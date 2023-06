El zaragozano Jorge Mercado consigue la mejor nota de la Evau con un 13,895

El zaragozano Jorge Mercado Andreu ha obtenido la nota máxima en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau), un 13,895. Carlos Pérez Naval, con un 13,86 ha logrado el mejor resultado de la provincia de Teruel. David Lanzarote Benito, con un 13,695, se ha alzado con la mejor nota de Huesca.

Jorge Mercado Andreu, estudiante de Bachillerato en el colegio San Valero, ha alcanzado una calificación de 13,895 en la EVAU, la mejor de Aragón. Jorge quiere cursar Medicina en la Universidad de Zaragoza.

Sara Castañosa Escusa, del colegio La Salle-Franciscanas Gran Vía, y que ha conseguido una nota de 13,892, la segunda mejor de Aragón y de Zaragoza, tiene previsto estudiar DADE en la Universidad de San Jorge.

Jorge Garín Lasheras, del IES Medina Albaida, ha alcanzado un 13,885, la tercera mejor calificación de Aragón y de la provincia de Zaragoza. El próximo curso tiene previsto cursar el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza.

Carlos Pérez Navas, alumno del IES Valle del Jiloca, ha logrado la mejor nota de la provincia de Teruel, un 13,86. Carlos Pérez quiere estudiar Biología, seguramente en Valencia. Afirma que siempre le ha encantado ese grado, sobre todo la rama de Naturaleza.

Alejandro Barea Fuertes, del IES Segundo de Chomón, ha conseguido un 13,653, la segunda mejor nota de Teruel. Este alumno aspira a cursar Empresa y Tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid.

Claudia Saz Muñecas, también del IES Segundo de Chomón, ha conseguido la tercera mejor calificación de Teruel, un 13,62. Claudia Saz quiere estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Zaragoza. Asegura que "siempre, desde que empecé el instituto, han sido mis dos asignaturas favoritas, las que mejor se me daban y en las que mejores resultados obtenía con menos estudio. Cuánto más se acercaba la fecha de elegir carrera, más claro lo tenía, es donde yo me veo siendo feliz en un futuro".

David Lanzarote Benito, del colegio Santa Rosa-Altoaragón, ha conseguido la mejor nota de la provincia de Huesca . El 13,695 ha sido el resultado obtenido. Su deseo es estudiar el doble grado de Biotecnología y Farmacia.

Ruth Martí Ausaberri, matriculada este curso en el IES Pirámide, ha conseguido un 13,679, la segunda mejor nota de Huesca. Quiere cursar el grado en Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Salamanca.

Andrés Casas Arnal ha logrado el tercer mejor resultado de Huesca. Este alumno, del IES Martínez Vargas, ha conseguido un 13,663. Quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Valencia. "Es una carrera que siempre me ha llamado la atención no sólo por las aplicaciones en el mundo actual, sino también por todos los conocimientos que abarca", explica Andrés Casas, quien añade que "me gusta mucho la física y las matemáticas, campos esenciales en esa titulación".