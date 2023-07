Cerca de la mitad de los aragoneses ven en el independentismo el gran escollo en la relación con Cataluña

Aragón limita con seis comunidades: al este con Cataluña, al sureste con la Comunidad Valenciana, al suroeste con Castilla-La Mancha y al oeste con Castilla y León, La Rioja y Navarra. También comparte frontera con Francia por los Pirineos. No obstante, con cada uno de estos territorios tiene una relación diferente, con elementos que los unen y aspectos que los separan.

A la hora de valorar los lazos con Francia, los 400 encuestados por A+M para HERALDO destacan las similitudes en cuanto al paisaje (20,5%) y las opciones que el país vecino ofrece para irse de vacaciones o esquiar (9%). Esto también ocurre a la inversa, ya que, al hablar de turismo extranjero, el francés es el primero en importancia para Zaragoza y Aragón, con 17.556 viajeros entre enero y mayo en la capital, un 23,1% más que en 2022, según el INE.

El idioma, no obstante, se percibe como la principal barrera. Así lo creen un 47,3% de los encuestados, que ven también en el carácter (12,3%) otro elemento que les distancia de los franceses.

En lo que respecta a las relaciones con Cataluña lo tienen mucho más claro. Un 29% señala como principal elemento de unión las vacaciones y el turismo. No en vano, son miles las familias aragonesas que tienen una segunda residencia en la Costa Dorada, y muchos más los que eligen los hoteles de Salou, La Pineda o Cambrils para descansar en verano. La cercanía hace, además, que existan importantes lazos familiares -aspecto que destacan un 10,1% de los encuestados-, y unas fluidas relaciones laborales (8,9%).

El propio paisaje (4,4%) constituye otro elemento ‘en positivo’, al igual que la gastronomía (3,1%). Todo lo contrario ocurre al hablar de política y de la deriva independentista, que cuenta con el rechazo del 48,5%. Se trata de la mayor ‘distorsión’ a juicio de los encuestados, mientras que un 21,3% señalan el idioma como la gran barrera. En este listado también entra el carácter (10,3%) y la interpretación que hace la Comunidad vecina de ciertos capítulos de la historia de España y el Reino de Aragón (7,3%), así como el propio estilo de vida (6,2%).

La Comunidad Valenciana también es sinónimo de vacaciones y turismo, según un 17,4% de las respuestas. En este caso, la historia se valora como un aspecto que une (7,6%), aunque la política figura como un elemento negativo para el 8,6%. Mucho mejor se valoran la gastronomía (10,5%), los lazos familiares (7%), las relaciones laborales (6,8%) y el ocio (6,3%).

Con Castilla-La Mancha y Castilla y León, la distancia es la principal traba. Así lo creen el 36,4% y el 35,9%, respectivamente. En el primer caso, el entorno natural (11,8%) destaca por encima del turismo (7,2%) o los vínculos familiares (6,9%). Llama la atención que, al margen de los kilómetros que separan a ambas comunidades, los encuestados señalen, para mal, el ocio (13,3%) y el carácter (5,1%), unos porcentajes muy similares a los registrados en la valoración a Castilla y León.

Precisamente, al hablar del carácter, La Rioja gana por goleada. Hasta un 28,3% de los aragoneses creen que es un elemento de unión, superando a otros como la gastronomía (14,2%) o las relaciones personales (13%). Ayuda especialmente la distancia -apenas 200 kilómetros-, de ahí que otros aspectos como el estilo de vida (5%) o las relaciones laborales (3,4%) también se valoren en positivo. En el caso de Navarra también se destaca el carácter (40,7%), mientras que la política se sitúa en el extremo opuesto para un 14,9%.