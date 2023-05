Gastón ve imposible que la unión de estaciones siga adelante sin fondos europeos

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha querido dejar hoy muy claro que los plazos son asumibles, que sí dan para acometer el proyecto de unión de estaciones Astún-Formigal. Pero ha insistido en que lo que no puede ser es seguir tramitando el PIGA (Plan de Interés General de Aragón) para este proyecto si se redistribuyen los fondos europeos, porque entonces irían a otro proyecto y este se queda sin financiación. "No es posible. Lo hemos dejado patente en privado y publicamente".

Y ha reiterado que "para tener un PIGA se necesita un proyecto completo ya que además de solicitar una decllaración de interes autonómico y general, para concederla, hay que acompañar el proyecto técnico de un plan viabilidad económica y si esos 26,4 millones de fondos 'Next Generation' se redistribuyen ya no estamos hablando del mismo proyecto". Le faltaría, ha explicado, "una pata fundamental y es quién pone esos 26,4 millones".

Sin esos fondos europeos, ha recalcado, "la tramitación es imposible seguirla". Si fuera posible, ha añadio, "siendo partidarios de que la garantía del futuro de los valles y el territorio, como se nos había trasladado, era esa unión, la hubiéramos podido poner en marcha antes". Sin embargo, un presupuesto autonómico no lo puede abordar. Si no, ha añadido, lo podría haber hecho este Gobierno desde 2015 o el anterior, pero "sin financiación se cae".

Gastón ha recordado además que "es un requisito fundamental" que las solicitudes de las subvenciones las hagan entidades locales, que son las que tienen que acabar licitando y ejecutando el proyecto". Y ha vuelto a insistir en que "faltan 26,4 millones para el proyecto" y ve "muy complicado" encontrar promotor. Y ha pedido no generar expectativas que no se puedan cumplir.

En la rueda de prensa para analizar los datos del paro de abril, Gastón ha manifestado que no es Aramon el que tiene que "finiquitar" el proyecto, sino quien ha de ejecutarlo, en relación al territorio, es decir, la Diputación Provincial de Huesca. "No No tengo porqué dar por finiquitado algo que no está en manos de Aramon ejecutar".

Según la titular de Economía, "Aramon ha llevado a cabo todo el proyecto, lleva medio millón de euros gastados y muchas horas de esfuerzo y reuniones durante varios meses para impulsarlo". Por tanto, ha hecho hincapié, "no se finiquita ni por mucho por parte de Aramon".

"No es un día alegre. Todo lo contrario", ha reconocido. "Si un convenio firmado por cuatro partes en el que todas lo firmaron con la misma ilusión para ver hecho realidad un proyecto con garantías de futuro, ahora, el territorio, por las causas que sea, deja de secundarlo, resulta mucho más dificil de acometer", ha dicho, y ha lamentado que el mismo territorio que ahora lo finiquita, "lo venia reclamando desde hace décadas al Gobierno y a Aramon".

En cuanto a si la renuncia a este proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal pone en riesgo la de Astún-Candanchú, ha señalado que "la unión de estaciones contiene dos proyectos: uno es la unión Astún-Candanchu; y otra de la que puedo hablar como presidenta de Aramon, que es la de Astún-Formigal. "Nunca he hablado de la otra", si bien, ha aclarado que "son dos proyectos distintos" aunque a veces, de forma equivocada, se hable de unión de estaciones como un único proyecto, pero "son dos proyectos independientes" y ha añadido que "del de Astún-Candanchú, no puedo contestar respecto a un proyecto que desconozco y en el que Aramón no interviene".

Ha recordado que el convenio para impulsar la unión de estaciones de Astún y Formigal se firmó el 14 de febrero por Aramon, el Gobierno de Aragón, la DPH y la estación de Astún contando con el apoyo, por carta, de los ayuntamientos, las comarcas y los empresarios, y que es muy difícil que siga adelante sin esa parte del territorio, que ahora renuncia al proyecto, y "sus razones tendrá".

"Esperemos que de aquí a unos cuantos años -ha apostillado- algunos que no la apoyan no tengan que acordarse de estos momentos", porque sin esos fondos europeos, es "muy complicado" que se pueda acometer la unión de estaciones desde el presupuesto autonómico.

En cuanto a la redistribución de fondos, ha apuntado que los 26,4 millones fueron aprobados en una conferencia sectorial de Turismo en diciembre, y si cabe esa posibilidad, es la consejería de Aliaga a la que corresponde en el marco de la convocatoria, y habrá otra sectorial.