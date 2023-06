CHA defenderá el autogobierno de Aragón desde la oposición en las Cortes

Chunta Aragonesista defenderá el autogobierno desde la oposición en las Cortes de Aragón. Es el objetivo que se fija tras el 28-M al alcanzar, en su 37 aniversario, una "fuerte implantación territorial (133 concejalías y 23 alcaldías)". A corto plazo, espera recuperar su presencia en el Congreso de los Diputados al que opta Jorge Pueyo por Zaragoza, como cabeza de lista de Sumar.

Joaquín Palacín recordó que CHA se fundó el 29 de junio de 1986, aniversario de los Decretos de Nueva Planta, "tomando una fecha histórica de derrota para darle la vuelta y dejar bien claro lo que queremos llegar a ser: un país pleno de derechos y libertades".

Consideró que la formación que preside es "más necesaria que nunca". "Nuestro objetivo es seguir trabajando en positivo para mejorar la vida de los aragoneses y aragonesas, hacer frente a los macroproyectos y los trasvases, y ser capaces de impulsar una alternativa de Gobierno en 2027", recalcó.

Abogó, también, por "reconstruir la izquierda aragonesa", algo que pretenden hacer recorriendo cada pueblo, cada ciudad y siendo una oposición responsable y dando alternativa".

La secretaria general del partido, Isabel Lasobras, lanzó un mensaje de esperanza y de ilusión a los aragoneses: "A Chunta Aragonesista nadie nos va a callar, no vamos a consentir ni un paso atrás ni en derechos ni en libertades". Advirtió, además, que ahora toca "hacer mucha pedagogía, mucha autoprotección y apoyar con políticas sociales públicas" a toda la ciudadanía.

Tras ocho años en el Gobierno de Aragón, en la novena legislatura en coalición con el PSOE y en la segunda en el cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y Podemos), en las dos ocasiones bajo la presidencia del socialista Javier Lambán, los electores retiraron a la izquierda su confianza para gobernar. Solo suma la derecha.

Cuando se constituya el nuevo Gobierno de Aragón que, salvo sorpresa mayúscula, estará presidido por Jorge Azcón, Palacín anunció que CHA ejercerá una oposición "constructiva", actuando contra la injusticias, defendiendo los servicios públicos y siendo reivindicativos. "Tenemos que conseguir una mayor financiación. Sabemos que con un Gobierno de PP y Vox va a ser mucho más complicado", indicó.

En la gestión ordinaria del Parlamento, aún no se han constituido como grupo parlamentario y tendrán que hacerlo antes del día 4. En CHA no ha sorprendido el calendario de la ronda de contactos que ha fijado la presidenta de las Cortes, Marta Fernández. "Son los plazos que esperábamos. Tendremos el debate de invest cuando pasen las elecciones", advirtió. Sí les gustaría que haya "transparencia" y que deje claró qué ha ofrecido desde el PP a Vox. "Nos tendrá que explicar el PP cómo puede ser presidente con los votos de una ultraderecha que no se cree las comunidades autónomas", reprochó Palacín.

Protesta en La Aljafería

Diez organizaciones aragonesistas del ámbito sindical, cultural y político se concentraron ayer frente a la Plaza de la Ciudadanía, se entonó el Canto a la Libertad, de José Antonio Labordeta y se leyó el manifiesto ‘En defensa del autogobierno y la libertad’, suscrito por Chunta Aragonesista, Alazetal, Estado Aragonés, CUT, Renaxer, OSTA, Fundación Gaspar Torrente, Partido Carlista de Aragón, Rolde de Estudios Aragoneses y SOA.

Recordaron cómo Felipe V derogó el 29 de junio de 1707 los fueros aragoneses y las instituciones de autogobierno. Criticaron la designación de Marta Fernández, de Vox, como presidenta de las Cortes de Aragón.