Pérez Calvo achaca a una cesión a Guitarte la la "muerte súbita" de la unión de estaciones

“No es casual que la ‘muerte súbita’ de Canal Roya se anuncie un mes después de que Teruel Existe señalara el proyecto como línea roja ante posibles futuros pactos”, ha aseverado este jueves el candidato de la coalición Ciudadanos-Tú Aragón a la Alcaldía de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo. “Estoy todavía sorprendido y ojiplático y no acabo de entender muy bien qué ha pasado”, ha cuestionado, al expresar sus sospechas sobre lo que ha podido causar que un proyecto que en marzo fue declarado de interés general, y suscrito por todas las instituciones y partes implicadas, que estaba “totalmente encarrilado”, de un día para otro se derrumbe “como un castillo de naipes”.

“No quiero ser malpensado, pero creo que no es casual que esto haya ocurrido un mes después de que el señor Tomás Guitarte pusiera la unión de estaciones como línea roja para negociar cualquier gobierno”, ha afirmado, para advertir tajante de que “después de Canal Roya no va Zaragoza; no voy a permitir que con Ciudadanos en este Ayuntamiento un solo euro destinado a proyectos estratégicos de Zaragoza sea moneda de cambio para Aragón Existe para que Lambán o Azcón puedan acceder al Pignatelli”. “Los zaragozanos no estamos en venta para nada, ni para nadie”, ha sentenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato ha observado que se debe estar prevenido ante esta posibilidad, al considerar que si PSOE o PP, Lambán o Azcón, tienen que hacer concesiones que afecten a proyectos estratégicos de Zaragoza “las van a hacer con tal de tener el Pignatelli”, como en su momento hizo Pedro Sánchez para entrar al Gobierno, “aunque luego no haya cumplido con Teruel Existe”.

Hay fondos europeos en juego para la recuperación de viviendas en distintos barrios, para la promoción del pequeño comercio, y otros proyectos de inversión “importantísimos” y que la ciudad necesita. Por ello, “estoy alerta”, ha dicho, para recalcar que “ante todo, mi línea roja es Zaragoza y no permitiré que un solo euro destinado a la ciudad sea el peaje que haya que pagarle al señor Guitarte para que Lambán o Azcón sean presidentes de Aragón”, ha concluido.