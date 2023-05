Terminar el nuevo Plan General de Ordenación es prioritario para los candidatos en Teruel

Aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel, que sustituirá al desfasado planeamiento de 1985, es una de las prioridades de los nueve cabezas de lista al Ayuntamiento. Mejorar los accesos a la ciudad, generar más oferta de vivienda o potenciar el mantenimiento urbano figuran también entre los objetivos de los alcaldables.

La alcaldesa y aspirante a la reelección por el PP, Emma Buj, que parte como favorita en todas las encuestas, defiende su gestión como el mejor argumento para pedir el voto de los ciudadanos y algo parecido hace su socio de equipo de gobierno, Cs, liderado por la concejala Nuria Tregón.

Los partidos que aspiran a arrebatar a PP y Cs el gobierno de la ciudad ponen sobre la mesa sus propuestas. La candidata socialista, Rosa López, considera primordial recuperar la sintonía con la DGA; la cabeza de lista del PAR, Eva Fortea, aboga por introducir la figura del concejal delegado de barrio; el número uno de Vox y también aspirante a la presidencia del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, se decanta por mejorar la carretera de Villaspesa.

El cabeza de lista de CHA-EMT, Zésar Corella, lanza como proyecto estrella reutilizar el Obispo Polanco en cuanto la atención sanitaria se traslade al Planizar; el número uno de Ganar-IU, Nicolás López, considera prioritario mejorar el mantenimiento urbano; y su homóloga de Podemos, Sandra González, prioriza la atención a la juventud. El alcaldable de Teruel Existe, Enrique Marín, sostiene que una empresa municipal mejoraría la prestación de servicios y los abarataría.

A la hora de pactar, solo el PP se muestra abierto a acuerdos con Vox. Ante un tema puntual, pero de gran carga sentimental, como el destino del Torico tras su restauración, los candidatos se inclinan, mayoritariamente, por dejar la decisión en manos de los expertos.

Los candidatos han respondido a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es lo más urgente para el próximo Ayuntamiento?

2. ¿Cuál es su proyecto estrella para los próximos 4 años?

3. ¿Cómo debe ser la ciudad del próximo PGOU?

4. ¿Cuál es su línea roja a la hora de pactar si no hay una mayoría absoluta?

5. ¿'El Torico' original debe volver a la plaza tras su restauración?

Emma Buj Sánchez (PP), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

Emma Buj Sánchez (PP): "No tengo líneas rojas para pactar, salvo el interés general de los ciudadanos"

1. "Lo más urgente para el Ayuntamiento que resultará de las elecciones del próximo día 28 es no perder el actual ritmo inversor y ejecutar los 120 millones de euros de fondos europeos concedidos a la ciudad, además de otras inversiones".

2. "Si lo valoramos por el volumen económico, la nueva piscina climatizada y el auditorio serán los proyectos estrella, pero cada turolense tiene su propio proyecto estrella, que es el que más le importa a él, y yo me dedicare a sacarlos todos adelante".

3. "Tiene que ser sostenible y amable para el ciudadano. Por eso prevé mejorar los barrios existentes, además de nuevos desarrollos en Los Planos y en la carretera de Alcañiz. Tendrá más parques y más equipamientos públicos".

4. "No tengo líneas rojas a la hora de pactar, salvo la de dar prioridad al interés general de los turolenses. Aspiro a recibir la confianza mayoritaria de los ciudadanos en las urnas. Escucharé el resultado de las elecciones, pero lo que nunca consentiré en este Ayuntamiento es que los intereses partidistas estén por encima del general, que es el que yo defiendo".

5. "Respecto al destino del Torico, me atendré a lo que digan los expertos".

Rosa López Juderías (PSOE): "Urge recuperar la cooperación con el Gobierno de Aragón y acabar el PGOU"

Rosa López Juderías (PSOE), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. "Lo más urgente es recuperar la coordinación con el Gobierno de Aragón, con el de España, con la DPT y la Comarca. También es urgente terminar de una vez el Plan General de Ordenación Urbana".

2. "Más que un proyecto estrella propongo un nuevo modelo de ciudad. Hay muchos proyectos necesarios, pero el primer reto es crear empleo para que la ciudad crezca. No tenemos herramientas para generarlo y hay que conveniarlas con la DGA. También hay que generar más oferta de vivienda, equipamientos en los barrios y una ciudad sostenible que use el turismo como factor de desarrollo".

3. "Una ciudad compacta, pero con el modelo que propone el avance del PGOU será difícil generar viviendas, porque propugna sobre todo la rehabilitación. También debe ser verde y con servicios".

4. "No pactaré con quien no respeta las normas democráticas, como Vox. Sería difícil pactar con el PP, pero hasta con ellos puedo llegar a acuerdos".

