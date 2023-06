El PSOE de Lambán se plantea presentar un candidato a presidente de las Cortes si no hay acuerdo entre el PP de Azcón y Vox

Es muy difícil, pero no imposible. El PSOE Aragón de Javier Lambán no está dispuesto a tirar la toalla en las Cortes, y se plantea presentar una candidatura alternativa a presidente del Parlamento si no se hace público un acuerdo entre el PP de Jorge Azcón y Vox. Apurará la decisión casi hasta la constitución de la Cámara aragonesa, que tendrá lugar este viernes, a las 11.00 horas. Esperando, quizá, a que divergencias entre PP y Vox pudieran bloquear la negociación, antesala de un potencial acuerdo de investidura. A sabiendas, además, de la cercanía que Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo, líderes de Teruel Existe y de PAR, que han explicitado en las últimas semanas. Este viernes "toca votar" y la sorpresa en la asamblea de la Extremadura les hace albergar algún tipo de esperanza. "Ponerse de perfil un tiempo puede valor. Solo hay dos alternativas, una mesa más plural en la que muchos tendremos mucho que decir. Si PAR y TE avalan la estrategia del PP y Vox, conoceremos el resultado final antes de comenzar", ha argumentado Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE-Aragón.

No ha querido avanzar el nombre del candidato, por "discreción", convencido de que "hay una posibilidad alternativa para una suma en una mesa que sería más plural". Incluiría la posibilidad de ceder sillones si con ello fuera posible propiciar el cambio. "Lo menos importante es el nombre. Lo importante es que la Mesa de las Cortes tendría una pluralidad que daría más dinamismo", ha señalado. Ha afeado, además, al PP-Aragón la relación que mantiene con Vox. "Da la sensación de que el PP quiere tener arrinconado a Vox, al que necesita para su estructura de Gobierno, el techo de gasto y los presupuestos, mientras está saltando a la comba con el PAR y con Teruel Existe", ha reprochado.

Un PSOE Aragón unido

La propuesta para la Mesa de las Cortes, la portavocía y el candidato a ser senador autonómico se ha adoptado por "unanimidad". Y no es poca cosa, en una Ejecutiva regional, tras el lío de las listas para el 23-J que distanció al PSOE del Alto Aragón, respetado por Ferraz, del resto. Será la oscense Elisa Sancho la candidata a la vicepresidencia de las Cortes y el zaragozano Javier Lambán, el llamado a ocupar el escaño de senador autonómico. Un equilibrio de fuerzas que se completa con la turolense Mayte Pérez como portavoz en las Cortes y el zaragozano Carlos Pérez Anadón, en una de las secretarías de la Mesa de las Cortes.

"El PSOE Aragón está unido. Vamos a estar trabajando desde el minuto uno. El PSOE tiene la cabeza alta", ha enfatizado Villagrasa.