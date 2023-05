Escolares aragoneses invitan a los ganadores del 28-M a comer en sus colegios el día después

Los colegios públicos zaragozanos de El Espartidero, Agustina de Aragón y Vadorrey-Les Alées protagonizan una buena parte del vídeo 'El comedor electoral' en el que los escolares retan al próximo presidente o presidenta de la Comunidad, entre otros políticos que salgan ganadores de las urnas el próximo 28-M, a probar el menú de sus centros el día después. Se trata de una campaña lanzada por Mensa Cívica, asociación sin ánimo de lucro que promueve comedores escolares públicos de calidad. El vídeo ha sido rodado en espacios de estos tres centros de la capital aragonesa, que cuentan todos con cocina propia, y los alumnos que aparecen pertenecen al colegio público San Agustín de Castellón de la Plaza (Valencia).

Según Mensa Cívica, uno de cada cuatro escolares de la Unión Europea está en situación de inseguridad alimentaria, en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que les impide el aprendizaje y que lleven una vida sana y feliz. En España, asegura, “las cifras son más alarmantes”, ya que 1 de cada 3 niños está en dicha situación, cuando para ellos la comida en la escuela representa el 50% de su ingesta energética diaria. En este contexto, las ayudas al comedor escolar solo alcanzan al 11,2% de niños y niñas en la educación obligatoria

Al abordar el funcionamiento de los comedores escolares la entidad diferencia entre la gestión y el servicio de cocina, denominadores comunes en todas las autonomías. “En lo que respecta a la gestión, los comedores escolares pueden estar en manos de empresas privadas de cáterin o en manos de la comunidad educativa”, explican.

La propuesta, obra de la asociación Mensa Cívica, tiene el objetivo de promover una restauración colectiva y social sostenible en nuestro país e introducir en el debate público la calidad, seguridad y accesibilidad alimentaria escolar

Y respecto al servicio de cocina, comentan, los hay que cuentan con estas instalaciones y otros que no. La diferencia principal entre estos dos tipos de centros radica en dónde se prepara la comida, si en el propio colegio ese mismo día o fuera de él, normalmente uno o varios días antes del momento de su ingesta, "de la mano de una empresa de cáterin que posee unas cocinas centrales en algún lugar de España y que trabaja la llamada línea caliente o la denominada línea fría”, contextualizan desde Mensa Cívica.

Situación en Aragón

En cuanto a la situación en Aragón, este colectivo recuerda que sigue a la espera desde hace cinco años de sacar una licitación para los comedores escolares. Según Mensa Civica, “ahora mismo no hay ninguna ley que ampare los contratos actuales, lo que deja un vacío a las ampas (asociaciones de madres y padres), que no dejan de reclamar y pedir sanciones a unas empresas que trabajan con unos contratos que no existen”. Esta situación, afirman desde la entidad, “provoca mucha incertidumbre, ya que en cualquier momento se podría decir que al día siguiente dejan de dar de comer a los miles de niños y niñas de las escuelas públicas de Aragón”. Algo que, “obviamente, no van a hacer, pero que les da bastante carta blanca para que la calidad de los menús no haga más que empeorar”.

Dentro del manifiesto ‘Comer es un acto político, por una política alimentaria justa’, dirigido a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 28-M, Mensa Cívica incluye cuatro puntos relacionados con los comedores escolares. El primero se centra en ampliar y fortalecer el programa de becas de comedor “para garantizar a los niños y a las niñas una comida caliente y nutritiva a la hora del almuerzo podría ayudar a los alumnos de familias con menos recursos a mejorar su nutrición y mejorar su rendimiento académico”. Como segundo punto, Mensa Cívica pide ampliar el Plan Escolar de Frutas y Verduras a todos los niños y niñas en edad escolar, “ya que este Plan puede utilizarse para reducir las desigualdades en el acceso a frutas y verduras frescas entre los niños y niñas e introducir la educación alimentaria en los planes de estudio”.

Diputados de los grupos de las Cortes de Aragón aceptaron el pasado 28 de abril la invitación a comer en el colegio público María Moliner de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

La tercera petición pasa por garantizar la calidad de todos los servicios de comedor, “independientemente de si están situados en la ciudad o en poblaciones rurales, adaptando el modelo a las necesidades existentes”. Y la cuarta, fomentar una compra y contratación pública alimentaria saludable y sostenible en todas las escuelas, de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En este sentido, Mensa Cívica subraya que la compra pública alimentaria responsable es quizás la política que tiene mayor impacto a la hora de fomentar la alimentación sostenible y saludable reduciendo sesgos y democratizando el acceso a los grupos sociales más vulnerables”.