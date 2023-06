Campus urbanos en Aragón: “Tenía ganas de­ verano para venir a las colonias”

Las risas y los juegos inundan de nuevo los patios de hasta 93 colegios de Aragón con el programa Abierto por Vacaciones, que impulsa el Departamento de Educación y que permite a las familias conciliar durante el periodo estival por un precio, en general, más económico.

"Tenía ganas de que llegara el verano para venir a las colonias", declaraba Izarbe Medianabeitia este lunes, primer día de estos campus urbanos, en el patio del colegio Gascón y Marín de Zaragoza. Con solo ocho años acumula cinco de experiencia en estas actividades: "Este año vendré tres semanas. Me lo paso muy bien con los juegos, las excursiones y, sobre todo, con el manguerazo".

El manguerazo, apuntaron los menores, es la actividad estrella. "Con una manguera grande te van salpicando y también puedes traer pistolas de agua", apuntó esta joven mientras contaba los segundos para incorporarse a la actividad. También ponen pequeñas piscinas hinchables y aunque en medio del patio se ve un grupo de niños con caras largas, no es lo que parece. "Jugamos al serio. Si sonríes, te tiran el cubo de agua por encima", detalló Inés Rajasekharan, de diez años.

Ella no es del Gascón y Marín, como prácticamente la mitad de los niños que durante el verano pasan por estas instalaciones, pero eso no evita que disfruten como lo demás. "De mi colegio también vienen niños", declaraba. Y además hacen nuevas amistades entre juegos de agua, deporte y también de manualidades. "El primer día jugamos al piedra, papel o tijera", apostillaba Lucas Murillo, de ocho años, al que cada año le "gusta más" acudir a estas colonias. También aprovecharon la primera jornada para presentarse y para hacer los equipos con los que competirán esta semana. "Cada grupo hemos diseñado el escudo. Al que gane cada semana nos darán un premio", especificaba Inés, que este año solo participará dos semanas frente a las seis lo que hizo el anterior.

La directora de las actividades, Ana Mesa, de la empresa ADPC Servicios, detalló que se darán puntos por "ganar las actividades deportivas", pero también "por buen comportamiento". "Si uno voluntariamente dice que va a recoger y lo hace, tiene un punto positivo que repercute en el grupo", ejemplificó.

Este año, todo el campus versará sobre Hollywood y para ello en la primera semana se ha elegido la película de Tadeo Jones. "Vamos a introducir cosas de arqueología, momias o Egipto", puntualizó Mesa, quien detalló que ayer hicieron una búsqueda del tesoro. Para los alumnos de infantil se llevó a cabo en las instalaciones del centro, pero en el caso de los de primaria, se fueron al parque Bruil. "Cada semana hacemos dos o tres salidas, dependiendo de los grupos que haya de primaria, al parque", apostilló.

Unos 70 menores por semana

Reconoció que la afluencia está siendo "muy buena", similar a la del año pasado. "Hay unos 70 niños por semana, por lo que mínimo tenemos dos grupos de infantil y otros tantos de primaria", especificó, al tiempo que detalló que la gente suele ser "muy receptiva" con este tipo de iniciativas que ayudan a la conciliación cuando ya no hay clases. "Estamos abiertos desde el 26 de junio y hasta el 31 de julio y el horario es muy flexible", especificó. Se puede ir de 8.00 a 15.00, aunque también hay opción de entrar a las 9.00 y de salir a las 13.00.

Para Manuel Aibar, de 11 años, la de este año será la última colonia a la que acuda en su colegio, ya que en septiembre empieza en el instituto. "Este año lo veo todo diferente. Tenía muchas ganas de empezar las colonias, aunque acabar las clases me ha dado muchísima pena por dejar el colegio. Además, me emociona y a la vez me da miedo el cambio a secundaria", reconoce este casi adolescente, que apurará todas las semanas que está abierto este campus urbano.

Como en el Gascón y Marín otros 93 centros pueden abrir sus puertas en el periodo estival. Según los datos facilitados por el Departamento de Educación, 16 corresponden a la provincia de Huesca, ocho a la de Teruel y 69 son de la de Zaragoza.

Por primera vez se incorpora al programa Abierto por Vacaciones el colegio Ricardo Mur, de Casetas, que abrió sus puertas en este curso. Además, reciben financiación 67 centros para alumnos con necesidades educativas especiales: 8 son de la provincia de Huesca, 6 de la Teruel y 53 de la de Zaragoza.

Por su parte, cada año se ofertan múltiples colonias y campamentos desde el sector privado y también público por la Comunidad para facilitar la conciliación familiar. A esta oferta, también se une Cruz Roja, que comenzó el lunes sus actividades de verano dirigidas principalmente para aquellos que no tienen recursos para disfrutar de otras alternativas. Llegarán a 230 menores, en varios turnos, en los que se va a ofrecer ocio, aprendizaje y apoyo. Todo ello con el objetivo de que los menores disfruten del verano y sus familias puedan ‘salvar’ el desfase de periodo vacacional existente con los colegios.