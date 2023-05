Cuántos años tienen y dónde viven los alcaldes más jóvenes de Aragón

Pedro José García Miravete nació en marzo de 1998 y Marina Ara en septiembre de 1999. El primero, a sus 25 años, es el alcalde de la localidad turolense de Valdelinares, la más alta de España. La segunda, con solo 23, es la regidora de la bella localidad oscense de Santa Cruz de la Serós que se extiende a los pies del monasterio de San Juan de la Peña.

La historia de estos jóvenes es muy diferente: Pedro José repite como candidato por el Partido Popular en su pueblo, donde ya fue el número 1 de la lista en 2019, pero Marina Ara (del PSOE) llegó a la Alcaldía de rebote. "Soy de un pueblo pedáneo de Santa Cruz, Binacua, y me presenté en 2019 para rellenar la lista. Fui concejal y cuando falleció la anterior alcaldesa ninguno de los concejales que iban delante de mí quería ser alcalde y me cayó el marrón", asegura.

Sin embargo, tanto Marina como Pedro están muy orgullosos de trabajar para sus municipios a pesar de su juventud y los dos quieren revalidar su cargo este domingo y contar con la confianza de sus vecinos porque su ilusión es común: mejorar sus pueblos.

Pedro García: "Me gustaría atraer vecinos al pueblo"

Pedro José García Miravete vive en Valdelinares y desarrolla su trabajo en esta pequeña localidad de Teruel de menos de cien habitantes. "Soy de los pocos jóvenes que vive en el pueblo" explica el ganadero, que se siente muy querido en su municipio. "La gente agradece el trabajo", confiesa. García Miravete es un alcalde comprometido con la difícil tarea de poblar la España Vaciada y asegura que le gustaría "atraer más gente al pueblo". Además, sueña con terminar en la próxima legislatura un proyecto que tiene a medias: "Quiero ver terminado el punto de placas solares para abastecer al municipio. Esta iniciativa está ya en marcha", asegura. Por eso, a pesar del trabajo, vuelve a presentarse y espera volver a revalidar su cargo el domingo.

Marina Ara: "Quiero mejorar el abastecimiento de agua"

Marina Ara todavía no ha cumplido los 24 años y ya dedica parte de su tiempo a trabajar por el presente y el futuro de la localidad de Santa Cruz de la Serós en Huesca que, junto a sus núcleos pedáneos como Binacua, aglutina un total de 250 habitantes. Esta joven titulada en Trabajo Social es empleada de un supermercado y estudia una oposición, y a la vez compagina todo esto con sus funciones municipales. "Es un trabajo que no está pagado", explica Marina, que llegó a la Alcaldía a mitad de legislatura y que, a pesar de todo, vuelve a presentarse por el PSOE a las elecciones: "Me encantaría mejorar la captación de agua en el municipio y más ahora con la sequía. Tenemos problemas y no me gustaría que mi pueblo se quedase sin agua", explica.

En Santa Cruz de la Serós se presentan tres partidos, pero ella tiene la ilusión de ser alcaldesa, otra vez. "Aquí se vota a la persona, no a la candidatura", asegura.