Jorge Pueyo: "Echenique ha hecho un gran trabajo, pero hace falta una voz más potente para Aragón"

La izquierda a la izquierda del PSOE va unida a las elecciones. ¿Cómo se ha conseguido?

Ha sido un trabajo colectivo muy importante. Estamos hablando de quince partidos distintos que suman, que se unen y que han conseguido que todo el mundo esté trabajando con ilusión en un proyecto político. Tenemos un 90% del proyecto que es común. Hay mucha generosidad y valores.

¿Por qué no se vio esa generosidad en las autonómicas y las municipales del 28-M?

Yo no estaba en este mundillo, pero hemos aprendido la lección, sobre todo, en Huesca, donde fueron cuatro partidos y se quedaron a las puertas del 5% de la ley D’Hont.

En CHA se decantaron por Sumar en lugar de por una alianza aragonesita con el PAR y Teruel Existe. ¿Les costó decidirse?

Defiendo la alianza con Sumar porque el aragonesismo es para mí la defensa de los derechos sociales, de los trabajadores y es entener que primero va el planeta, y luego todo lo demás. La gente joven venimos con un proyecto ecologista por delante.

PAR y Teruel Existe se sitúan en Aragón en la órbita del PP. ¿Influyó a la hora de descartarlos?

El PAR dijo que podría gobernar con el PP a través de un acuerdo programático y que podía estar Vox. Teruel Existe ha dado la presidencia de la Diputación de Teruel al PP. No acabamos de entender esa ambivalencia. No voy a vender los derechos sociales y de los trabajadores por un kilométrico más de carretera.

Entrevista al candidato de Sumar en las elecciones del 23-J

¿La unidad de la izquierda es cuestión de supervivencia?

Más que de supervivencia es cuestión de plantear un proyecto político con posibilidades de éxito a nivel estatal para poder tener una fuerza que impulse medidas de izquierda y progresistas.

¿Confía como el PSOE en que es posible la remontada?

Unas encuestas dicen que no y otras que sí. Antes todas decían que no. La gente ahora mismo cree en la remontada.

Al mitin de Yolanda Díaz asistieron 1.180 personas. ¿Ven a la militancia más movilizada?

Sí. Estoy muy emocionado y muy contento. Antes, por ‘A escampar la Boira’ (presenta un programa en Aragón Televisión), la gente me paraba. Pero lo que está pasando ahora no lo he vivido nunca. Gente que te para y te dice «te voy a votar», «hazlo bien». Estamos haciendo mítines por todo el territorio. Esto marcha.

¿Sintió vértigo en su primer gran mitin en Zaragoza?

Estuve muy tranquilo. Conozco los ritmos de la tele, y me sentí muy cómodo. Hacer un programa con público me da tablas y me ayuda a conocer el medio, a saber cómo conectar con la gente. Me salió de dentro. Veía a la gente y pensaba, esto está guapísimo.

¿Transmite seguridad Yolanda Díaz?

Sí. Hay mucho que aprender.

Hablaba en ese mitin de una oportunidad histórica de volver a tener voz en Madrid. Allí estaba Pablo Echenique. ¿No se siente representado por él?

A Echenique no lo conozco personalmente, es una persona inteligente, ha hecho un gran trabajo, pero creo que hace falta una voz más potente para Aragón.

¿Pasará factura a Sumar el veto a Echenique y a Irene Montero?

No me he enterado muy bien de todo eso. Las conversaciones de Madrid estaban allí. Pero yo creo que no. Eso está superado. Todo el mundo ha hecho un ejercicio de generosidad.

De los 27 exdiputados que prestaron su apoyo explícito a Sumar hace unos días, los de Podemos se contaban con los dedos de una mano. ¿Por qué?

Hubo gente que no pudo venir.

¿A qué lo achaca?

En muchos casos a problemas de agenda.

¿Dónde estaba Jorge Pueyo el 15 de mayo de 2011?

En el instituto de Monzón organizando con Belén Soláns de La Almunia de San Juan todo el movimiento asambleario de los estudiantes de Huesca. Era un crío. En esos momentos empezó la concienciación política, porque también hubo momentos de discriminación lingüística.

Además de comunicador y defensor del aragonés, es militante político.

Sí. Lo he hecho desde los movimientos estudiantiles, en movilizaciones contra la línea de alta tensión Monzón-Isona y dando la cara para defender la Canal Roya. Cuando uno es un personaje público sabe que es un peligro según qué posicionamientos.

¿Cuándo decidió dar el paso para liderar Sumar Aragón?

Lo propuse yo. Sentía apoyo desde el movimiento social. Estaba ganando repercusión en la defensa del aragonés, de los derechos sociales, y vi la posibilidad de ganarlas internas de CHA. He vivido en casa una cultura política desde mi tío-bisabuelo, que era Ángel Samblancat. Dije: vamos a dar el paso. Y salió bien.

