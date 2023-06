Echenique bromea en redes y se compara con el físico de Chris Hemsworth: "Me pasa exactamente lo mismo"

El exsecretario de Podemos Aragón Pablo Echenique ha bromeado en redes y ha afirmado que tiene los mismos problemas que Chris Hemsworth, actor de Thor, respecto a su físico.

El intérprete australiano, marido de la española Elsa Pataky, dijo en una entrevista para 'elDiario' que "tener el cuerpo de Thor es guay en la pantalla, pero limita mucho tu vida". Ante estas palabras, el político ha citado la noticia y ha ironizado con sentido del humor en un tuit: "A mí me pasa EXACTAMENTE lo mismo", ha escrito. "Gracias, Chris, por ser la voz de tantos que llevamos ese sufrimiento en silencio", ha concluido.

La publicación no ha tardado en hacerse viral y a pocas horas de escribirla, ya tiene más de 300.000 reproducciones, 6.000 'me gusta' y más de 1.000 retuits.

Echenique dice que lo vetaron en Sumar

Pablo Echenique es muy activo en Twitter. Fue en esta red social donde denunció el pasado domingo que la decisión de dejarle fuera del proyecto de Yolanda Díaz le ha venido impuesta. Es más, estimó que a él le vetaron por la vía "indirecta" cuando se decidió que es "absolutamente imposible" que Podemos pudiera encabezar la lista en la provincia de Zaragoza que es, según aseguró, "el único puesto por el que tenía sentido que pudiera concurrir y único escaño con probabilidades de salir que hay en Aragón para el 23 de julio".

El podemista consideró que no podía "hurtar" a las personas que le piden una explicación sobre por qué no va en las listas y no va poder ser diputado en la próxima legislatura. Y asegura que estuvo callado hasta ahora para "no interferir en el acuerdo entre Podemos y Sumar".

En el tuit que publicó este domingo, y que a media tarde había suscitado más de 7.000 comentarios, parecía dar por supuesto Echenique que iba a volver a encabezar la lista de Podemos al Congreso por Zaragoza.