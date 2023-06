Izquierdo (PAR): “Si Feijóo, Julio Iglesias y el de Vox quieren un trasvase, que lo hagan. Ya lo impediremos los aragoneses en la calle”

El PAR ha transmitido a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, su intención de que gobierne la lista más votada, que en el caso del Ejecutivo aragonés sería la del PP que lidera Jorge Azcón. Así lo ha confirmado el diputado Alberto Izquierdo, que se ha llevado una “buena impresión” de la presidenta, que le ha confirmado que tendrá una sensibilidad especial con los grupos minoritarios y los recursos que necesitan.

Tras intercambiar documentación en los últimos días, el PAR dará el “sí” a Azcón si el PP y los partidos que pacten con él aceptan el documento con sus peticiones para un acuerdo programático en el que figuran, entre otras cosas, el 'no' al trasvase, ayudas directas a los agricultores, la convocatoria de reuniones bilaterales y un nuevo modelo sanitario.

El problema podría estar en que el PP pacte con Vox, y los de Santiago Abascal mantengan su apoyo al trasvase del Ebro. “Si Feijóo, Julio Iglesias y Abascal quieren hacer un trasvase, que lo hagan. El PAR no podrá impedirlo en las Cortes. Ya lo impediremos los aragoneses en la calle”, ha ironizado. Si ocurriera votaría no a la investidura de Azcón como presidente de Aragón. "Al PAR no se le caen los anillos por no estar en el Gobierno. Los que querían ser del Gobierno siempre y a toda costa ya no son del PAR, son de otros partidos”, ha remachado.

Se reafirma Izquierdo en que no se abstendrá en la investidura. O dice sí, o dice no. Y considera que la ceremonia podría llegar deprisa. “Puede ser muy rápida. Si consigue los apoyos, una semana es suficiente, no se debería alargar mucho”, ha asegurado. Porque si se dilata más refleja, en su opinión, que algo falla.

El diputado aragonesista ha rehusado decir con qué direcciones generales estaría más cómodo, porque “no ha pedido sillones. “Si nos ofrecen la vicepresidencia y no aceptan el acuerdo, diremos no”, ha recalcado.

No le importaría a Izquierdo suscribir un pacto a tres bandas, entre PP, Vox y el PAR, porque su partido aportaría el toque aragonesista.

A Marta Fernández le agradece su sensibilidad con los grupos pequeños. “Comprende que tres partidos en el grupo mixto es incómodo y que tendríamos pocos medios hacer nuestro trabajo parlamentario”, ha señalado. Ella está por la labor, según Izquierdo, de que PAR, Podemos e IU tengan “mayor representación en cuanto a personal y espacio”.

A cuatro días de la constitución de la Diputación de Teruel, Izquierdo dice que se sigue negociando y que no hay acuerdo para que asuma la presidencia el popular Joaquín Juste. Desvincula esta negociación de la que daría la presidencia del Gobierno aragonés a Jorge Azcón.

El PAR no hace ningún cordón sanitario a Vox. “Nos da igual quien será consejero, lo que queremos saber es qué va a hacer. No serán mejores los del PP que los de Vox o los de Podemos”, ha señalado. Quiere, por eso, que los consejeros tengan una “hoja de ruta” que diga lo que van a hacer.