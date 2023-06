La Inspección de Trabajo sale a la calle en Zaragoza para exigir al Gobierno que cumpla

"Un Gobierno serio tiene que cumplir lo que aprueba y no puede exigir a los ciudadanos que cumplan si ellos no lo hacen". Con estas palabras, resumía Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, el sentir de inspectores, subinspectores y personal técnico y administrativo que trabaja en la dirección territorial de la Inspección de Trabajo de Zaragoza, que al igual que a los compañeros del resto de España, han protagonizado concentraciones de protesta en todas las capitales.

Su reclamación, que los ministerios de Trabajo y Hacienda cumplan el plan de modernización de la Inspección de Trabajo, aprobado hace casi dos años, con una estructura acorde a las mayores cargas de trabajo y una retribución en condiciones sin los agravios de discriminación salarial que existen en este momento.

Ante el edificio Trovador, sede de la Inspección de Trabajo, el director territorial de este organismo, Román García Oliver, ha manifestado que "no hay explicación para que el Gobierno rechace ahora, un plan que aprobó hace casi dos años" y ha mostrado su malestar porque "se oponga a mejorar un servicio público, el único que protege los derechos de trabajadores cuando vemos que otros colectivos en muy corto espacio de tiempo, con menos justificación y con no más cualificacion consiguen mejoras", en relación a los jueces y fiscales.

Con la advertencia de que no pararán hasta que el Gobierno cumpla y una huelga indefinida prevista a partir del día 26 de junio si el Ejecutivo que preside Sánchez no les escuha, Ercoreca de la Cruz ha repondido a la ministra de Hacienda que esto no se soluciona con la provisión de 800 plazas, como dijo ayer, o el incremento de la productividad.

"Le decimos que no, que necesitamos una estructura racional de trabajo y una mejor organización y que no hay excusas. Que tiene que cumplir el acuerdo firmado en 2021 y publicado en el BOE"

"Antes había 20 opositores por plaza y ahora 4", ha recordado en la Inspección de Trabajo y eso sucede, porque no hay carrera profesional y llevamos 20 años sin estructura y con muchas más cargas de trabajo y sin abordar ese necesario plan de modernización".

Ha destacado que hoy no solo en Zaragoza sino en toda España, plantillas, sindicatos y 52 jefes de la Inspección así como los 17 directores territoriales lo han reclamado alto y claro. Y que irán a la huelga si es necesario.

García Oliver ha denunciado la carencia de estructura en la Inspección de Trabajo. "No tenemos ninguna estructura para atender las necesidades. Solo un jefe y 52 personas que trabajan para él", ha dicho, "haciendo 12.000 expediente al año".

Lo que pedimos, ha añadido, es una reorganización completa, una estructura intermedia para poder realizar bien el trabajo, asumir esa responsabilidad extra que tenemos de sacar 500.000 expedientes al año con 72 líneas se trabajo y que el Gobierno cumpla con esa mejor organización a la que se comprometió". Es decir, ha señalado, poder hacer un trabajo de calidad y "no a destajo porque eso es lo que perseguimos". Lo que no quieren es que se cumpla el refrán de "en casa del herrero, sartén de palo" cuando han asumido una sobrecarga de trabajo tremenda estos últimos años con los ERTE, la reforma laboral, la aplicación de la subida del salario mínimo, etc

"Un subispector o inspector entra a la Administración y después de 25 años sigue ganando lo mismo", ha criticado. Y además "gana un 45% más que otros compañeros con igual responsabilidad". "Hay agravios comparativos muy importantes con compañeros que realizan las mismas funciones. Mientras que el Páis Vasco y Cataluña estas competencias ya las han transferido, en el resto de comunidades sigue habiendo y agravios de diferencias salariales que se reclaman en los tribunales y se ganan", ha señalado, incidiendo en que "no es de recibo" que esto ocurra en la Inspección de Trabajo, ha remarcado su director territorial en Aragón.