Jorge Azcón: "Suelo llevar un cojín en el coche por si puedo echarme una siestecita"

El candidato del PP, que dice haber bailado el ‘Motomami’ el pasado verano, asegura que "en el mundo de la política hay mucho ego y quien diga que no miente".

Me chivan que le gusta mucho nadar y que, incluso, sabe hacer el pino sin apoyo en la pared. ¿Cómo mantiene el estado físico un candidato en campaña?

Tengo buena salud y entreno mucho en el trabajo diario. Es verdad que estos días he dejado el deporte un poco de lado, pero en cuanto pase esta temporada lo retomaré en serio. Hago algo de gimnasio y me entretiene nadar. Me relaja y me viene bien porque nado a primera hora de la mañana y así no interfiere con trabajo ni con la familia.

Dentro del ciclo 'No me hable de política', Christian Peribáñez se reúne con los andidatos a la presidencia de la DGA para conocer al lado más amable del aspirante con una única regla: no se puede hablar de política.

Estos días están siendo de aúpa. ¿Dónde encuentra calma y paz?

Lo mejor que hay en la vida son la familia y los amigos. Para estar tranquilo está la familia y, si lo quieres pasar bien, me encanta salir a cenar con amigos, tomar un ‘gintonic’, ir un fin de semana a cualquier sitio...

¿Qué viajes tiene previstos?

Yo de toda la vida soy de veranear en Salou. El otro día, un hermano mío estuvo recopilando cintas viejas que se grababan en Súper8 y salió un vídeo de cuando yo tenía meses y aparezco con mi hermana veraneando en Salou. Eso sí, este año espero tener pocos días de vacaciones...

¿Usted siempre ha querido ser político?

No, no. No es algo que te plantees, no es una decisión que tomes, es un camino. Yo siempre tuve claro que quería estudiar Derecho. Creo que porque se lo escuché a mi hermano Javier y luego resulta que él hizo Ciencias de la Información... Me sedujo el mundo del Derecho, supongo, más allá de la imagen cinematográfica del abogado en las salas de juicios.

¿Qué uso hace de las redes sociales?

Las uso exclusivamente para cuestiones relacionadas con el trabajo. Nunca he publicado nada que tenga que ver con mi vida personal. Hace poco leí un artículo sobre la menguante capacidad de atención que tenemos en la actualidad, en gran parte debido a las redes sociales. Estamos más pendientes del ‘like’ y del ‘me gusta’ que del mensaje.

¿Tenemos memoria de pez?

A mis hijos les digo siempre que hay que aprender a concentrarse. La vida es compleja y hace falta estudio, concentración y sosiego para afrontar los problemas. El mundo de las redes te lleva a estar permanentemente en una actitud de ‘a ver qué ocurre’ y a veces conviene dejar la tablet o el móvil y concentrarte en un libro, una película o un partido de fútbol.

Pasemos a una rápida ronda de preguntas frívolas. ¿Qué es para usted una ‘motomami’?

Es una canción que lo ha petado este verano. Recuerdo que una amiga me dijo ‘esta va a ser la canción del verano’, y allí demostré mi incultura musical porque me mostré escéptico. No sé en qué consiste la ‘motomami’, pero como canción la he bailado un par de veces.

El aspirante popular, entre las almenas de la Aljafería. José Miguel Marco

También le vimos cantar y bailar en el Vive Latino.

Me gusta la música, me encantan los conciertos, tengo listas de recomendación de Spotify... Me gusta la música española y fundamentalmente el pop. Te diría que soy ecléctico, pero prefiero la música tranquila, el pop, el bolero... Hace unos años me encantaba Enya y Adele me parece una de las artistas que mejor canta.

¿Cuál es el ‘emoji’ de Whatsapp que más envía?

El de las lágrimas de los ojos riéndose. También el que lanza un corazoncito de beso como forma de despedirse.

¿Qué opina de la cancelación de ‘Sálvame’?

He visto poco ‘Sálvame’, pero me parece una buena noticia. He leído algo que escribió Jorge Bustos sobre la cuestión y decía que Telecinco se salvaba a sí mismo retirando ‘Sálvame’. Venía a decir que es posible hacer una televisión de más calidad.

¿Qué es el éxito para Jorge Azcón?

Ser feliz.

¿No tiene nada que ver con logros ni metas?

Nadie debería pensar que el éxito pasa exclusivamente por la vida profesional. Creo que tiene que ver más con lo personal. Se trata de estar bien con uno mismo y con lo que te rodea.

En el deporte, el arte y otras disciplinas suele haber egos. ¿Y en política?

En el mundo de la política hay mucho ego y quien diga que no miente. También hay amistades. Yo he hecho buenos amigos en la política. No es un ámbito distinto al de cualquiera otra profesión: en todos sitios hay tensiones, rivalidades y gente con la que acabas haciendo relación sincera de amistad. En una redacción de periódico seguro que sucede igual.

¿Algún ‘placer culpable’?

Me gustan los videojuegos

Pero eso no es vergonzante...

Si te enseño mi móvil, verás los jueguecitos que tengo bajados. Son sencillos, de los que invitan a desconectar con tontadas.

¿Y cuándo desconecta usted?

Al final del día, en casa. Cuando estás yendo a los sitios, en el trayecto, también aprovechas para trabajar, leer, preparar intervenciones... Aunque confieso que tengo mucha facilidad para dormir en el coche.

Es una suerte...

Te cuento un pequeño secreto: suelo llevar un cojín en el coche y, si el viaje es largo, me echo una siestecita sin ningún problema.