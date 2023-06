Aliaga defiende el proyecto de la empresa Helios Aragón en Monzón para crear un 'hub' europeo de hidrógeno natural

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha afirmado este miércoles que "Aragón no puede cerrar la puerta a convertirse en el primer 'hub' europeo" de hidrógeno natural, de ahí su apuesta por el proyecto de la empresa Helios Aragón de extracción en Monzón (Huesca) de extracción de 55.000 toneladas al año durante 20 años y también de helio.

Aliaga ha manifestado que "Aragón no puede cerrar la puerta a convertirse en el primer 'hub' europeo" y ha hecho notar que "la dependencia energética en el sur de Europa ha cambiado".

"El Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que está en su mano declarando de interés el proyecto, hablando con el Ministerio e intentando cambiar la legislación de minas".

"Como pasó cuando el 'boom' del carbón y las renovables, ahora estamos ante un horizonte extraordinario y por el Gobierno de Aragón no va a quedar ninguna duda de que vamos a poner toda la carne en el asador para que se haga con todas las garantías". Ha subrayado que la técnica del 'fracking' está excluida de este proyecto y que se utilizará el procedimiento habitual en las grandes instalaciones de gas.

Arturo Aliaga ha aseverado que este es "un acontecimiento histórico" y que la producción ha pasado del carbón al gas natural, en el Serrablo (Huesca), donde se halló hidrógeno, cuya explotación ahora ha comparado con la llegada, hace dos décadas, de las energías renovables.

Ha recordado que el Ejecutivo autonómico otorgó la concesión a Helios Aragón en 2020 y que, tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático, él contactó con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para plantearle una propuesta que permitiera, en aplicación de la normativa sobre minas, iniciar la explotación de este recurso.

El CEO de Helios Aragón, Ian Munro, ha explicado que "la visión general del proyecto es que sea posible crear el primer 'hub' europeo en Aragón" teniendo en cuenta que "se produciría el hidrógeno natural más competitivo del mercado", con un coste de 0,75 euros el kilo, y se convertiría en "un vector crítico, muy competitivo" para la industria, también en la Comunidad Autónoma.

También ha puesto de relieve que las emisiones de CO2 serán "inexistentes", de forma que la explotación será "muy sostenible" y que el proyecto conllevar una inversión inicial de 900 millones de euros y exigirá la creación de 300 empleos directos y 1.500 indirectos, "todos de alta cualificación y con una especialización crítica".

Munro ha recalcado que "el hidrógeno natural siempre ha estado ahí" y que ya en los años 60 una empresa española buscó gas y petróleo en las proximidades encontrando hidrógeno, que no explotó porque entonces no tenía demanda, pero "ahora sí" es comercializable y es "sumamente estratégico" y, además, no requiere tecnología nueva, sino que la que se puede utilizar "es segura".

El director general de Industria, Carlos Javier Navarro, ha resaltado que la empresa está muy segura de la viabilidad del proyecto y que hay reservas para explotar el yacimiento durante 20 años.

La perforación del pozo comenzará en 2024, con una inversión de 12 millones de euros y la primera fase de producción se llevaría a cabo entre 2025 y 2028, con una inversión de 500 millones de euros, reforzando la posición de Aragón como "valle del hidrógeno", con la posibilidad de extraer helio, que actualmente en la UE solo produce Polonia.

Otros proyectos

En la última reunión del Patronato de la Fundación del Hidrógeno se anunciaron los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) que se desarrollarán en Aragón.

De los siete seleccionados en España por la Comisión Europea, dos son en Aragón: el promovido por Endesa e Industrias Químicas del Ebro, en Zaragoza, y el de Térvalis y Energías de Portugal en Teruel. Como dijo el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, "están al más alto nivel".

El Consejo de Gobierno también declaró como Inversión de Interés General y Autonómico el proyecto H2 Pillar de producción de hidrógeno verde a través de energías renovables -eólica y fotovoltaica-, en los términos municipales de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro por la empresa Aragonesa del Hidrógeno Verde S.L., entidad constituida al 50% por Compañía Energética Aragonesa de Renovables S.L. y Enagás Renovable S.L. Se trata de una inversión de 179,69 millones de euros por la que se instalarán electrolizadores con una potencia de 60 MW.

De esta manera se desarrollará la producción de hidrógeno verde por electrólisis, derivada de energía eléctrica producida por parques fotovoltaicos y eólicos para su utilización en la industria y la movilidad de gran tonelaje.

El proyecto ha obtenido la calificación de PERTE vinculado a los Fondos Europeos Next Generation y se amplía la declaración de Interés Autonómico otorgada el pasado 5 de octubre de 2022 a los parques eólicos y fotovoltaicos. Incluye la generación de electricidad renovable y su distribución a los usuarios finales. De los 160 proyectos presentados en España se han aprobado 22. El único de Aragón es este, con una subvención de 14,3 millones de euros.

20 aniversario

El vicepresidente Arturo Aliaga clausuró la semana pasada el acto de apertura por el XX aniversario de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, donde hizo un repaso de los veinte años de trayectoria de la Fundación y recordó "la intrepidez de 28 empresas y entidades que iniciaron esta aventura y que compartieron una visión para no perder el tren de una tecnología que estaba naciendo".

La capacidad para anticiparse de la Fundación Hidrógeno Aragón hace veinte años la ha llevado a ser la entidad española con más éxito en proyectos en el principal instrumento de la Comisión Europea para promover las tecnologías del hidrógeno. El Gobierno de Aragón se convirtió la primera asociación europea de regiones por la electromovilidad y las pilas de combustible y Aragón fue pionera al impulsar la Plataforma Europea de Especialización Inteligente del Parlamento Europeo de Valles del Hidrógeno y es, en la actualidad, miembro de Hydrogen Europe. Hoy Aragón representa a todas las regiones europeas en la principal asociación del sector.

La Fundación Hidrógeno Aragón es la única entidad europea que interviene en cinco proyectos de Valles de Hidrógeno financiados por Europa. Y el balance que se puede hacer a día de hoy es que participa en 250 proyectos europeos.