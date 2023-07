Manuel Cobos, fruticultor de Urrea de Jalón: "Sin el seguro hoy estaría cerrando la puerta. Confío en que me den lo que corresponde"

Sin cumplirse 24 horas de la tormenta que descargó en la tarde del jueves más de 20 litros de agua y granizo en dos tandas en la zona baja del río Jalón, entre Urrea de Jalón, Rueda y Lumpiaque, Manuel Cobos, fruticultor urreano, recorre las hileras de melocotoneros enfundado con botas de agua y las gafas de sol, en la mañana de este viernes en la que se vuelve a anticipar una tarde de fuertes trombas, con aviso de prealerta incluido.

"En caso de no haber tenido seguro, cierro la puerta directamente", resume sin miramientos, después de coger una de las piezas de fruta que no está en el suelo, pero que lleva una picada visible. Sin embargo, tampoco lanza las campanas al vuelo y se muestra pensativo: "Estamos a las puertas de plantearme si me dedico a otra actividad y dejo la fruticultura". El factor clave, en su caso, es ver qué evaluación hacen los peritos del seguro que tiene contratado.

Por lo que respecta a la finca de melocotoneros, donde esperaba recoger unas 40 toneladas, Cobos apunta que "aquí los daños son del 100%, porque esto no es aprovechable. Nada". "No nos sale rentable ir a contratar nada, pero tampoco se puede dejar en el árbol", anticipa. Y es ahí donde empieza el capítulo aparte: más gastos. "La fruta hoy ya está llena de hormigas. Hay que quitarla y tampoco se puede dejar en el suelo. Luego, hay que meter fungicidas y sanear", va enumerando este fruticultor.

Por ello, la única luz de esperanza que ve Cobos está en el resultado de la evaluación del seguro: "Tengo una explotación con 11 hectáreas en total. Tienen que pasar todavía. Voy a confiar y tengo la esperanza de que nos den la cantidad que tenemos desecha", remata.

Peras que han perdido diez veces su valor

Junto a Cobos, otros fruticultores, como Marcelino Lorente, de Lumpiaque, tenía todo listo para empezar la recolección de la pera ercolini. "El precio podría estar en el mercado, al no haber todavía mucho producto, en unos 65 o 70 céntimos el kilo, ahora serán 6 céntimos y ya veremos", advierte pesimista. En su caso, ha visto parcelas con daños del 100% y otras entre el 70 y el 80%: "Ahora hay que ver si eso que queda merece la pena cogerlo".

Lorente ya piensa en lo más inmediato y en que tendrán que ponerse cuanto antes para salvar los árboles y empezar por pasar el machacador. "A los perales de conferencia, que algunos tienen golpes de granizo en la madera, les puede entrar el fuego bacteriano. Eso seca todo el árbol", describe. Lo hace con conocimiento de causa: "Hace unos años tuve que arrancar una plantación entera y son cinco años hasta que vuelve a producir a buen nivel", indica. "Son cinco años de todo gasto. Hablamos de que las plantas llevan postes, alambres, hay que guiar las ramas… Es mucha mano de obra", detalla.

Lo único seguro: la incertidumbre

Santiago Domínguez, joven agricultor, lo deja claro: "Es imposible hablar de precios. Es la incertidumbre que tenemos siempre hasta el día que vas a coger la fruta e incluso meses después". Por lo que a él respecta, cuenta con fincas de manzana y pera en las que los daños varían según la zona, desde las peores al 100% hasta otras del 70, 50 y 20.

"Algunos nos dicen de cogerlo hasta lo apedreados, que merece la pena… Y entrar a coger en una finca con daños del 70%... Es mucho gasto, porque solo puedes coger lo que esté bien y eso luego no tienes para cubrir el coste de la mano de obra", valora.