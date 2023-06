El PAR condiciona su apoyo a Azcón a un acuerdo que deberán firmar quienes le voten

El diputado de PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ultima el documento con el que su partido quiere alcanzar un acuerdo programático de legislatura con el PP para apoyar la investidura como presidente de Jorge Azcón, que incluirá el no al trasvase del Ebro y que deberán asumir los partidos que también voten sí al candidato.

Así lo ha indicado Izquierdo tras la reunión con la que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha abierto la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno.

Izquierdo le ha transmitido que la intención del PAR es que gobierne la lista más votada en todas las instituciones, en este caso el PP, y que su objetivo es un acuerdo programático sobre el que han intercambiado documentos y que harán público en caso de materializarse y explicará, en su defecto, los motivos por lo que se no llega un acuerdo.

El diputado ya avanzó que los puntos estratégicos sobre los que el PAR quiere sustentar el pacto con el PP, que espera que los aragonesistas cierren hoy o mañana, y pasan por el no al trasvase, la modificación del transporte sanitario urgente, ayudas directas a las rentas de los agricultores y ganaderos, la defensa de las comarcas, la reunión inmediata de la comisión bilateral con el Estado, la defensa de los autónomos y pymes y ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel.

Ante su investidura, Azcón insiste en un gobierno en solitario del PP. Con sus 28 diputados necesita o el apoyo de al menos los 7 diputados de Vox para lograr la mayoría absoluta o, en una segunda votación, conseguir la mayoría simple con el sí del PAR para superar los 28 que suman el bloque de la izquierda y, en este caso, la abstención de los tres de Teruel Existe y de los 7 de la formación de extrema derecha.

Así las cosas, Izquierdo ha insistido este jueves en que si el PAR no llega a un acuerdo programático con el PP votará no a la investidura y que si se materializa y otros quieren sumarse, tendrán que asumir sus puntos con independencia de quien se adhiera, porque para el PAR, ha insistido, lo importante son los puntos programáticos, no los "sillones", tampoco si los ocupan miembros de Vox.

"Yo ya tengo un sillón en mi casa, y como tengo uno no tengo que buscar otro, y además me han dicho que aquí en las Cortes tengo otro", ha subrayado Izquierdo, quien ha asegurado que el PAR no apoyará a Azcón sin acuerdo programático aunque les ofrecieran la Presidencia o la Vicepresidencia del Gobierno.

Para Izquierdo, si Azcón consigue los apoyos, la investidura podría ser rápida una vez termine la ronda de contactos la semana que viene, aunque por el PAR "ni habrá premura ni habrá retraso".

Uno de ellos es el no al trasvase del Ebro, que para el PAR es "una barbaridad" política, económica e hidráulica, que ha unido a gobiernos de Aragón formados por distintas fuerzas y que rechazan 60 de los 67 diputados de las Cortes, todos menos los de Vox, pero factible que se sumen porque los demócratas, y "Vox lo es", saben que en política, cuando se pacta y no se tiene una mayoría absoluta, "tienes que dejar algún pelico en la gatera".

En todo caso, si Vox defiende el trasvase y es un punto fundamental para un gobierno con Azcón, el que no estará es el PAR, ha asegurado. "Si el señor Feijóo y Julio Iglesias creen que en España hace falta un Plan Hidrológico, que dijo ayer en 'El Hormiguero'" y lo quieren hacer con Vox, "ya lo impediremos -ha aseverado- los aragoneses en la calle".

Además, ha agradecido a la presidenta de las Cortes la sensibilidad que ha mostrado hacia el PAR y los otros dos partidos con los que compartirá el grupo mixto -Podemos e IU- ante la dificultades que tendrán en su labor parlamentaria por los pocos medios de los que dispondrán y está "por la labor", ha asegurado, de una mayor disponibilidad de medios en cuanto a personal y espacio con independencia unos de otros.

En cuanto a las negociaciones para la Diputación de Teruel, ha admitido que aún no hay acuerdo, que ha hablado tanto con PSOE como el PAR, pero no con Teruel Existe. "El señor Guitarte tiene mi móvil" y puede llamarle cuando quiera, ha dicho, pero debe querer, ha agregado. "Quizá los turolenses nos tenemos vértigo entre nosotros", ha zanjado.