'El olvido del mar', la odisea marina del aragonés Odón de Buen, se estrena en Madrid

“Odón de Buen y del Cos es uno de los grandes personajes contemporáneos de Aragón. De los auténticamente imprescindibles, un hombre de ciencia, comprometido con su tiempo, uno de los padres de la Oceanografía en Europa y creador del Instituto de Oceanografía de España, en 1914. ¿Quién le iba a decir a él que un chico de Zuera, hijo de sastre, iba a hacer lo que hizo?”, dice Mirella R. Abrisqueta, que estrena el lunes 27, en el Círculo de Bellas Artes, a las 18.00, su documental de 70 minutos ‘El olvido del mar’, centrado en su vida, nada fácil, y en sus numerosos logros. Nació en 1863 y murió en el exilio en 1945. El documental cuenta con la presencia del actor Carmelo Gómez, ganador de dos Goya.

“Llegué tarde a Odón de Buen. Lo fui conociendo poco a poco, y le dedicamos dos reportajes en Aragón Televisión, en el programa ‘En ruta con la ciencia’. Cuando lees sus memorias, que quedaron inéditas, y analizas su figura, te das cuenta de su importancia. Era amigo de Alfonso XIII y de Alberto Grimaldi, el príncipe de Mónaco. Hemos tenido la suerte de que su descendiente directo, el actual Alberto de Mónaco, haya hablado en el documental”. La directora de cine dice que, además de toda la gente que conoció, de su labor vinculada a la navegación, cuando se ve su lista de homenajes y condecoraciones, “casi no das crédito. Estaba en posesión de la Legión Extranjera de Francia, y aquí había caído en el olvido. Su estatua en Zuera fue arrancada y estuvo por ahí perdida hasta que su hijo se la llevó a Barcelona, y la devolvió cuando Zuera inició la recuperación de este hijo ilustre”.

Mirella recuerda que, aunque era republicano, fue amigo del dictador Miguel Primo de Rivera. “Era un hombre tolerante y acogedor. Fue profesor en Barcelona durante 20 años, y solía llevar a los alumnos de excursión: a los más modestos por distintos lugares de España, por ejemplo los llevó a la Ciudad Encantada de Cuenca, y a los más pudientes, que podían costearse salidas al extranjero, los llevaba por Europa. El franquismo lo borró por completo”, apunta.

El retrato de Odón de Buen, fechado en 1936. Fundación Odón de Buen/Sintregua

Odón de Buen fue un hombre dinámico y emprendedor. Contó con la complicidad del citado Alberto de Mónaco, que lo ponderó ante Alfonso XIII, y este lo apoyó en sus investigaciones. “Era un sabio inteligente y simpático, con un gran sentido común. Advirtió ya en su tiempo que el mar no era ilimitado, que había que evitar la contaminación, controlar la energía del mar; tenía visiones ecológicas de futuro. Creó el Instituto de Oceanografía de España, en Madrid, en 1914, pero antes lo hizo en Mallorca y en Málaga”, explica Mirella R. Abrisqueta.

La realizadora revela un curioso detalle: cuando se pasó el documental en el Festival de Cine Español de Málaga se vivieron escenas de gran emoción. “Allí lo recuerdan y lo quieren mucho, y participaron en el coloquio. Lo valoran de verdad. Vinieron una veintena de profesionales, y la directora actual del instituto vendrá el lunes a Madrid a la proyección en el Círculo de Bellas Artes”. El día 12 de abril se proyectará en Zuera y más tarde en el III Festival Saraqusta. “Mi sueño y mi deseo es que se pase también en cines”, señala.

"Era amigo de Alfonso XIII y de Alberto Grimaldi, el príncipe de Mónaco. Hemos tenido la suerte de que su descendiente directo, el actual Alberto de Mónaco, haya hablado en el documental”, dice Mirella

Con todos estos elementos, Mirella R. Abrisqueta escribió el guión. “Otro detalle curioso fue que en la Guerra Civil fue apresado en Mallorca y estuvo en la cárcel más de un año. Al final lo cambiaron por Pilar Primo de Rivera y una sobrina. Se fue al exilio, ya diezmado y enfermo, y se murió en 1945 en México”, apunta, y recuerda que tuvo bastante éxito con sus libros científicos, “que eran auténticos best-sellers del momento y le dieron mucho dinero en ‘royalties’. El financió las escuelas de Zuera”.

Cuando todo estaba bastante avanzado, surgió la posibilidad de trabajar con Carmelo Gómez. “Ya lo he contado. Me imponía un poco, pero trabajar con él ha sido una maravilla. Cuando vio el guión me dijo que el personaje le parecía espléndido pero que al guión le faltaba profundidad, una dimensión más compleja. ‘El proyecto me parece un poco superficial. Tienes que hacerlo más sólido. Lo puedes perfeccionar’, me dijo. Y se puso a trabajar en ello. Me dio muchas ideas para mejorar, aprendí mucho de él y creo que mejoramos bastante el libreto. Es exigente y talentoso, y trabajar con él ha sido fácil”, señala.

Odón de Buen con su esposa Rafaela. Siempre hubo amor y complicidad. Fundación Odón de Buen/Sintregua

De entrada no se trataba de que Carmelo Gómez diera vida a Odón de Buen como de que investigara aspectos del científico, pero al final, dentro de una escenografía claramente simbólica y alegórica, con un fondo virtual que ha hecho Xreality Studios, se transforma en Odón de Buen sin dejar de ser Carmelo Gómez. “Hemos grabado en muchos sitios: Marsella, Mónaco, Barcelona, Mallorca, Caspe, Zuera, Cabo de Palos (Murcia). Me importaba mucho que se viese su relación con el mar, que se percibiese, que se sintiese es vínculo que lo caracteriza, como se lee en sus ‘Mis Memorias’ (IFC, 2003) y en su libro ‘De Kristianía a Tuggurt’ (IFC, 1998). Diversos fragmentos de ‘Mis memorias’ animan la pieza.

Aunque no existen archivos de cine de Odón de Buen, Mirella y su productora Sintregua Comunicación han comprado imágenes en Mónaco, a la Fundación Getty y a la casa Pathé, y han empleado muchos materiales que están en Zuera, en la Fundación Odón de Buen, “que se ha volcado con el proyecto como la bibliotecaria Chus Juste, así como sus descendientes.. Intervienen familiares, científicos, estudioso, su biógrafo Antonio Calvo Roy". Los directores de fotografía son Jorge de Bautista y Juan Plaza; Raúl Navarro ha asumido la dirección de arte y las ilustraciones; Ana Esteban es la directora de producción y Marisa Fleta ha hecho la labor de edición.

Mirella R. Abrisqueta está muy ilusionada con este proyecto. Raúl Navarro.

“Ha sido un proceso muy largo de posproducción” concluye Mirella, que tiene otros proyectos en la cabeza, entre ellos un documental sobre Igor el Ruso que mató a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero y al ganadero José Luis Iranzo, nieto del Pastor de Andorra.

LA FICHA

'El olvido del mar'. Dirección: Mirella R. Abrisqueta. Estreno, lunes 27, a las 18.00. Círculo de Bellas Artes de Marid.