El papel preponderante de CHA en Sumar, ¿podría retraer votos de la izquierda?

No creo que haya un papel preponderante…

Ellos le han elegido a usted para liderar la lista al Congreso por Zaragoza.

A nivel estatal han hecho un encaje de bolillos. Yo desde el primer momento he querido representar a todos los partidos y a todos los aragoneses. Creo que conecto con un público diferente. Sé trabajar bien las redes sociales, y en una campaña tan rápida y anodina como esta, son fundamentales.

¿Necesita la izquierda movilizar a los jóvenes para frenar la sangría de votos que está sufriendo?

La izquierda necesita movilizar a los jóvenes independientemente de sangrías de votos. Hace falta recuperar a los jóvenes que están cayendo en un discurso de confrontación, de odio, contra las mujeres, los migrantes, el colectivo LGTB, las lenguas minorizadas. Vemos cómo Vox está inoculando un mensaje de odio en los chavales a través de las redes. Contra el individualismo intentamos llegar a los jóvenes con un proyecto amplio, colectivo y de sociedad.

Muchos piensan que con José Antonio Labordeta se escuchó fuerte en Madrid la voz de Aragón. ¿Es su modelo a seguir?

Labordeta, Álvaro Sanz, Chesús Yuste, Pedro Arrojo… Llegaron a presentar miles de propuestas al año, y eso ha desaparecido. Hemos visto diputados que emplean las elecciones en Aragón como un trampolín político. Y eso es lo que no puede pasar. Hay que creerse Aragón. Ser la voz de Aragón con rasmia y con orgullo, y sin reblar ante los intereses de los demás.

¿Lo hará en castellano o en aragonés?

Algo de aragonés va a caer. No nos permiten hablar en aragonés, pero uno no puede renunciar nunca a quién es. Y yo soy esa voz irredente que no rebla de hablar en aragonés. Se oirá.

¿Le preocupa que en la Comunidad se deje de escuchar el aragonés si hay un Gobierno PP-Vox?

Sí. Hay que salir en masa a votar el 23-J y seguir trabajando desde las asociaciones. Hemos conseguido apoyar un caldo cultivo que entiende que ese patrimonio es de todos los aragoneses. Si el PP, siguiendo el ritmo de Vox, se olvida de todo ello estaremos cometiendo un error histórico para nuestra cultura y para lo que es Aragón.

¿Cuáles son las tres principales propuestas estrella del Sumar de Yolanda Díaz?

Es muy difícil acortarlas a tres. Sumar sirve para tres cosas: frenar un Gobierno de ultraderecha que pueda reducir a escombros todo lo construirdo, generar cuatro años más de progreso y de medidas valientes para seguir luchando por un salario y condiciones laborales dignos y por que la voz de Aragón se escuche en Madrid.

¿Cuál sería su primera petición para Aragón en el Congreso?

Una financiación autonómica justa, que tenga en cuenta el territorio.

En Sumar, Compromís defiende lo contrario. ¿Cómo van a dirimir esas cuestiones dentro de un grupo parlamentario?

Existen contradicciones. Pero lo más importante es poner la voz de Aragón y priorizar sus intereses.

¿Qué votaría en el Congreso sobre la financiación autonómica?

Lo mejor para Aragón.

¿Lo tienen pactado así en Sumar?

No he estado en las negociaciones. Pero ese es uno de los puntos que puede generar más fricción. Independientemente de los pactos, hay que defender lo aragonés. Si yo no defiendo lo que pienso, qué pinto allí.

¿Dejará su acta y se irá?

Si intento llevar a cabo políticas para mejorar Aragón y no soy capaz, me defraudo a mí mismo y no tiene sentido que siga.

¿Le gusta la campaña que está haciendo?

Estoy pasándomelo en grande.

¿Será Sumar la tercera fuerza política del país?

Sí.

Si gana un escaño en el Congreso, ¿qué es lo que más le dolerá de tener que irse a vivir a Madrid?

Tantas cosas. Tengo aquí a mi familia, a mis amigos, a mi pareja. Tengo aquí todo lo que soy, todo por lo que lucho y todo en lo que creo. Irme a Madrid no es lo que más me motive del mundo, pero entiendo que es un ejercicio de responsabilidad no tanto política sino personal y ciudadana. Lo digo convencido. Creo que es lo que tengo que hacer.

Se perderá el ascenso del Real Zaragoza...

Calla, calla. Este es el año. Tú lo sabes. ¿Ahora que me voy a ir van a subir a primera? Pues, seguramente. Y no lo veré.