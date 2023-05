Javier Lambán: "Ahora juego a fútbol con mi nieta mayor en el pasillo de casa"

Javier Lambán, el candidato del PSOE a revalidar la presidencia, recomienda leer ‘El Quijote’ "seis o siete veces en la vida" y explica por qué el ‘emoji’ que más utiliza es "el monito de Whatsapp".

En todas las campañas los medios recuperamos su foto con buena melena vestido de futbolista. ¿Le sorprende?

He de reconocer que me emociona mucho verme en aquellos tiempos.

¿Cómo los recuerda?

Jugar a fútbol es lo que más me ha gustado en esta vida, es la actividad en la que más a gusto me he sentido. Ahora juego con mi nieta mayor en el pasillo de casa, pero mis aptitudes –evidentemente– no son las de entonces.

Dentro del ciclo 'No me hable de política', Christian Peribáñez se reúne con los candidatos a la presidencia de la DGA para conocer el lado más amable del aspirante con una única regla: no se puede hablar de política.

¿De pequeño soñaba con ser ‘pichichi’ o presidente de Aragón?

De pequeño quería ser labrador, como mi padre. Hubo un maestro –al que siempre tendré en el corazón– que me empezó a convencer de que tenía ciertas capacidades para estudiar y, poco a poco, me fui desentendiendo de mi vocación labradora y me enfoqué hacia el estudio. Fui un buen estudiante.

Ahora los jóvenes prefieren ser ‘influencers’ a estudiar una carrera de fuste...

No es una buena noticia. El mundo progresa, pero no siempre en la buena dirección: hay determinadas progresiones que no son demasiado alentadoras. Eso, en cualquier caso, no es responsabilidad de los jóvenes sino de quienes los hemos maleducado.

¿Es usuario de redes sociales?

En este momento, en cualquier actividad de la vida, sin redes sociales no se va a ningún sitio. Soy usuario, las sufro, las disfruto, pero hay que convivir con ellas...

Me chivan que el ‘emoji’ de Whatsapp que más utiliza es el monito. ¿Qué significado tiene?

El monito me parece que es una manifestación de simpatía hacia quien te diriges, pero con una expresión de cierta perplejidad. Es afecto y es cariño, pero –insisto– con perplejidad implícita.

¿Le pongo en un brete si le pido que me diga un solo libro que no se canse de recomendar? Un título solo, no me haga trampas...

Yo leo mucho y suelo cambiar en torno a las recomendaciones, pero si he de quedarme con uno, aunque suene tópico, diré que debería ser obligatorio para un castellanoparlante leer seis o siete veces en la vida ‘El Quijote’.

¿Y si le pido una recomendación musical pero que no empiece por ‘Se’ ni acabe por ‘rrat’?

Muchas. Me gusta Beethoven, me apasiona Camarón de la Isla, me emociona Carlos Gardel y hasta me gusta Lluís Llach, a pesar de todo.

Eclecticismo al poder...

Soy absolutamente ecléctico y me estoy dejando otros elementos musicales que me gusta, por ejemplo, la música antigua, de los siglos XV y XVI.

El presidente aragonés, entre las almenas de La Aljafería. José Miguel Marco

Como apasionado de la Historia. ¿En qué momento histórico le hubiera gustado vivir?

Me hubiera encantado estar en la Florencia del Renacimiento o en la Roma del siglo XVI. Eso sí, perteneciendo a la élite y a los que vivían bien porque, al margen de los creadores fascinantes, hay que pensar que la inmensa mayoría de la gente vivía fatal y, para hacerlo así, prefiero quedarme donde estoy.

¿Cuál es su idea de éxito?

Tener un propósito, mantenerlo y que se vaya cumpliendo. Sobre todo, hacerlo sin traicionarte a ti mismo.

O sea, perseverar, tener constancia y... ¿Ser un poco cabezón?

Es una de las virtudes que a veces se atribuye en tono despectivo a los aragoneses, pero es algo de lo que tenemos que presumir: somos cabezones en aquello en lo que creemos, pero casi siempre se demuestra que tenemos razón.

¿Y cómo definiría el concepto de ‘altura de miras’?

Hacer abstracción de los instintos miserables y ruines que en el fondo todos tenemos y plantearse objetivos nobles que tienen que ver con las grandes ideas y los grandes propósitos de la civilización occidental.

Casi nada...

Ser capaz de que tus esfuerzos se encaminen hacia esos objetivos. Vencer la ruindad y la mezquindad que tenemos como inductores de los comportamientos.

¿Qué ha encontrado más en su trayectoria política, amigos o rivales?

Desde que me dedico a esto, desde concejal en el Ayuntamiento, sólo he terminado ‘desentendido’ de una sola persona. La política me ha hecho hacer acopio de amistades y afectos. ¿Egos? Los hay como en todas las profesiones, pero el ego en la política es inversamente proporcional a la calidad del político.

¿Qué hace durante los fatigosos viajes de campaña?

Suelo salir de Ejea a las 7.30 y en el coche voy preparando los temas que me van a ocupar en el día. Uso mucho el móvil, es una herramienta magnífica para aprovechar el tiempo y trabajar. Antes esto no pasaba.

¿Qué tiene pensado hacer en la jornada de reflexión?

Me divierte mucho coger todos los papeles que he ido acumulando en los dos últimos meses y, para constatar que he hecho lo que tenía que hacer, acabar con ellos: destruirlos, recapitular y planificar los próximos días.

¿Próximos días de planes con familia y amigos?

Un fin de semana ideal es en el que hago planes con mi mujer, mi hija, mi yerno y mis nietas. Con los amigos, lo mejor es tomar un vino, comer y cenar, aunque cenar cada vez menos porque conforme pasan los años las digestiones nocturnas pesadas hay que evitarlas...

¿Tiene ya planes de verano?

Recientemente, compramos un pisito en Vinaroz para ver si ‘chantajeando’ con cariño a mi hija, mi yerno y mis nietas pasan unos días con nosotros.