5. "Hay que esperar lo que digan los técnicos. El Ayuntamiento debe determinar su uso porque la restauración es distinta si se destina a la utilización anterior o a un uso puramente ornamental. Habrá que definir primero los usos y luego restaurar la pieza".

Nuria Tregón Martín (Cs): "Queremos que la gobernabilidad no esté condicionada por los extremistas"

Nuria Tregón Martín (Cs), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. "Lo más importante es mantener el buen rumbo que ha marcado Cs y que la gobernabilidad no esté condicionada por los extremistas. El impulso que Cs ha dado a la ciudad y los grandes proyectos encarrillados no se pueden ver perjudicados por los populistas. La estabilidad que hemos dado es algo muy valioso".

2. "Nuestro proyecto estrella es mantener la gestión que estamos realizando y que garantiza récords de inversión, mejores servicios y menos impuestos. Las grandes obras seguirán llegando, pero requieren estudios detallados y no promesas sin sentido en campaña".

3. "El PGOU está en marcha y tenemos que garantizar que termine en esta legislatura. Teruel está dando un paso importante hacia la ciudad del futuro, más amable y adaptada a las necesidades ciudadanas en cuestiones como la vivienda".

4. "No la habrá. Cs será decisivo para que el gobierno se construya desde el centro y no desde los extremos. Nuestra línea roja es no permitir que los populistas destruyan todo lo que hemos construido con esfuerzo y responsabilidad".

5. "Lo que no deben de volver a suceder son los errores cometidos. Haremos caso a los expertos y velaremos porque nuestro patrimonio sea cuidado como merece".

Eva Fortea Báguena (PAR): "Los concejales tienen que salir de los despachos y rendir cuentas de su gestión"

Eva Fortea Báguena (PAR), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. Lo primero es descolgar el teléfono para contactar con el presidente de la DPT para solucionar el coste del parque de bomberos. Luego habrá que priorizar por áreas.

2. Más que un proyecto estrella, tenemos varias propuestas. Queremos poner en marcha el programa «el ayuntamiento sale a la calle» porque los concejales tienen que salir de los despachos y contactar con los ciudadanos. Crearemos la figura del concejal responsable de barrio. Se desplazará periódicamente al barrio asignado para recoger sus necesidades y periódicamente y con frecuencia deberá informar sobre su gestión. Eso facilitará la relación con el ciudadano y la rendición de cuentas. También queremos implantar una tarjeta única para todos los recursos turísticos de la ciudad para mejorar la promoción y una oficina que facilite la tramitación digital, sobre todo entre los mayores. Promoveremos un plan de regeneración urbana de la calle San Francisco.

3. Vamos a esperar a la aprobación del PGOU tras el verano.

4. Nunca pactaremos con Vox, porque no cree en el estado de las autonomías.

5. Sí. Es un patrimonio de los ciudadanos y tiene que estar en el pedestal. No tiene sentido que esté en un museo.

Alejandro Nolasco Asensio (VOX): "El equipo de gobierno aprueba mucha inversión, pero solo ejecuta la mitad"

Alejandro Nolasco Asensio (VOX), aspirante a la alcaldía de Teruel A. GARCÍA/BIKOFOTO

1. Hay que desbloquear de una vez el PGOU. Hace cuatro años se nos dijo que esta legislatura iba a ser la de la aprobación y no ha sido así. Es un documento importante porque regulará las zonas urbanizables o los pisos turísticos.

2. Adecentar las entradas de la ciudad. Queremos ensanchar la Carretera de Villaspesa con el encauzamiento de la acequia que discurre paralela. No es digno para Teruel tener esa entrada, en unas condiciones terribles. Proponemos una carretera de doble carril con un bulevar para pasear. Porque se habla mucho, pero se hace poco. El actual equipo de gobierno aprueba unas inversiones de las que solo se ejecuta la mitad.

3. Debe ser más verde y cómoda y que tenga más en cuenta al Arrabal y San Julián, que están abandonados. Debe impedir aberraciones arquitectónicas como La Glorieta o la plaza de Los Amantes. Menos acero corten y más piedra.

4. Es difícil pactar con la izquierda. Los votantes del PP quieren que su partido se entienda con Vox y también estamos abiertos a pactar con Teruel Existe.

5. Sí, porque es el símbolo de la ciudad, que se cayó por una negligencia terrible. Hay que aprobar con urgencia una ordenanza de protección del patrimonio.

Nicolás López Sancho (Ganar-IU): "El Ayuntamiento debe priorizar la atención al día a día en lugar de las grandes obras"

Nicolás López Sancho (Ganar-IU), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. Nada más tomar posesión habrá que trabajar en el nuevo bus urbano, que debería remunicipalizarse e incorporar vehículos más eficientes y pequeños que mejoren la conexión con el polígono La Paz y los barrios rurales. El billete ordinario deber rebajarse un 50% y ser gratis para menores de 18 años.

