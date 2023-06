Jorge, mejor nota de la Evau en Aragón: "No quería mirarla para no amargarme la fiesta"

Jorge Mercado valoró muy seriamente no consultar este miércoles la nota de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau), pero al final lo hizo y no pudo tener mejor recompensa: había obtenido un 13,895, que lo alzó como la mejor nota de Aragón. "En principio no iba a mirarlas porque no quería amargarme la fiesta en Salou, pero ahora estamos todos muy contentos", declara durante sus merecidas vacaciones junto a sus amigos.

Este joven dudaba sobre el resultado que iba a obtener, aunque asegura que afrontó los exámenes con mucha tranquilidad. "Sabía que había dado lo máximo de mi, así que tenía que ir sin presión", declara. Durante tres semanas estuvo estudiando "a tope", desde las 8.00 de la mañana hasta por la noche. Y también apostó por "dormir mucho" y "disfrutar de la gente", apoyándose en sus amigos y familiares.

"El día de antes no toqué un libro porque sabía que me iba a poner muy nervioso", especifica este alumno del centro San Valero de Zaragoza. Su objetivo, ahora ya casi una realidad, era estudiar Medicina en la Universidad de Zaragoza. "Desde 3º de la ESO sabía que quería ser médico y eso que en mi familia no hay, están más orientados a la enfermería", detalla, al tiempo que puntualiza que siempre le ha interesado el "cuerpo humano, la biología y todos los procesos".

Y, aunque todavía es pronto para valorar una especialidad, de momento se decanta más por la parte quirúrgica. "Pero ya se verá, quedan seis años intensos por delante", recuerda. Por ahora, su única intención es seguir disfrutando de los tres días que le quedan de vacaciones con sus amigos.

Por su parte, Carlos Pérez, con un 13,86, se ha alzado con la mejor calificación de la provincia de Teruel. Su intención, tras cursar bachillerato en el instituto Valle del Jiloca de Calamocha, es estudiar el grado en Biología, seguramente en Valencia, puesto que siempre ha sentido una gran atracción por la naturaleza. Esta afición le llevó, con solo 9 años, a conseguir el premio 'Young Wildlife Photographer of the Year', que recibió de las manos de la duquesa de Cambridge en 2015. Desde entonces ha ido acumulando fotografías del mundo animal y también galardones.

En la provincia de Huesca ha sido David Lanzarote quien ha logrado la mejor calificación: un 13,695. Su intención es estudiar el doble grado de Biotecnología y Farmacia y lo hará, lo más seguro, en Salamanca. "Me asusta, pero también tengo muchas ganas de salir de la provincia, ir a otros sitios y conocer gente nueva", declara mientras pasea por Salou, donde se encuentra disfrutando de unas más que merecidas vacaciones junto a sus amigos.