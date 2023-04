Carlos Pérez Naval: “El esfuerzo dedicado a lograr las fotografías incita a intentarlo más”

A punto de cumplir 18 años, el turolense Carlos Pérez Naval ya es toda una estrella de la fotografía. Con solo 10 años, ganó el premio británico ‘Wildlife Nature’ con una imagen tomada en su Calamocha natal. El ascenso fue meteórico, los galardones se sucedieron y las palabras “niño prodigio” se repetían cada vez más. Del 1 de abril al 25 de junio, es posible ver sus mejores fotografías de la naturaleza en una exposición en el centro de interpretación de la localidad zaragozana de La Alfranca.

Enhorabuena por tu exposición.Muchas gracias.

No es la primer vez que expones, ¿cierto?Ha habido alguna más. Hacía bastante que no montaba exposiciones, pero hice alguna en mi pueblo o en Molina de Aragón.

¿Siempre retratas el medio natural?Sobre todo. Me gusta todo de la fotografía de naturaleza: fotografía de animales, también fotografía de macro para invertebrados, plantas, paisajes... Cuando viajo a otros países me gusta retratar las diferencias culturales. Pero lo que más hago, y sobre todo aquí en España, es naturaleza.

¿A qué países has viajado?Tengo suerte de que a mis padres les gusta mucho viajar y he ido a países muy diferentes. Siempre con el objetivo de fotografiar la naturaleza, pero también para ver ciudades, culturas. He estado en varios países europeos como Finlandia o Noruega. La cultura, la sociedad, es más similar, pero la naturaleza cambia mucho.

¿Y fuera de Europa?Claro. Mi último viaje más largo fue a Ecuador el verano pasado, antes de la pandemia fui a Brasil, he estado un par de veces en Estados Unidos… No voy a decir ahora todos los países en los que he estado, todos tienen su encanto. Pero dentro de los que más me han impactado entraría La India, donde también he estado un par de veces; fue a China pero era muy pequeño y casi no lo recuerdo; y por último Etiopía, donde también estuve hace relativamente poco, cuatro o cinco años, y me impactó muchísimo tanto a nivel social como a nivel natural.

¿Qué es lo que te llama tanto de la naturaleza?Es algo que siempre me ha gustado. Mis padres me han llevado a la naturaleza desde que era muy pequeño. Es un poco la curiosidad de ir aprendiendo cosas nuevas. La naturaleza es impredecible, siempre que vas al campo encuentras cosas diferentes. Hay días que ves una especie que no habías visto nunca o un comportamiento nuevo que te llama la atención. Creo que esa es la clave.

'Jabalíes y patos'. Carlos Pérez Naval

¿Y algo en concreto?Las aves, que es lo que más fotografío. Me parecen espectaculares. Por su imagen, por su comportamiento. Me parecen muy bonitas tanto para observar como para fotografiar. También un poco el desafío. Hay animales que tienden a ser más esquivos y se suelen alejar de las personas, encontrarlos es un reto. El esfuerzo que hay que dedicar a conseguir las fotografías es algo que te incita a intentarlo más.

¿Cómo buscas la foto?Lo que más hago es dar paseos con mis padres, voy un poco a la caza fotográfica, el 'a ver qué sale'. Vamos con el coche, sobre todo cerca de Calamocha e intentamos fotografiar las aves que pasan. Miramos a ver si encontramos algún corzo comiendo en el campo o fijo mi imagen en detalle para observar los insectos, los invertebrados. Hay especies, como podrían ser las aves rapaces, que te las puedes encontrar de cerca andando por ahí, pero la mayoría requieren un esfuerzo superior.

¿Usas alguna técnica especial para poder acercarte a ellos?Lo primordial es conocer los comportamientos o la zona en la que se mueven los animales. Una vez que conoces el entorno de una especie concreta, para intentar fotografiarla puedes optar por sentarte en una silla, a pelo o con una tela mosquitera por encima, y con esperar mucho tiempo hay veces que es suficiente. En otras ocasiones eso no sirve porque esa especie te ve de lejos y ya se va. En esos casos, es necesario optar por escondites. Uno que tengo yo, algo cutre, es una tela en la que te metes a refugio y, si la especie no te ve, puedes intentar conseguir una fotografía.

¿Por qué empezaste a realizar este tipo de fotografías?Mi padre también hacía fotografías y a los cuatro años me compraron una pequeña cámara compacta. Con esa edad no podía pillar los animales que se movían rápido, por lo que fotografiaba paisajes, plantas, naturaleza más estática por así decirlo. Es una de las ventajas de vivir en un pueblo, que siempre tienes la naturaleza alrededor tuyo. Creo que ese contacto tan directo con la naturaleza desde tan pequeño ha sido la clave. He seguido saliendo muchos días, pasando fuera mucho tiempo, siempre con la cámara a cuestas.

