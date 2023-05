Siete curiosidades de las listas electorales en Aragón: del cantante de Ixo Rai! al pueblo sin candidato

El 28 de mayo los 731 municipios aragoneses elegirán a sus alcaldes y corporaciones municipales para los próximos cuatro años. Ya se han hecho públicas las listas electorales y los candidatos que se presentan a los Ayuntamientos e incluso hay municipios que ya conocen quienes serán sus próximos alcaldes ya que solo se ha presentado una lista electoral a los comicios.

Las candidaturas ya proclamadas por las Juntas Electorales de Zona de las tres provincias aragonesas ofrecen algunas sorpresas en cuanto a las listas y formaciones presentadas estas son algunas de las más curiosidades más llamativas.

Monroyo, el pueblo sin candidato

Tal y como contó HERALDO, los vecinos de la localidad turolense de Monroyo, de 312 habitantes, no podrán votar a su próxima corporación municipal el próximo 28 de mayo porque no hay ninguna candidatura que opte a las siete concejalías del Consistorio. Aunque en las listas provisionales figuraban dos candidaturas, finalmente las dos aparecen como "no proclamadas" así que la situación obligará a prorrogar el mandato durante los seis meses siguientes para celebrar al cabo de ese plazo los comicios en la localidad, si se formaliza alguna candidatura. Si no hay ninguna, habrá que constituir una gestora.

El cantante que se presenta en Zaragoza

El cantante de Ixo Rai! en la lista de Zaragoza. Entre los nombres de los candidatos más llamativos está el del músico José Juan Lanuza 'Jota', que cierra la lista a las próximas elecciones municipales en la capital aragonesa por la plataforma ciudadana Zaragoza en Común.

La candidata de esta formación, Elena Tomás Bona, se mostró "honrada" porque el integrante de la banda pusiera el broche a su candidatura.

Los pueblos que ya saben quiénes serán sus alcaldes

Cuatro pueblos de la provincia de Huesca ya conocen a sus futuros alcaldes y no tendrán que esperar a las elecciones porque solo tienen una lista electoral. Se trata de Arén, Berbegal, Bonansa y Sahún. Todas las candidaturas en estos municipios son del Partido Socialista que también volverá a presentar una lista electoral en Fago donde no había presentado ninguna en 16 años. En Teruel, dos localidades Torre de Arcas y La Portellada, también conocen a sus concejales porque solo habrá una lista.

Montanuy Free y otras agrupaciones novedosas

A raíz de la crisis de los partidos del centro político aragonés como Ciudadanos y PAR hay municipios donde los vecinos han formado sus propias listas para competir por las alcaldías con los grandes partidos PP y PSOE. Es el caso de formaciones como Montanuy Free-Chuntemos pel canvi (MF) donde se presentan dos de las actuales concejalas del PAR, Pilar y Esther Palacín. Al igual que en Montanuy, se han presentado agrupaciones independientes en localidades como Gurrea de Gállego, Ibiceca, Lalueza, Fraga, Torrente de Cinca, Bielsa o Agüero.

Baile de candidatos y partidos en Utrillas y Escucha

En las localidades turolenses de Utrillas o Escucha los nombres de repiten pero las formaciones por las que se presentan cambian. Joaquín Moreno que se presenta a la alcaldía de Utrillas por Teruel Existe ha sido candidato en años anteriores por PAR, Compromiso por Aragón o Ciudadanos.

En Escucha se da un caso de baile de nombres. Se presentan tres listas PSOE, PP y CHA. En ellas aparece el alcalde actual, Héctor García de Ciudadanos que esta vez figura como candidato por el PSOE, Luis Fernando Marín, por su parte fue alcalde por el PSOE durante 20 años pero figura en la lista del PP como independiente.

Estas son las poblaciones con más candidaturas

Zaragoza es la población aragonesa con más candidaturas. Se han presentado hasta 15 listas con más de 500 nombres entre candidatos y suplentes. Junto a las listas mayoritarias como la del PSOE, liderada por Lola Ranera y la del PP por otra mujer, Natalia Chueca, el día de las elecciones los zaragozanos podrán elegir papeletas de formaciones como Proponemos por las Minorías, Por un Mundo Más Justo o Escaños en Blanco.

Lo lógico es que la ciudad más grande de Aragón cuente con el mayor número de listas, pero hay otras localidades con un gran número de candidaturas presentadas: Huesca (11), Jaca (9), Barbastro (9), Monzón (8) y Sariñena (7). Sin embargo, una localidad de la provincia de Zaragoza destaca por tener hasta 10 candidaturas: se trata de Cuarte de Huerva. Su alcalde desde hace 36 años, Jesús Pérez del PAR, deja el consistorio y el frente de la lista del Partido Aragonés se presenta Antonio Vela, cuya candidatura competirá con listas como Centrados en Cuarte liderada por Ángel Maté Arpa.

Castelnou: 116 habitantes y seis candidaturas

Sin embargo, de entre todos los municipios con un gran número de listas presentadas, llaman la atención aquellos ayuntamientos donde, pese a su pequeño tamaño concurren numerosas candidaturas. Este es el caso de localidades oscenses de Pozán de Vero, de 241 habitantes, donde concurren hasta 5 candidaturas o Santa María de Dulcis con 200 habitantes y cuatro listas. Sin embargo, es una localidad turolense la que presenta el dato más llamativo. En Castelnou, un núcleo de 116 habitantes se han contabilizado nada menos que hasta 6 candidaturas distintas: PP, PAR, Ganar Castelnou, Teruel-Existe, Chunta y PSOE.