Carolina Andreu, del PP, no tomará posesión como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza

La actual concejal de Vivienda, Carolina Andreu, no continuará como representante del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza durante los próximos cuatro años. Por motivos personales, la edil ha comunicado que no renovará su acta el próximo sábado, cuando se forme la corporación, y que en el pleno extraordinario de este miércoles, en el que los ediles que no repiten podrán despedirse, tomará la palabra para decir adiós a sus compañeros. Ruth Bravo, número 16 de la lista del PP, le sustituirá en el cargo.

Carolina Andreu, que concurrió con el número 14 de la candidatura popular, retomará, indicaron fuentes municipales, su puesto de trabajo en Ibercaja y dejará atrás un mandato que ha estado marcado por la gestión de un volumen notable de ayudas a la rehabilitación de vivienda, al calor de los fondos europeos.

También ha tenido que lidiar con la tensión interna en el seno de la sociedad Zaragoza Vivienda, de la que era vicepresidenta, por el enfrentamiento entre el gerente con parte de la plantilla. Además de las responsabilidades en Vivienda, ha sido concejal delegada de Comercio y presidenta de la junta del distrito Centro.

Por su parte, Ruth Bravo ya ha desempeñado responsabilidades en el actual gobierno municipal del PP. Desde 2019, ha estado al frente de la Unidad Técnica de apoyo a Secretaría Técnica de Policía Local. Diplomada en Trabajo Social y perito judicial, es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Zaragoza. Trabajó en la unidad de Violencia Contra la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de 2012 a 2018.

Además de Carolina Andreu, el pleno de hoy supondrá la despedida de más de la mitad de la corporación, empezando por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ganador de las elecciones autonómicas. María Navarro y Patricia Cavero por el PP; los exconcejales de Ciudadanos Javier Rodrigo, Carmen Herrarte, Cristina García, y María Antoñanzas; los socialistas Ignacio Magaña, Luis Miguel García Vinuesa, Inés Ayala, María Ángeles Ortiz y Antonio Barrachina; el exalcalde Pedro Santisteve, Luisa Broto y Alberto Cubero, de ZEC; y los concejales de Podemos Fernando Rivarés y Amparo Bella.