¿Tienes alguna seña de identidad?Lo que más me caracteriza sobre todo es la fotografía de aves. No solo porque es lo que más me llama la atención, también porque es lo que más se deja ver. Los mamíferos me encantan, pero son más complicados de encontrar.

¿Y algún estilo de fotografía predilecto?Intento hacer fotografías muy variadas. Para la guía que he hecho, he necesitado fotografías de retrato, en las que se vea la especie en un primer plano, que se vea bien el plumaje. Pero lo que más me gusta realmente es la fotografía en la que se muestra los comportamientos típicos de las especies o de los animales en su entorno, con más paisaje y captando el entorno en el que vive. También, para ser un poco más creativo, trato de hacer fotografías más artísticas. Uso técnicas diferentes, como la doble exposición, técnica de este estilo que hace que sean un poco más originales. No sabría decir un tipo concreto. Al final hay muchas personas que hacen fotos de naturaleza. Hay que ser original y creativo para diferenciarte.

'Empusa'. Carlos Pérez Naval

Y tú, desde luego, eres diferente de los demás. Tienes ya una extendida carrera en fotografía pese a no llegar a los 18 años.(Risas)

¿Recuerdas el día que te comunicaron que habías ganado tu primer 'Wildlife Photo Award'?Por supuesto. Fue hace ya mucho tiempo, pero aún lo recuerdo. Estaba en una extraescolar, y mis padres me lo dijeron al salir: que había llegado un correo y había ganado ese premio. Me puse muy contento, claro, mis padres también. Cuando llevas tanto tiempo haciendo algo, le dedicas tanto tiempo y esfuerzo, que se vea recompensado con un premio es una satisfacción enorme.

¿Cambió algo en tu entorno a partir de ese momento?Tampoco mucho, seguí saliendo a hacer fotos igual que antes del premio. Los concursos sí que te ayudan a seguir adelante, a echarle más ganas y esfuerzo todavía si cabe, pero ganar concursos nunca ha sido el objetivo principal. Nunca he ido a hacer fotos pensando en ganar premios. La clave es disfrutar. Aunque, si haces muchas fotos y ganas un premio, siempre te hace más ilusión.

Pero tendría sus recompensas.A partir del premio, tuve una ‘masterclass’ con José Benito, un fotógrafo muy famoso de aquí de España de la naturaleza. Vino un fin de semana a Calamocha y me estuvo enseñando técnicas de composición. Lo pasamos muy bien y, a raíz de eso, también he ido aprendiendo más. Pero tampoco ha habido ningún cambio muy importante.

También habrás normalizado los premios después de haber ganado el mismo concurso otras tres veces.He ganado en más ocasiones, cierto, pero en esta fue más importante todavía. En la categoría de jóvenes hay otras tres categorías inferiores: de menos de 10 años, de 10 a 14 y de 15 a 17. Ese año, el primero que lo gané, fue en la de menos de 10 años, pero tuve la suerte de que mi fotografía también fue elegida como ganadora joven global. Luego he vuelto a ganar en estas tres categorías jóvenes inferiores y he tenido también alguna imagen con convención de honor, es decir, finalista. Siempre ocasiona una alegría muy grande.

¿Cómo ven tus padres tu carrera fotográfica?Ellos me alientan a seguir porque ven que me gusta. Todavía salen conmigo al campo y me ayudan mucho. Con el libro, mi padre me ayudó en la parte de la elaboración de los textos y mi madre me ayudó en la elaboración de los mapas. Disfrutamos mucho juntos y me animan a intentar dedicarme a ello.

¿Todavía se vende ese libro?Sí, todavía está a la venta. Si alguien lo quisiera comprar podría contactar conmigo tanto por Instagram como por correo electrónico (la dirección sería cpereznaval@unid.com). Si vienen a la zona de Calamocha o a la Laguna de Gallocanta lo encontrarán en algún alojamiento o en algún centro de interpretación y lo pueden adquirir allí.

¿Cuáles son ahora tus metas a corto plazo?De momento, acabar 2º de bachillerato (risas). Me gusta estudiar, me gusta aprender cosas nuevas, pero hay que dedicar mucho tiempo que antes invertía en salir al campo y hacer fotos. Ahora ha quedado reducido a algunos fines de semana y alguna tarde, si no tengo nada que hacer. Por eso lo principal es sacar 2º de bachillerato, que además solo me quedan un par de meses. Quiero disfrutar del final del instituto y seguir dando difusión a la guía. No tengo ningún proyecto muy ambicioso en la cabeza, pero seguiré haciendo fotos y seguro que van saliendo cosas nuevas.

¿Sabes qué vas a estudiar luego?No lo tengo todavía muy claro, pero me gustaría algo dirigido a la biología. Igual estudiar biología o bioquímica, alguna carrera de estas.