El PAR pide concreción al PP para poder suscribir un acuerdo programático y apoyar la investidura de Azcón

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha explicado que tienen previsto reunirse este lunes y, si hace falta, también este martes, con el PP para tratar sobre las medidas programáticas que han presentado a este partido de cara a un apoyo a la investidura como presidente de la comunidad autónoma del 'popular' Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, en las Cortes de Aragón, tras participar en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, Izquierdo ha manifestado que las cuestiones que son fundamentales para su partido "tienen que quedar claras".

A su juicio, en el documento suscrito por PP y Vox para un acuerdo de gobernabilidad, algunas lo están, pero "hay otras que aparecen de una forma muy ambigua" y "habrá que definirlas".

Izquierdo ha afirmado: "No vamos a renunciar a nuestras cuestiones ideológicas fundamentales", como el rechazo al transvase, la defensa de la autonomía y las comarcas, o las ayudas directas a los agricultores. En relación con estas últimas, ha apuntado que sí se recogen en el documento suscrito entre PP y Vox para el acuerdo de gobernabilidad, "pero no están cuantificadas".

Sobre el trasvase, ha esgrimido que quien es conocedor "de todo el entramado de la política del agua sabe que lo que ellos han firmado significa que no va a haber un trasvase del Ebro, lo que no entiendo es por qué no lo dicen".

Ha abundado al señalar, que si se cumplen lo que han firmado, "no habrá un trasvase en Aragón; es imposible porque se tienen que hacer todas las obras del Pacto del Agua", además de que tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, "han dicho por activa y por pasiva que no va a haber un trasvase del Ebro".

Otros puntos del acuerdo

Otras cuestiones que el PAR ha puesto sobre la mesa son la financiación autonómica, la reunión de la comisión bilateral Aragón-Estado, "que no aparece en ese documento" del PP y Vox, modificar el decreto de transporte sanitario de manera "inmediata", la bajada de impuestos a las pymes y a los autónomos, avanzar en las competencias de las comarcas y en el autogobierno y el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón.

"Esas son cuestiones fundamentales, no son muchas, pero sí que tienen que quedar claras"; algunas ya lo están, pero "hay otras que aparecen de una forma muy ambigua" y "habrá que definirlas".

Izquierdo ha aclarado, no obstante, que con el PP están hablando del documento del PAR y no del pacto de ese partido con Vox. Del suyo ha dicho que podría firmarlo "cualquier partido" y del de PP y Vox ha considerado que también "prácticamente lo podría firmar cualquier partido, salvo dos o tres cuestiones, porque es un documento, en mi opinión, muy tibio".

Sobre el mismo ha agregado que, tras una lectura detenida, "nos sorprende el poco calado" y es "nulo el aragonesismo que tiene" ya que la palabra Aragón "creo que aparece solo dos veces", algo que le preocupa porque en el suyo se cita "igual 50 veces, esa es la diferencia".

En este sentido, Izquierdo ha incidido en que la voluntad del PAR es "hablar de Aragón" y no de cuestiones que al Gobierno de Aragón no le corresponde resolver y que sí aparecen en el documento de PP y Vox.

Si su documento se acepta, "valoraremos votar sí" y, "luego, entrar o no entrar en el gobierno es algo que nos preocupa bastante poco". "Si concretamos y llegamos a un acuerdo, pues hablaremos de todas las posibilidades", que pueden ser "entrar al gobierno" o "apoyar y no estar en el gobierno", ha manifestado Izquierdo.

Margen de negociación

El también presidente del PAR ha sostenido que el suyo es un partido de "llegar a acuerdos" y su documento "tiene margen de negociación" y también ha recordado su posición a favor de que gobierne la lista más votada "y eso es lo que hemos hecho en los ayuntamientos, en las comarcas y diputaciones". De la misma manera, "es lo que pretendíamos hacer aquí, pero va a depender del Partido Popular" y, "en la medida del acuerdo que tengan, también de Vox", ha apuntado.

"Creo que somos el único partido que no hemos dicho que se va a acabar el mundo cuando este gobierno se cree, estemos o no estemos en él" y ha expresado su respeto por lo firmado entre PP y Vox, si bien "a nosotros lo que nos vale es lo que queremos firmar con el Partido Popular".

No ha rechazado sentarse a hablar con Vox, si ese partido quiere. "No tenemos problema en hablar con nadie. Pero para nosotros lo importante es que esté nuestro 'abc' ideológico" y que haya un gobierno "plural" y "que represente a los aragoneses".

"No seré yo el que diga que esto es un gobierno de ultraderecha; eso son cosas que no tienen sentido" ya que en esta comunidad autónoma "ha habido gobiernos de izquierdas, de derechas, ha estado Podemos, ahora va a estar Vox". A su entender, lo importante es defender los intereses de Aragón, "cada uno con la posibilidad que nos toque".

Sobre la opción de que el acuerdo incluya que haya un senador autonómico del PAR, Izquierdo ha expuesto: "Nunca se ha planteado la posibilidad, no sé de donde sale eso porque nunca el PAR ha hablado de cargos, nunca".

Para el portavoz del PAR, "eso es intoxicar una negociación y mentir; nosotros nunca hemos hablado de cargos y hasta hoy no hemos hablado de ello y hablaremos de lo que tengamos que hablar, a partir de que tengamos un acuerdo programático" porque "hablar de cargos cuando no tienes un acuerdo programático es mentirte a ti mismo".