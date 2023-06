Odón de Buen, el aragonés que fundó la oceanografía en España, vuelve a Zaragoza en un documental

Cuando Odón de Buen salió de Aragón para estudiar, llevaba en el bolsillo un doblón que su abuela había sacado del armario de la ropa blanca: “Si no estás bien, vuélvete enseguida a Zuera”, le dijo.

Por delante tenía la inmensidad del océano, que le enamoraría, y una vida extraordinaria que le convertiría no solo en pionero de la oceanografía, sino también en político, catedrático, darwinista, republicano, pionero del ecologismo, exiliado en México…

A su figura, la de uno de los científicos más ilustres y olvidados de nuestro país, está dedicado el documental 'El olvido del mar', que se proyecta esta tarde, a las 19.00, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, dentro de los actos organizados con motivo del Día Mundial de los Océanos. Este largometraje documental, escrito y dirigido por Mirella R. Abrisqueta, rescata la historia de un aragonés que está considerado uno de los padres de la oceanografía en Europa y que fundó el Instituto Español de Oceanografía, una institución que ha cumplido cien años con el mismo propósito que él le dio, estudiar y proteger nuestros mares.

Esta docuficción, protagonizada por el actor Carmelo Gómez, será presentada en la sala Pilar Sinués por Antonio Calvo Roy, periodista científico, autor de las biografías de los investigadores aragoneses Santiago Ramón y Cajal, Lucas Mallada y Odón de Buen, junto a Ángel Pueyo, vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura-Unizar, Mirella R. Abrisqueta, directora y guionista de 'El olvido del mar', y Javier Puyuelo, director de la Fundación Odón de Buen (Zuera).

“Odón de Buen es el padre de la oceanografía en España, a mí me gusta verlo como nuestro Jacques Cousteau, un visionario que planteó a principios del siglo XX que los recursos del mar eran limitados, una idea que ahora tenemos muy clara pero que en ese momento era impensable, con su trabajo logró poner nuestra oceanografía a la altura de la de los mejores países europeos”, destaca Abrisqueta.

Pese a su relevancia, Odón de Buen es uno de los aragoneses insignes menos conocidos. Su biógrafo Antonio Calvo Roy, periodista científico, director en la actualidad de Sostenibilidad de Redeia, señala que “es incomprensible que alguien de la talla científica y humana de Odón de Buen haya estado desaparecido durante tanto tiempo. El documental de Mirella Abrisqueta, además de una delicia en sí mismo, es una excelente oportunidad de ayudar a recuperar un personaje tan importante y del que tenemos aún tanto que aprender”, destaca. Y añade: “Librepensador militante y republicano exaltado, como de él dijo Cajal, su visión política y su defensa del bien común le llevaron a una apasionada militancia que determinó su exilio en 1939. Convencido de la importancia de la formación de sus conciudadanos, además de su enorme tarea de profesor universitario durante 45 años, dedicó grandes esfuerzos a la divulgación de la ciencia y a la concienciación de la población sobre la importancia de los criterios científicos a la hora de tomar decisiones”.

El documental visita los destinos que marcaron la carrera del protagonista, Mónaco, Francia y España, pero también recurre a la creación de entornos virtuales. El actor Carmelo Gómez narra en primera persona y también interpreta las Memorias escritas por Odón de Buen en el exilio, primero en Francia y luego en México. “Cuando me propusieron esta historia, me informé de quién era este personaje y me fascinó que, estando rodeado de tantos mares, nadie se hubiera comprometido en el estudio en profundidad de los océanos en este país antes que él -ha declarado-. Después descubrí también que era un hombre muy comprometido social, políticamente y que era un hombre bueno, como decía su apellido”.

A pesar de sus humildes orígenes, De Buen logró la amistad de otro gran pionero en el estudio del mar, el príncipe Alberto I de Mónaco, tatarabuelo del actual regente. Juntos lograron convencer a Alfonso XIII de crear el Instituto Español de Oceanografía en 1914. En 'El olvido del mar', Alberto II de Mónaco recuerda la figura de su abuelo, en el que también participan la nieta de Odón de Buen, Clementina de Buen, los historiadores Isabelle Renaudet, Alberto Gomis y Joan March, miembros del Instituto Español de Oceanografía, representantes del Laboratorio Oceanográfico de Banyuls Sur Mer (Francia) y el presidente de la Fundación Odón de Buen, y alcalde de Zuera, Luis Zubieta.

Este proyecto es un documental de la productora Sintregua, que cuenta con el apoyo de Aragón TV, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zuera y el Instituto Español de Oceanografía, que ha querido homenajear a su insigne fundador bautizando con su nombre al mayor y mejor buque oceanográfico de su flota, un barco que en estos momentos se está construyendo en Vigo y que en 2024 surcará todos los océanos del planeta.