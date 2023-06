Ya hay fecha para saber si te toca mesa electoral en Zaragoza: cómo y cuándo se sabrá

Hay sorteos importantes a lo largo de todo el año. En el mundo de la lotería, por ejemplo, el 22 de diciembre es el día en el que toda España se paraliza durante la mañana. Hay millones de personas confiando en que alguno de esos décimos que guardan en una caja metálica de galletas sea el agraciado con el Gordo, o al menos con una pedrea importante. En el mundo electoral, el sorteo más temido es el de la asignación de ciudadanos a las mesas electorales como presidentes, vocales o suplentes. Con las elecciones generales fijadas para el próximo 23 de julio, ese proceso preparatorio para que la gran jornada de las urnas tenga definidos sus responsables está al caer.

Zaragoza ya tiene fecha para el sorteo, que por ley debe hacerse entre el 24 y 28 de este mes (que corresponden a los días vigesimoquinto y vigesimonoveno posteriores a la convocatoria), y que en la presente ocasión es el más temido del año, ya que puede fastidiar una salida vacacional. Zaragoza lo celebra el martes 27 de junio a las 9.00 en el Ayuntamiento.

Cuándo se sabrá si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral este 23 de julio

La ley explica que la notificación debe llegar a las personas designadas para las diferentes tareas durante los tres días siguientes al sorteo. Lo hace por correo certificado, y si no se halla a los destinatarios, la administración contempla una serie de formas de aviso encaminadas a localizar a la persona en el plazo correcto, a fin de que no pueda aducir luego que no recibió la notificación.

Este aviso llega certificado desde Correos; si no se entrega con éxito, la Policía Local trata de localizar a las personas designadas de diferentes formas, pasando por el domicilio y preguntando a familiares o vecinos. Incluso pueden aparecer en el puesto de trabajo de la persona en cuestión para entregar esa notificación. Además, por si acaso la incomparecencia es casual o puntual, se deja un aviso en el buzón para que se acuda a la oficina de Correos a recoger la notificación.