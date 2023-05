Ambulancias Tenorio asume el transporte sanitario urgente de Aragón entre críticas de los sindicatos

El nuevo contrato de transportes sanitario urgente adjudicado a Ambulancias Tenorio inicia este jueves 1 de junio su actividad en Aragón entre críticas de las organizaciones sindicales que denuncian incumplimientos de los pliegos por parte de la empresa que, consideran, pueden comprometer la calidad del servicio.

Denuncian, entre otras cuestiones, la falta de vehículos nuevos y de las bases operativas provisionales del servicio para las guardias que a partir de ahora son presenciales y no localizadas. Hay que recordar que el sector del transporte sanitario inició una huelga el pasado 16 de enero para impulsar la renovación de un convenio colectivo caducado desde 2019.

Cooperación Sindical ha advertido que el servicio comienza con una parte de los vehículos que no son nuevos. José Luis Martínez, de la organización CSIF, ha estimado que cerca del 80% de las bases operativas presenciales no están listas a tiempo. "La adjudicación fue en febrero y ha habido suficiente tiempo para que, al menos, hubieran comunicado dónde va a poner estar los profesionales. Estos espacios tienen que ser supervisados por los servicios de prevención para garantizar que cumplen unas condiciones mínimas higiénico-sanitarias", explicó. En los casos de 24 horsa de guardia, ha reprochado que nadie ha comunicado a la plantilla dónde deben ir a comer o cenar o si deben hacerse cargo de las comidas.

Desde el Gobierno aragonés han subrayado que Ambulancias Tenorio cuenta con un equipo en el territorio con 90 vehículos desplegados, que se activan desde el Centro Coordinador de Urgencias en función de las necesidades de cada paciente y atendiendo a criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad.

Sobre la falta de parque móvil, han concretado que se trata de 19 vehículos 4x4 que se destinarán a los traslados en condiciones meteorológicas adversas que no han podido llegar a tiempo por dificultades en el suministro y los actuales serán sustituidos a lo largo de junio. Aclararon que la empresa advirtió de esta situación.

En relación con la falta de bases operativas, constataron que la implantación del nuevo contrato será progresiva, y Ambulancias Tenorio cuenta con seis meses para montar las bases operativas.

Cooperación Sindical también ha recriminado que con excepción de en Zaragoza capital, el resto de recursos no disponen de la plantilla que contempla el convenio colectivo en cuanto a jornada anual y que la empresa no les ha proporcionado la ropa de alta visibilidad. Añadió que a los enfermeros de las bases de la Uvi se les ha ofrecido continuar su labor en el Servicio Vital Básico (SVB), pero como técnicos en emergencias, mientras que personas de medicina con capacitación del 061 no van a seguir por no disponer de ubicación, algo que califican de "desconcertante".

Vuelos nocturnos

Cooperación Sindical ha cuestionado que los prometidos helicópteros nocturnos "ni están ni se es espera", una ausencia que "precariza" a las zona rurales donde se va a desactivar el recurso de noche. Lo mismo ocurre, han asegurado con los 24 vehículos del 112 que el Gobierno aragonés aseguró iban a reforzar la cobertura sanitaria.

Desde el Departamento de Presidencia han insistido en que los helicópteros pueden ya volar por la noche y que el contrato para el parque móvil del 112 "está tramitándose, todo sigue adelante".

Ante la llegada de la nueva concesionaria, que coge en la medianoche del miércoles al jueves, Sanidad ha subrayado que este contrato cuenta con la mayor dotación de la historia de Aragón y pasa de 19 a 31,6 millones al año. Además, las horas semanales de presencia física de las ambulancias se multiplica por cinco, sin hacer distinción entre fines de semana y días laborales, y el personal crece en casi 200 personas, alcanzando los 700 trabajadores.

Esto, han asegurado, se traduce en una mejora notable para los ciudadanos, dado que el nuevo contrato garantiza mejores equipamientos y mejores dotaciones. Desaparecen las ambulancias localizadas, que solo contaban con un conductor para ser sustituidas por ambulancias con al menos, dos técnicos en emergencias sanitarias. Se mejoran los tiempos de respuesta porque desaparece la localización, además de que ningún dispositivo establece diferencias entre los días laborables y los fines de semana.

El servicio establece dos tipos de recursos: Soporte Vital Básico (SVB), con dos técnicos en emergencias sanitarias; y Soporte Vital Avanzado (SVA), que incorpora tres modalidades de trabajo las UME (médico, enfermero y dos técnicos) y las UVI (técnico, médico y enfermero), y los SVAE (enfermero y dos técnicos).