2. El Ayuntamiento debe priorizar la atención al día a día que hace feliz al ciudadano, en lugar de desempolvar megaproyectos que reaparecen cada cuatro años.

3. Debe ser una población que afronte el cambio climático, con una mejor conexión entre la ciudad y los barrios rurales y con más viviendas de titularidad pública. Debe buscar el consenso ciudadano para evitar la judicialización y alargar los plazos

4. No pactaremos con el PP ni con Vox ni entraremos en un gobierno que no acepte condiciones básicas, como más vivienda pública, más atención a los barrios rurales, sostenibilidad, protección animal y un nuevo modelo cultural.

5. El Torico, que se rompió por una negligencia, será más débil tras su restauración. Si se repone el original, para actos como la puesta del pañuelico se podría quitar y poner la réplica. O también cabe dejar la réplica permanentemente.

Zésar Corella Escario (CHA-EMT): "Promoveremos un gobierno alternativo a Buj y con otro modelo de ciudad"

Zésar Corella Escario (CHA-EMT), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. Lo primero es terminar la revisión del PGOU, un documento que marcará el desarrollo de la ciudad, y lo siguiente crear un banco público de vivienda y un centro sociolaboral que trabajen para el bienestar de la mayoría.

2. La reordenación de los hospitales tras la apertura del nuevo centro el Planizar. El Obispo Polanco debe absorber las prestaciones del San José y convertirse en un hospital geriátrico con apartamentos tutelados. El San José y los espacios públicos contiguos deberán servir para equipamientos, con jardines, una escuela infantil y un centro de día.

3. Tiene que ser una ciudad más compacta, que rellene los huecos y que cuide la trama urbana ya existente. Debe distribuir de forma equitativa los equipamientos por todos los barrios. En tiempos de cambio climático, debe ser, además, una población más verde.

4. Nuestro programa. Promoveremos un gobierno alternativo al de Emma Buj, pero con un modelo de ciudad y de gestión distinto al que en las ultimas décadas han impulsado el PP y el PSOE.

5. La respuesta la deben dar los expertos en patrimonio, pero, en principio, no creo que sea posible que la escultura vuelva a la plaza del Torico tras su restauración.

Sandra González Albalad (Podemos): "Queremos transformar la realidad social desde el Ayuntamiento"

Sandra González Albalad (Podemos), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. Lo más urgente es proteger a la ciudadanía de cara de cara a las olas de calor que van a venir. Promoveremos refugios climáticos donde hay demasiado asfalto para que sean zonas más verdes, sombreados y con agua a cota cero parque sean lugares de encuentro.

2. Apostamos por las políticas de juventud y por una ciudad más universitaria ampliando titulaciones que tienen el 100% de demanda, como psicología y enfermería, y estudiamos implantar ingeniería industrial para especializar el campus en esta materia innovadora.

3. Queremos una ciudad más verde y que proteja el arbolado. Hay que extender la cota cero del centro urbano al resto de barrios para que calles y aceras sean accesibles para todos. Es básico pacificar el tráfico, sobre todo en torno a colegios e institutos.

4. No iremos de la mano con quien no apuesta por los derechos sociales o LGBTI y niega la violencia de género o quiere destruir el medioambiente. Pero apelamos al voto de gente a la que el PSOE se le queda corto y queremos tejer alianzas para formar parte del gobierno del Ayuntamiento para transformar la realidad social.

5. Si se hubiera protegido el patrimonio, no se hubiera destruido. Pero, sí, tras la restauración, debería volver a la plaza.

Enrique Marín Martínez (Teruel Existe): "Hay que crear una empresa pública para la prestación de los servicios"

Enrique Marín Martínez (Teruel Existe), aspirante a la alcaldía de Teruel Javier Escriche

1. La creación de la empresa municipal que gestionaría de manera directa los servicios públicos, como existe en otras ciudades. Esto supondrá un gran ahorro para las arcas municipales y mejorará las condiciones laborales de los empleados que prestan los servicios.

2. ‘Acércate al río’, con el Centro Nacional de Diseño Contemporáneo Manuel Pertegaz, integrado con el corredor verde sin barreras que uniría el río con la ciudad.

3. La ciudad debe contar con sistemas claros de infraestructuras que la articulen con una óptica integral y un objetivo común: hacer ciudad para todos de forma sostenible, contando realmente con la opinión y participación ciudadana. Defendemos un modelo de ciudad compacta, accesible, con vivienda cohesionada, con un uso variado del suelo, con movilidad que de preferencia al peatón. Teruel debe dar una buena imagen desde sus accesos, y mejorar las conexiones entre los barrios y la ciudad.

4. No hay pacto posible con Vox. O con quien forme gobierno no ellos.

5. Debe elevarse a consulta pública en Teruel, debiendo informar de cómo va a quedar después de la restauración, y los pros y contras, teniendo en cuenta la opinión de Patrimonio para la conservación.