Azcón asegura que, si es presidente de Aragón, las ambulancias prestarán servicio las 24 horas del día

El presidente del Partido Popular de Aragón y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por esta formación política, Jorge Azcón, se ha comprometido este lunes en Alcañiz a mejorar durante sus primeros cien días de mandato el pliego de condiciones del transporte sanitario urgente.

El líder de los populares ha considerado fundamental blindar el servicio que prestan las ambulancias y UVI móviles para que puedan atender a todos los ciudadanos de la Comunidad durante las 24 horas del día.

“Hay pocos lugares como Alcañiz que reflejen tan bien los problemas de Sanidad de la Comunidad. En Alcañiz se han recortado las ambulancias y el servicio de UVI móvil por las noches y los fines de semana. Siete plazas de médicos MIR se han quedado desiertas y el 80% de la plantilla sanitaria firmó una carta dirigida a la consejera de Sanidad en la que se le indicaba que no hay personal suficiente como para prestar un servicio de calidad”, ha indicado.

Azcón ha subrayado que el sector sanitario de Alcañiz presta servicio a un elevado número de habitantes, más de 70.000.

El candidato a ocupar el sillón del Pignatelli se ha referido también al anunciado hospital de Alcañiz, “que se tendría que haber construido hace cinco años y que sigue sin materializarse porque el PSOE prefirió parar las obras en lugar de empezarlo”.

La prioridad de cara a la nueva legislatura, ha subrayado, tiene que ser la Sanidad: “Durante estos años, la mala gestión de Lambán ha hecho que la Sanidad, a la hora de ser evaluada por los ciudadanos, haya bajado puestos en los ranking. Cuando gobernaba el PP, la de Aragón era la segunda Sanidad mejor valorada en España. En esta legislatura, hemos bajado puestos hasta ocupar el puesto undécimo”.

“La prioridad tiene que ser mejorar los servicios sanitarios, empezando por el servicio de ambulancias. Por eso me comprometo a mejorar el pliego de condiciones del transporte urgente sanitario en los primeros cien días de Gobierno para que localidades como Alcañiz, Jaca o Barbastro tengan una UVI móvil que dé tranquilidad y seguridad a los habitantes de las respectivas áreas sanitarias”, ha concretado.

Ha afirmado que también quiere evitar "lo que ha ocurrido con el presupuesto sanitario, que se ha reducido en casi un 4%. Ninguna comunidad autónoma ha hecho un recorte semejante, de cien millones, que supuso el despido de 2.600 sanitarios. En Alcañiz hemos visto que la mala gestión se ha cebado con la Sanidad, ya que ese hospital que no han construido ha visto como, además, el proyecto para los accesos se ha retrasado un año”.

Ha apuntado que otro de los grandes problemas de la Sanidad aragonesa, se refleja en las demoras en las intervenciones quirúrgicas y la atención de médicos especialistas: “Nunca habíamos sido líderes a nivel nacional en listas de espera. Tampoco nunca se habían recortado los servicios de ambulancia ni se habían cerrado consultorios o puntos de atención continuada porque faltaban médicos”.

“La única posibilidad de cambio pasa por votar al Partido Popular”

Jorge Azcón ha manifestado que el próximo domingo “nos jugamos cambiar la Sanidad y ponerla como prioridad”. “El PSOE ha gestionado mal el ámbito sanitario y ha conseguido peores resultados en todo lo que tiene que ver con la Sanidad”.

Ha añadido que “quien quiera un cambio en Sanidad tiene que saber que la única alternativa es la del Partido Popular, si no concentramos el voto en torno al Partido Popular, no habrá cambio. La única posibilidad de que haya un cambio moderado y tranquilo para que Lambán no pueda formar Gobierno pasa por votar al Partido Popular”.

El Plan Pirineo del PP

Azcón también se ha referido al anuncio este domingo por parte del candidato socialista, Javier Lambán, de inversiones por valor de 448 millones en el Pirineo, una propuesta que ha tildado de "improvisada" y ha estimado "muy parecida" al Plan Pirineo del Partido Popular

“Es evidente que al señor Lambán las encuestas le van mal. Y, cada vez que esto ocurre, insulta y utiliza el discurso del miedo. Eso es lo que hizo el señor Lambán, que prometió a la desesperada una copia de lo que ha propuesto el Partido Popular. Los aragoneses tienen que saber que no es verdad, que eso no está en su programa electoral y que es una improvisación después de ver las necesidades de inversión en el Pirineo”, ha dicho en Alcañiz.

“Hablan de algunas actuaciones que ya estaban previstas en lugar de dar explicaciones por el mayor fracaso, que ha sido perder fondos europeos para el Pirineo y el sector de la nieve”, ha agregado