PP y Vox buscan un acuerdo programático y aplazan la negociación de la investidura

El líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, busca un acuerdo programático con Vox y le ha ofrecido este martes la secretaría primera de las Cortes para allanar su investidura, aunque no se someterá a la votación hasta no haber pactado ambas cuestiones.

Esta es la base de la negociación iniciada en el palacio de la Aljafería con el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, al que le parece "insuficiente" el puesto ofrecido en la Cámara y aspira, sin aclarar, a una vicepresidencia o a la propia presidencia de la institución.

Sin querer expresamente repetir sus palabras delante del dirigente de Vox en su comparecenciapública, Azcón se ha "reafirmado" en su intención de gobernar en solitario y Nolasco ha dejado muy claro que su pretensión es hacer valer su "posición relevante" como tercera fuerza que da la mayoría absoluta al PP y que, por tanto, quiere formar parte del Ejecutivo autonómico. Eso sí, el líder de la extrema derecha ha aclarado a este diario, tras haber dicho lo contrario ante los periodistas, que no condiciona la investidura de Azcón porque esta negociación la postergan hasta alcanzar un acuerdo sobre el "programa" y la constitución de la Mesa de las Cortes.

Azcón y Nolasco se han reunido en solitario durante unos 45 minutos y su término han adelantado la base de la negociación, acompañados por sus compañeros de filas en el pasillo junto al hemiciclo. Ambos han negado que haya "líneas rojas" y han centrado su mensaje en el objetivo común de alcanzar un acuerdo programático en las políticas que comparten. Eso sí, el líder de Vox le ha trasladado un documento con el núcleo de su programa, lo que considera "mollar".

Los dos han insistido en que su pretensión es llegar primero a un acuerdo programático "equilibrado para los aragoneses" y han rechazado abordar la investidura hasta no cerrarlo, al igual que la constitución de la Mesa de las Cortes. "Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a avanzar", ha subrayado Azcón en alusión a su investidura.