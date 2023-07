Dos nuevos testigos identifican “sin ninguna duda” a Ata como el asesino de Giménez Abad

Dos nuevos testigos han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que el etarra Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, fue “sin ninguna duda” el autor de los disparos que acabaron con la vida de Manuel Gimenez Abad en 2001 en Zaragoza. Mientras, los abogados de la defensa han tratado de respaldar las coartadas del que llegara a ser líder de ETA y de la otra acusada, Miren Itxaso Zaldua ‘Sahatsa’, con varios testimonios, todos ellos amigos o familiares, alguno incluso con vínculos con la banda terrorista.

Tras la sesión de ayer, en la que identificaron a Ata tanto el hijo que acompañaba al entonces presidente del PP-Aragón cuando fue asesinado, Borja Giménez, como mujer que se cruzó con el atacante, la fiscal Ángela Gómez Rodulfo ha seguido cimentando hoy la acusación con nuevos testimonios. Dos de ellos han señalado al etarra como autor material del atentado que conmocionó a la sociedad española y aragonesa hace 22 años.

“Aquel día, salí con mi marido a pasear al perro y a coger una película en el videoclub”, ha relatado una de los testigos protegidos, que ha descrito los movimientos extraños de dos personas en la zona momentos antes del ataque. “Al de la gorra le vi, esa cara no se me va a olvidar en la vida”, ha asegurado. “Después nos fuimos por la plaza, y de lejos vi venir a Manuel con su hijo, somos del barrio y nos conocíamos todos. Al llegar a casa oímos los disparos”, ha explicado.

Tras los hechos, los investigadores le enseñaron varias fotografías, pero no reconoció a la persona que había visto hasta que años después volvió a ver aquella cara en la prensa. “Mi marido me enseño la noticia y dije: ‘Ostras, el de la gorra’”. “Me siento culpable de no haber llamado a la Policía antes del atentado, cuando le vi en los momentos previos. No tengo ninguna duda de que fue él”, ha remarcado.

El otro testimonio ofrecido, esta vez en forma de grabación fechada en 2019 por el mal estado de salud que presenta en la actualidad, también ha señalado a Ata sin ambages. “Iba con los perros cuando oí como tres cohetes, me giré y vi a un hombre apuntando a otro en el suelo, y al hijo gritando”, ha comenzado su relato.

“Se dio la vuelta y vino hacia mí, nos miramos unos momentos, intenté quedarme con detalles para ir luego a la Policía. Se guardó el arma y echó a correr. Yo fui a atender al hijo, que decía que ETA había matado a su padre, y me dediqué a consolarlo”, ha descrito. Esta testigo, que ayudó a los agentes a dibujar un retrato robot del asesino, reconoció a Mikel Carrera Sarobe entre las fotografías de sospechosos que le enseñaron años después, cuando avanzó la investigación.

A preguntas de la defensa, que ha cuestionado si por la distancia, la edad o la velocidad de los acontecimientos podría no estar segura de la identificación, la testigo ha sido tajante. “Estuvo enfrente de mi unos segundos larguitos, no sé si pensaba pegarme un tiro porque yo le había visto de cerca lo que había hecho. Lo tuve muy cerca y mucho tiempo para poderle ver. Él se acordará de mí”, ha zanjado.