma donde solo se refleja la fraternidad entre los hermanos...

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

