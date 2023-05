Miguel Gracia: "Me duele renunciar a la unión de estaciones pero más que Aragón pierda 26 millones"

El presidente de la Diputación de Huesca ha confirmado este jueves su renuncia a seguir adelante con la unión de las estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya mediante la construcción de una telecabina de 4 km, y lo ha justificado por su temor a perder los fondos europeos al no poder cumplir el calendario marcado por la UE. "Me duele renunciar a este proyecto pero me dolería más que Aragón perdiera 26 millones de euros", ha declarado Miguel Gracia, para quien sería "una barbaridad" desaprovechar estos fondos.

Como ha adelantado hoy HERALDO DE ARAGÓN, en una carta remitida el martes al presidente aragonés, Javier Lambán, Gracia le comunicó la imposibilidad de acometer la obra de la telecabina "en tiempo y forma" y le instó a redistribuir los fondos en otros planes para no perder la inversión.

El dirigente socialista altoaragonés ha ido detallando todos los obstáculos con que se ha encontrado desde que el 13 de septiembre de 2021 el Gobierno de Aragón le instó a presentar la petición de fondos europeos para unir las dos estaciones de esquí: no está aprobada la Declaración de Impacto Ambiental; no se ha iniciado el Plan de Interés General de Aragón (PIGA); no existe disponibilidad de suelo dado el rechazo al proyecto del Ayuntamiento de Jaca (del que depende Astún); "no es creíble", ha asegurado, el cronograma presentado por Aramón; no se les han facilitado los informes jurídicos y económicos de la obra, pese a solicitarlos; y además se han encontrado con que la ley les obligaría a gestionar el transporte por cable durante cinco años, pese a que el convenio con la DGA determina la entrega a la Comunidad Autónoma al día siguiente de acabar la obra.

Miguel Gracia ha dicho que no quiere abocar a la institución a sufrir un quebranto económico si se pierden los 26 millones por no poder ejecutar la telecabina a tiempo, y además ha asegurado que conoció por sorpresa, a través de la página de Transparencia de Aramón, que el coste final no era de 34 millones, como pensaba, sino de 38.

Además de la renuncia planteada por carta a Lambán, Gracia enviará hoy mismo una en el mismo sentido a la Secretaría de Estado de Turismo, y ya planteó su posición a la Comisión Europea a través de un cuestionario que le remitió.

Según el presidente de la Diputación, el verdadero promotor de la obra es Formigal S. A, "la Diputación no es la promotora sino un instrumento para ejecutarla". Estuvo de acuerdo, y así se decidió en una reunión mantenida el 13 de septiembre de 2021 en la que la DGA instó a las administraciones locales a pedir fondos europeos para el sector de la nieve y concretamente para la unión de estaciones, "pero no en que se ponga toda la carga de la responsabilidad en la Diputación".

Miguel Gracia ha criticado a la DGA y a Aramón por no facilitar información a quien debía contratar la obra. "Hemos pedido varias veces copia del expediente, y el informe jurídico y económico y no disponemos de ninguno".

La resolución otorgando la subvención lleva fecha del 19 de diciembre de 2022, pero hasta el 20 de marzo de 2023 no se inició la declaración de interés autonómico del proyecto. Tres días después, Aramón presentó la solicitud del PIGA y lo elevó al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a la consejería de Vertebración del Territorio.

Según Gracia, fue a finales de marzo cuando Aramón publicó el PIGA a través de su portal de Transparencia y por este cauce la Diputación se enteró de que la obra costaba más de lo inicialmente previsto, conoció un nuevo cronograma y también la afección de nueve pilonas de la telecabina a una zona ZEPA.

Una de las razones de la renuncia está en la obligación legal de tener que explotar durante cinco años la telecabina, "porque no es un servicio sino una actividad económica". "Esto contradice el convenio firmado con la DGA y las estaciones", ha afirmado Gracia, y solo se subsanaría a través de un cambio legislativo que la DGA le ha asegurado, "solo de palabra", que hará.

La Diputación ha tenido que solicitar información a distintos organismos de la administración autonómica para aclarar el estado del PIGA. El 25 de abril lo pidió al Inaga. "Nos ha dicho que no se ha iniciado el PIGA", ha señalado Gracia.

No ha ocultado que en su decisión también ha pesado el acuerdo municipal de Jaca de rechazar el paso de la telecabina por Canal Roya, "sin ningún voto en contra", ya que este ayuntamiento debe conceder los permisos de ocupación de suelo.

Pese a todo, la Diputación no ha paralizado la tramitación y le pasa el testigo a Lambán. Plantea ahora que sea la administración autonómica la que asuma la obra. En la carta al presidente aragonés ya le anunció que sería "más operativo" hacer uso de la fórmula de contratación conjunta, prevista en una ley que entrará en vigor el 17 de mayo, ya que esto supondría un ahorro de plazos.

La contestación social y el cambio climático

Según ha reconocido Miguel Gracia, "es triste" tener que renunciar, "pero habíamos lanzado voces de alarma y no se acababa de entender el mensaje, por lo que lo he querido clarificar", en referencia a las advertencias realizadas desde hace ya varios meses. "No debo esperar a que pasen las elecciones, hace días que lo vengo diciendo", ha añadido, aclarando que un proyecto así no es competencia de una diputación.

Sobre la contestación social al proyecto ha dicho que es consciente de la oposición en la calle, que ha influido en la posición de los ayuntamientos de Pirineo, pero sobre todo en su decisión ha pesado el criterio de sus técnicos advirtiéndole del incumplimiento de plazos. "La Diputación se rige por la legalidad y yo no voy a incumplir la ley".

Sí se ha mostrado partidario, a la vista del debate social y tal como han pedido los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo, de "un proceso participativo" para decidir qué se hace con el sector de la nieve, que no puede ser ajeno, ha añadido, al cambio climático. "Quien lidere Aragón tras las elecciones, y entiendo que será el PSOE, debe ponerlo encima de la mesa".

Gracia no ha querido valorar si también corre riesgo el otro proyecto de unión de estaciones, entre Candanchú y Astún. Y sobre la decisión de Lambán de retomar el proyecto olímpico se ha mostrado partidario de no abrir "debates complicados en momentos electorales", cuando los partidos anteponen el resultado en las urnas.