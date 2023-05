Conoce a los dos alcaldes más veteranos de Aragón: tienen más de 80 años y están en Teruel

El amor no tiene edad y tampoco la política. Un buen ejemplo del cariño por el terruño y del trabajo municipal son los dos alcaldes de la provincia de Teruel que cuentan con más de 80 años cada uno y que administran dos pequeñas poblaciones de la provincia que, en conjunto, tienen poco más de 500 habitantes. Los dos vuelven a ser candidatos por sus respectivos partidos en estas elecciones y uno de ellos, además, lleva 45 años al mando de su municipio: desde 1979.

Manuel Murciano, de 82 años nació en 1941 y lleva 45 años como como alcalde de Moscardón, en la Sierra de Albarracín. Ya son once las legislaturas al frente de este pequeño municipio de 60 habitantes que no ha conocido otro alcalde en Democracia ya que lleva ganando desde 1979 (¡y con mayoría absoluta!). Este candidato del PAR vuelve a repetir en las listas a las elecciones de 2023. "Entré como alcalde con 38 años y ahora tengo 82", asegura orgulloso a HERALDO. "En cada convocatoria electoral he ganado por goleada, es decir, con una mayoría muy holgada".

Murciano es el decano de los alcaldes de Aragón y lleva veinte años en el Partido Aragonés, pero antes militó en las filas del PP y en sus comienzos en política formó parte de UCD. Toda una vida volcada en su municipio. "No somos un pueblo envejecido", aseguraba en una entrevista a HERALDO DE ARAGÓN. "En 20 años no hemos bajado de población y crecemos ligeramente. Tenemos 12 niños de entre 10 y 16 años. Funcionan dos hoteles, un restaurante y un bar y en verano sumamos 400 personas", afirmaba orgulloso.

Joaquín Lafaja (80 años) al frente de Urrea de Gaén

Joaquín Lafaja, junto a dos vecinas en Urrea de Gaén. Laura Castel

Pedro Joaquín Lafaja Sesé es el regidor de la localidad turolense de Urrea de Gaén. El 29 de junio cumplirá 80 años y ésta es su segunda legislatura al frente de este municipio de cerca de 500 habitantes de la Comarca del Bajo Martín.

Tras dos legislaturas vuelve a presentarse por el Partido Popular en su municipio. "Me interesa defender el Ayuntamiento", asegura este trabajador incansable. "Yo todo lo hago sin cobrar. Trabajo por mi pueblo y por mi ayuntamiento. Hay gente joven pero al final me han pedido a mí que me presente", añade el regidor que vuelve a ser cabeza de lista de los 'populares' a sus casi 80 años.

Pedro Joaquín reside desde siempre en Urrea de Gaén y allí también vive su hermano gemelo. Es un superviviente y en 2003 venció una grave enfermedad. "Soy muy activo y tengo un huerto. La actividad es la base de la salud", añade. En estos comicios del 28 de mayo volverá a presentarse a la alcaldía. "No sé si me elegirán. Unos dicen que sí y otros que no. Ya veremos", concluye.